Angajatori de TOP Tech 2021: 75% dintre companii oferă joburi remote

Târgul virtual de joburi Angajatori de TOP Tech 2021, organizat de Catalyst Solutions, companie românească de consultanță în resurse umane, cuprinde peste 2000 de oportunități de carieră, oferite de 42 dintre cele mai importante companii de tehnologie din România. 75% dintre angajatorii prezenți la această ediție oferă joburi remote, iar dintre acestea, 10% sunt full remote. Angajatori de TOP Tech 2021 se desfășoară online în perioada 27 Septembrie - 31 Octombrie 2021.

Conform reprezentanților Catalyst, circa un sfert dintre angajatori au cu până la 50% mai multe poziții deschise în această toamnă, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Dintre companiile prezente la târg, 60% recrutează în București, Timișoara 48%, Cluj-Napoca 25%, Iași 20%, Brașov și Pitești 22%, Ploiești și Craiova 14%, Arad, Constanța, Târgu Mureș, Oradea – 20%. În plus față de joburile tehnice, peste jumătate dintre angajatori recrutează specialiști pentru poziții non-tehnice în departamentele de Marketing, HR, Finanțe, Vânzări, Juridic, Administrativ. Candidații pot consulta Harta Centrelor de Tehnologie din România pentru a descoperi locurile de muncă disponibile în orașele de interes.

De asemenea, aprox. jumătate dintre companii oferă programe de internship și trainee, iar 14% programe de formare și academii. O treime dintre angajatori recrutează la această ediție pentru poziții dedicate profesioniștilor, iar 7% oferă oportunități dedicate Managerilor, Project Managerilor și Team Leaderilor cu experiență.

Ce beneficii oferă angajatorii

Dintre companiile de tehnologie prezente la Angajatori de TOP Tech 2021, 33% oferă programe care vizează bunăstarea și sănătatea mintală a angajaților și extinderea beneficiilor din abonamentele medicale private; 44% decontează costurile cursurilor și programelor pentru perfecționarea abilităților profesionale; 5% acordă o sumă lunară pentru decontarea întreținerii pentru salariații care lucrează 100% remote.

Între 18 și 27 octombrie, în cadrul evenimentului, va avea loc TechTalks ONLINE – o serie de 12 laboratoare și 3 conferințe dedicate candidaților cu profil tehnic, susținute de specialiști locali și internaționali din cadrul companiilor participante. Laboratoarele vor aborda subiecte din ariile Automotive&Connectivity, Engineering, Front-end & Back-end, Girls in STEM, Tech Trends for a Tech year. Cele trei conferințe se vor axa pe tehnologiile Java, Cloud și Artificial Intelligence & Machine Learning.

Mai mult, pe data de 21 octombrie, pe platforma Hipo.ro, vor avea loc discuții Live cu angajatorii Tech și sesiuni de career coaching. Cei interesați se pot înscrie pe angajatoridetop.ro.

Cele mai importante companii tech din România

Platforma Hipo.ro care găzduiește evenimentul oferă companiilor și candidaților o experiență similară cu un târg fizic de joburi, astfel, fiecare angajator este prezent cu un stand virtual unde pot fi regăsite toate oportunitățile de carieră, informații despre angajator, webinarii susținute de specialiștii companiei și alte resurse de interes.

Companiile prezente la această ediție a târgului Angajatori de TOP Tech sunt: 8x8, ABA - Austrian Business Agency, Accenture, Atos, Axway Romania, Centrul de Inginerie Bosch, CER Cleaning Equipment, Cognizant Softvision, Continental, dalli group, Devmind, DRÄXLMAIER Group, Elektrobit Automotive Romania, Emia.com, Enel, ENGIE Romania, Evalueserve, Hamilton Central Europe, Hella Romania, Heraeus Romania, Holcim Romania, Huawei, Huf Romania, IBM Client Innovation Center Romania, IT Shared Services Center for BNP Paribas PF – Central Europe Technologies, LASTING Software, MassMutual Romania, METRO.digital, Michelin Romania, Miele, onsemi, PitechPlus, Raiffeisen Bank, Saint-Gobain Romania, Schwarz IT Hub, Societe Generale Global Solution Centre (SG GSC), Software Business Partners, PitechPlus, Tara Interactive, TE Connectivity Sensor Solutions, Veeam Software, Vodafone Romania, ZF Tech Center Timișoara.

„Piata job-urilor IT a devenit treptat tot mai deschisă celor care urmăresc o schimbare de carieră, chiar și la 180 grade. La Angajatori De Top participă toamna aceasta Academii de IT în calitate de parteneri educaționali, unde cei interesați să înceapă o carieră nouă în industria software pot să aplice la cursuri de programare sau să participe la workshop-uri educaționale de carieră. În cadrul Academiei Devmind, durata unui curs de programare de la zero la o carieră de Junior Developer variază între 8 luni și 1 an, în funcție de complexitatea programului de studiu și direcția de specializare. Misiunea noastră este accelerarea creșterii sectorului digital din România, prin descoperirea, formarea completă și integrarea de noi talente în industria software”, a menționat Emil Racec, Training Program Director în cadrul Academiei Devmind.

