Electrificarea ajută SUV-ul să reducă emisiile motorului de 2 litri benzină 265 CP de la 169 grame CO2 la 42 grame de CO2. În plus, motorul electric crește puterea SUV-ului hibrid cu 100 CP pentru a-l face mai rapid cu aproape o secundă decât cel pe benzină.

Pe lângă emisii și putere, consumul în oraș scade simțitor. Cu bateria descărcată, mixul de condus benzină - electric îi aduce SUV-ului un consum de 13-14 litri la 100 de km si de 16 kWh/100 km. În mod normal, un SUV pe benzină cu peste 350 de cai putere nu poate avea un consum sub 18 litri la 100 de km într-un oraș aglomerat precum Bucureștiul.

Hibridul are marele avantaj că poate rula și electric în orașe, având o autonomie reală de 50 de km (61 km WLTP) fără aer condiționat și de 45 de km cu aerul condiționat pornit. Cu un rezervor de 55 de litri, autonomia pe benzină este de 500 de km. Prin urmare, autonomia totală a unui Q5 PHEV este de 550 de km.

Bateria litiu-ion a sistemului hibrid are o capacitate brută de 17,9 kWh, respectiv o capacitate netă de 14,4 kWh. Comparativ cu alte mașini plug-in hybrid, Audi Q5 Sportback TFSI e poate fi alimentat cu energie de la o sursă cu putere de până la 7,4 kW. De obicei, un plug in hybrid poate încarca cu până la 3,6 kW.

O încărcare completă a bateriei poate fi făcută în aproximativ două ore și jumătate la 7,4 kW. De la o priză casnică de 230V, încărcarea durează aproximativ 8 ore și 15 minute. Hibridul poate fi încărcat la stațiile publice de încărcare folosind un cablu Mode 3 standard cu conector Tip 2.

Audi Q5 Sportback 55 TFSIe quattro PHEV are motor pe benzină 2.0 TFSI de 265 CP și un motor electric de 143 CP. Sistemul hibrid furnizează 367 CP și 500 Nm.

Motorul electric este integrat în transmisia S tronic cu 7 trepte, ce transferă cuplul către trenul de rulare quattro. În modul electric, SUV-ul poate rula cu o viteză maximă de 135 km/h.

Hibridul poate funcționa în 4 moduri de condus:

EV: rulare în mod pur electric,

Auto Hybrid: automobilul alege combinația cea mai eficientă la utilizarea celor două motoare

Modul Hibrid este activat automat odată cu navigația, dar poate fi selectat, de asemenea, manual de la butonul aferent selectării modurilor de operare.

Battery Hold folosește la menținerea unui anumit nivel de încărcare al bateriei pentru rulare pur electrică la traversarea unei localități

Battery Charge ajută la încărcarea bateriei folosind motorul termic. Acest mod este util doar la coborare pe drumuri de munte.

În afara orașului am ales modul Auto Hybrid pentru a avea cel mai bun consum de carburant. În plus, am selectat modul Efficiency în loc de Comfort sau Dynamic.

Pe autostradă, consumul la o viteză de 100 de km/h a fost de 7 litri/100 de km carburant și 1,4 kWh/100 km energie, în timp ce la 115 km/h a urcat la 7,5 litri/100 de km carburant și 1,3 kWh/100 km.

La o viteză de 120 de km/h, consumul a fost de 8,5 litri/100 de km carburant și 1 kWh/100 km energie.

În funcție de modul ales, mașina își ajustează automat garda la sol. De exemplu, în modul dynamic garda la sol mai coboară câțiva milimetri, iar în modul offroad va crește. Modelul mai are și modurile allroad, auto sau individual.

Pentru Audi Q5 Sportback suspensia pneumatică adaptivă este o dotare opțională având un preț de 1.880 de euro cu TVA. Dacă nu ați mai mers cu o mașină cu o astfel de suspensie, vă spun că își merită banii din plin. Orice drum prost, șine de tramvai, de tren, aproape că nu se simt într-o astfel de mașină.

Când rulează electric, SUV-ul hibrid este la fel ca o mașină electrică. Este foarte silențios și plăcut. Are și un sunet specific mașinilor electrice pentru a avertiza pietonii.

Atunci când pornește și motorul pe benzină, acesta se aude în habitaclu, dar foarte puțin. Distribuția rolurilor între motorul termic și cel pe benzină se face lin, insesizabil dacă ai radioul pornit.

În codiții uzuale de mers, majoritatea cuplului motor este transmis către roțile din față.

În standard, echiparea S Line are o gamă mare de doatari și tehnologii și ar trebui să fie suficientă pentru majoritatea oamenilor (cruise control adaptiv, climatizare pe 3 zone, navigație, etc). Cum spuneam, suspensia pneumatică adaptivă merită să fie pusă pe listă și are un preț sub 1900 de euro cu TVA.

Audi Q5 Sportback 55 TFSIe quattro PHEV în echiparea S Line are un preț de 70.000 de euro cu TVA, fiind cu aproximativ 8.000 de euro mai scump decât propulsorul pe benzină ca urmare a sistemului hibrid.

Date tehnice Audi Q5 Sportback 55 TFSI e

Sistem de propulsie - 367 CP

Capacitate cilindrică (cmc) 1.984

Putere - în sistem hibrid (CP/rpm) 265 / 5.250

Cuplu - în sistem hibrid (Nm/rpm) 370 / 1.600

Număr de motoare electrice 1

Putere maximă (CP) 142,8

Cuplu maxim (Nm) 350

Autonomie electrică (km) 61

Capacitate brută baterie (kWh) 17,9

Viteză maximă (km/h) 239

Accelerație 0-100 km/h (secunde) 5,3

Emisii 42 g/km / Euro 6 D

Lungime 4689 mm

Lăţime 1893 mm

Înălţime 1660 mm

Ampatament (mm) Masă proprie (kg)

