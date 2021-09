Târgul virtual de joburi, Angajatori de TOP ediția toamnă 2021, se va desfășura pe platforma Hipo.ro, între 27 septembrie – 7 noiembrie. Evenimentul este organizat de Catalyst Solutions, companie românească de consultanță în resurse umane. Cei aflați în căutarea primului loc de muncă sau specialiștii care doresc o schimbare în carieră, pot alege din peste 6000 de oportunități de joburi și programe de internship în domenii tehnice și non-tehnice.

La Festivalul Joburilor din această toamnă și-au anunțat prezența 60 de companii de top din România.

Conceptul ediției de toamnă Angajatori de TOP 2021 presupune un mixt între prezentarea oportunităților de carieră disponibile în piață și numeroase evenimente și intervenții online LIVE, care facilitează interacțiunea dintre candidati și angajatori: conferințe, semninarii, laboratoare practice, pot fi accesate gratuit de utilizatori. La acestea se vor adăuga standuri virtuale, dedicate fiecărei companii, Harta Centrelor Tech din România, quiz-urile și treasure hunt-urile organizate de companiile partenere, precum și sfaturi în carieră de la profesioniști în HR, în zona de Career coaching.

De asemenea, candidații vor putea aplica direct la job-uri sau vor putea primi răspunsuri în timp real de la angajatori în cadrul celor două zile de Q&A LIVE: 21 octombrie la Angajatori de TOP Tech si 4 noiembrie la Angajatori de TOP Business.

Pentru reprezentanții GenZ, organizatorii au pregătit în backstage informații despre cele mai noi programe de internship, trainee, management trainee, stagii de practică și programe pentru absolvenți, dedicate candidaților cu profil tehnic sau non-tehnic.

„Sperăm ca prin acest eveniment să contribuim în continuare la descoperirea de noi talente, crearea de noi oportunități profesionale, și îmbunătățirea dinamicii pe piața muncii din România, mai ales în acest context extrem de dificil generat de pandemie. Credem că spațiul virtual ne-a deschis oportunități imense pentru a transforma aria recrutării într-un domeniu extremde activ, plin de oportunități, atât pentru candidați cât și pentru companii”, a declarat Constantin Hodorogea, Coordonator Evenimente Carieră în cadrul Catalyst Solutions.

Două evenimente, mii de participanți

Festivalul Joburilor include două evenimente: Angajatori de TOP Tech și Angajatori de TOP Business.

Angajatori de TOP Tech cuprinde oportunități de carieră, cursuri sau programe de internship/trainee în domeniile: IT Hardware, IT Software, Automotive sau Inginerie. Festivalul tech, dedicat joburilor în tehnologie, se va desfășura în perioada: 27 septembrie – 31 octombrie 2021.

Companiile care și-au anunțat deja prezența sunt: Continental, Cognizant Softvision, Elektrobit Automotive Romania, Onsemi, 8x8, Vodafone Romania, Software Business Partners, IBM Romania, METRO.digital, ZF Tech Center România, IT Shared Services Center for BNP Paribas PF – Central Europe Technologies, MassMutual Romania, Grupul Enel, Tara Interactive, Hella Romania, Veeam Software, Huf Romania, ENGIE Romania, Accenture, Huawei, Bosch Engineering Center Cluj, Schwartz IT Hub, Devmind, Societe General Global Solution Centre (SG GSC), ABA - Austrian Business Agency, CER Cleaning Equipment, Holcim Romania, Emia.com, Lasting Software, Saint - Gobain Romania, Heraeus Romania, Draexlmaier Group, dalli group, Michelin, Hamilton Central Europe, TE Connectivity Sensor Solutions.

În cadrul Angajatori de TOP Business, cadidații se vor întâlni cu oferte din domenii precum Marketing, Vânzări, Finanțe, Bănci, Resurse Umane, Achiziții, Customer-Support, PR sau Juridic. Festivalul joburilor non-tehnice se va desfășura tot online în perioada: 4 octombrie – 7 noiembrie 2021.

Printre companiile care și-au anunțat prezența se numără: Continental, TELUS International, Penny., Allianz Services, Vodafone Romania, Auchan Romania, Genpact, British American Tobacco Romania, Raiffeisen Bank, BCR, Grupul Enel, Linde Global Services Romania SRL, Hella Romania, Veeam Software, Schlumberger, ENGIE Romania, Accenture, Teleperformance Romania, Devmind, HP Inc, Societe General Global Solution Centre (SG GSC), Mega Image, Sustainalytics, a Morningstar company, Valoris Center, Ascensos, Regina Maria, Majorel, Philip Morris, Libra Internet Bank, Evalueserve, Smithfield Romania, METRO Cash & Carry Romania, Michelin, EVERIENCE ROMANIA și multe altele.

Evenimentul se va desfășura exclusiv online și este gratuit pentru candidații aflați în căutarea unui loc de muncă.

“Suntem mereu deschiși către oameni extraordinari care se potrivesc cu atmosfera și cultura Emia. Ne dorim ca viitorii colegi să se potrivească în primul rând din punct de vedere al caracterului, ambiției și valorilor cu membrii deja existenți în familia Emia. Potențialul de învățare și motivația sunt elementele principale pe care încercam să le identificăm în procesul de recrutare și dorim să păstrăm aproape profilele oamenilor care excelează în aceste două principii, chiar dacă la momentul întâlnirii nu avem o poziție disponibilă pentru ei. Lucrăm împreună și creștem împreună dorindu-ne mereu alături oameni care sunt dornici de a se dezvolta constant”, a menționat Diana Stan, HR Business Partner, Emia.com, București.

Sursa foto: Unsplash

