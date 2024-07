GALERIE FOTO | Audi abandonează A4, dar noua generație A5 îi ia locul la toate capitolele

Audi A4 a fost sacrificat în favoarea filozofiei noi de branding pe care o pun în aplicare creierele din Ingolstadt. Astfel, berlina compactă din gamă, dar și versiunea break, va căpăta numele A5 deoarece toate Audi-urile cu motoare termice au denumiri cu numere impare, în timp ce EV-urile se aleg cu numerele pare. Pe lângă situația numelui, generația nouă a lui A5 continuă povestea lui A4 și plusează, pentru prima dată, cu un motor turbo pe benzină cu tehnologie plug-in hibridă, scrie AutoExpress.

Încă de anul trecut știam că zilele lui Audi A4 așa cum îl știm sunt numărate, dar Audi nu va abandona segmentul acesta. Din contră, oferta se diversifică, deoarece A4 va fi renăscut mai devreme sau mai târziu sub forma unui EV, iar torța motoarelor clasice e dusă mai departe de A5. Reversul medaliei? Versiunile cu două uși ale lui A5 nu vor continua odată cu trecerea la noua generație, din simplul motiv că Audi nu obține profit de pe urma acestor mașini.

Cum este obișnuit, A5 berlină este mai mare decât vechiul A4, iar Audi spune că echipările plasează mașina la un nivel mai ridicat de confort și tehnologie, în categoria medie (adică mai aproape de A6, alt model cu număr par ce va lua calea electrificării la un moment dat). O schimbare importantă este trecerea la o caroserie cu hayon în partea din spate, în locul unui portbagaj clasic de sedan. Astfel, vorbim de o lunetă mai puțin aplecată ce dă o linie de coupe, similar cu A5 Sportback din trecut.

Germanii spun că acesta este „compromisul ideal”, care dă un plus de practicalitate, dar și de eficiență grație reducerii rezistenței la înaintare. În realitate, pe hârtie vedem că portbagajul este mai mic pe berlină. Concret, vorbim de o scădere cu 35 de litri, de la 480 de litri până la 445 de litri. Versiunea Avant are un portbagaj de 476 litri, deci tot sub vechea berlină. Asta deși lungimea, dar și ampatamentul au crescut. La lungime, creșterea este de 67 mm, iar ampatamentul s-a mărit cu 80 mm. Probabil, spațiul în plus se va simți pentru pasagerii de pe bancheta din spate la nivelul genunchilor.

Noul A5 a fost prezentat la pachet cu versiunea mai sportivă S5, care se laudă cu câteva detalii vizuale subtile, inclusiv garda la sol mai joasă cu 20 mm. Jantele sunt de 20 de inchi pe S5, dar o viitoare versiune RS5 va fi și mai extremă. Design-ul este unul evolutiv, în rând cu celelalte Audi-uri noi care continuă să folosească grila Singleframe pe care marca a dezvoltat-o în urmă cu două decenii. Ea este flancată de două guri de aer mari, care „cresc” din admisia din bară. În spate, trendul stopului „continuu” nu putea să lipească, semnătura luminoasă aducând aminte de E-Tron GT.

Care sunt performanțele lui Audi A5 și cum arată interiorul

Audi A5 vine la interior cu interfața de infotainment cu două ecrane plasate pe un planșeu de bord curbat. Vorbim de display-ul MMI compus dintr-un HUD pentru șofer care înlocuiește instrumentarul clasic de bord analog și care are o diagonală de 11,9 inchi. Ecranul tactil central este chiar mai mare, 14,5 inchi. De asemenea, pe lista de opționale se află un ecran mai mic pe partea pasagerului din dreapta, cu ajutorul căruia acesta își poate face propriile setări multimedia. Așa-numitul „Smart Door Panel” de pe Audi Audi Q6 e-Tron este prezent și aici, cu comenzi tactile inteligente pe fețele ușilor.

Audi se laudă cu un plus de calitate la interior, dar și mai mare grijă pentru mediu. Unele materiale folosite sunt sustenabile și vegan-friendly, adică nu se folosește pielea naturală. Pe bord și pe uși există o stofă denumită Softwrap care este moale la atingere. Lumina ambientală adaptivă și personalizabilă nu lipsește.

Noul A5 este primul Audi care utilizează platforma PPC (Premium Platform Combustion) al Audi. Motorul de pe versiunea de bază este un agregat pe benzină de 2,0 litri turbo care dezvoltă 150 de cai putere, toți trimiși către puntea față. Un motor mai puternic de 204 cai putere va fi disponibil și cu tracțiunea integrală quattro. Alături de aceste două opțiuni benzinare există un diesel de 2,0 litri mild-hybrid tot cu 204 cai putere. Sistemul electric ar fi capabil să ofere funcții stil push-to-pass, adică boost-uri scurte de 24 cai putere. De asemenea prin regenerarea din timpul frânării se pot recupera până la 25 kW. Și acest motor poate fi combinat cu tracțiunea integrală.

La vârful gamei se află S5 quattro care are un V6 turbo mild-hybrid de 3,0 litri pe benzină. Acest motor dezvoltă 367 de cai putere ținuți în frâu de un diferențial electronic cu torque vectoring. Audi nu a oferit detalii despre performanțe, dar Audi Drive Select va permite alegerea dintr-o paletă variată de moduri de condus. Motoarele MHEV se bazează pe o arhitectură hibridă de 48V.

Conform Audi, prețurile încep, pe piața din Germania, de la 45.417 euro pentru nivelul de echipare Basic. Deasupra acestuia se poziționează Advanced și S-Line, iar la vârf S5. Audi oferă și mai multe pachete de dotări:

Tech: faruri Full LED, climatizare pe 3 zone, sistemul de navigație Audi MMI Plus;

Tech Plus: faruri Matrix LED, ecran pentru pasagerul din față, pachetul “Comfort Plus”;

Tech Pro: stopuri Digital OLED, volan încălzit, scaune încălzite față/spate, suspensie adaptivă (farurile OLED digitale sunt formate din 364 de segmente și sunt personalizabile cu opt semnături luminoase diferite).

Sursa foto: Audi

