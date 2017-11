Gasirea unui angajat care sa bifeze cat mai multe dintre cerintele postului este un proces anevoios, ce implica un efort considerabil din partea departamentului de resurse umane al companiei. Insa, din momentul identificarii acestuia, incepe o etapa chiar si mai delicata: motivarea candidatului nu doar sa se angajeze, dar sa ramana pe termen lung in subordinea angajatorului.

Potrivit

hbr.org

, pachetele salariale se afla in topul motivatiilor unui angajat. De aceea, personalizarea acestora pentru a bifa atat asteptarile candidatului, cat si bugetul companiei este foarte importanta. In afara salariului propriu-zis, exista beneficii garantate prin lege, precum platirea concediilor medicale, contributia la pilonul II de pensie sau plata ori compensarea orelor peste program, insa ceea ce influenteaza angajatul este pachetul de beneficii personalizat de catre companie.

Iata 3 beneficii pe care compania le poate oferi angajatilor sai:

1. Tichetele de masa

Tichetele de masa sunt un beneficiu complementar comun in pachetele salariatilor romani, insa ceea ce face diferenta este alegerea acestora pentru a oferi angajatului cele mai multe avantaje de care poate beneficia. In cazul anumitor tichete de masa, precum Gusto Pass, angajatii beneficiari nu mai platesc taxe salariale pentru sumele astfel primite, ceea ce le acorda o putere de cumparare cu 48% mai mare, avand un impozit de doar 16%.

Oferta produselor de cumparat cu bonurile de masa este una generoasa. In cazul celor mentionate mai sus, tichetele sunt acceptate in 67.000 de locatii unde se produc si se vand produse alimentare.

2. Asigurare si ingrijire dentara

Majoritatea abonamentelor incluse in pachetul salarial acopera doar in mica masura costurile interventiilor stomatologice ale angajatilor, majoritatea reducandu-se la o curatare dentara si la un detartraj anual, in ciuda faptului ca se afla printre cele mai dorite avantaje de catre salariati.

Planurile de îngrijire dentara pot varia de la o companie la alta, dar de obicei includ 3 categorii: servicii preventive, de baza si majore, care variaza de la curatari de 2 ori pe an pana la interventiile chirurgicale orale. Pachetul de preventie poate include consulturi de rutina, radiografii, tratamente cu fluoruri si îngrijire de baza pentru copii.

Serviciile de baza ar include ameliorarea durerii de urgenta sau coroanele dentare. Serviciile majore se pot referi la lucrari de punti, indepartarea dintilor, proteze si alte proceduri complexe. Unele planuri acopera toate specialitatile, precum ortodontia, care include proceduri diferite fata de cele enumerate anterior.

3. Program flexibil

Conform unor cercetari din Regatul Unit, unul din 4 angajati ar accepta sa fie platit mai putin, daca ar avea ocazia sa scurteze programul de lucru. Flexibilitatea orarului ofera echilibru intre viata profesionala si viata personala iar acest lucru s-ar reflecta in randamentul si atasamentul angajatului fata de companie.

Fie ca ar fi acordat sub forma unui interval extins de venire la locul de munca sau sub forma work-from-home, acest beneficiu ar afecta financiar firma la un nivel minimal si ar fi apreciat mai ales de angajatele care au copii.

Beneficiile incluse in pachetul salarial difera de la companie la companie, in functie de specificul fiecareia, insa primul pas este deschiderea si constientizarea ca motivatia angajatilor trebuie stimulata in mod activ de catre companie si raportata atat la stilul de viata al salariatilor cat si la ofertele competitorilor din domeniu, care se pot dovedi mai tentante pentru angajat, la un moment dat.

In acelasi context, strategia trebuie calibrata astfel incat angajatul sa aiba o perspectiva responsabila asupra functiei sale si, concomitent cu recompensele primite, sa se conecteze si la valorile si mindset-ul companiei. Satisfactia trebuie sa provina nu doar din beneficiile pe care angajatorul i le ofera lui, dar si din reusitele pe care el le determina companiei. Acest lucru se poate obtine prin programarea periodica a unor sedinte one-to-one cu managerul, pentru a-si actualiza viziunea si abordarea, cat si prin interactiunea informala continua cu echipa sa, incurajata de activitati initiate de catre angajator: team building, iesiri in oras sau implicarea in activitati sportive sau ecologice.

Sursa foto: unsplash.com