SII Romania vizează recurtarea a peste 150 de ingineri IT în următoarea perioadă

SII Romania anunță o creștere a cifrei de afaceri în primul semestru fiscal din 2021 (aprilie-septembrie) cu 37%, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Pentru semestrul II fiscal (octombrie 2021 – martie 2022), compania își propune o dezvoltare organică, mizând pe extinderea portofoliului de proiecte și servicii, alături de creșterea echipei.

Compania țintește creșterea echipei cu peste 150 de ingineri IT, atingând un număr estimativ de 430 de angajați până în martie 2022.

Pentru a doua parte a anului fiscal curent (octombrie 2021 – martie 2022), reprezentanții SII România preconizează o creștere a cifrei de afaceri de 57%, respectiv o evoluție a profitului net de 12% raportat la semestrul II al anului fiscal francez anterior. În acest sens, compania vizează o dezvoltare sustenabilă, mizând pe investiții în elementele cheie cu impact direct asupra performanței – echipa și portofoliul de proiecte și servicii.

Printre obiectivele menționate se numără crearea unor noi divizii legate de tehnologii precum AI, Cloud și IoT, concomitent cu expansiunea teritorială la nivel național și atragerea talentului necesar. Astfel, compania țintește creșterea echipei cu peste 150 de ingineri IT, atingând un număr estimativ de 430 de angajați până în martie 2022. Totodată, pentru anul fiscal francez curent (aprilie 2021 - martie 2022), SII România estimează o creștere cu 50% a cifrei de afaceri și cu 26% a profitului net, comparativ cu anul fiscal anterior.

„Contextul socio-economic creat de pandemie a dus la o creștere a cererii pentru serviciile IT, atât pe plan local, unde se resimte tot mai mult deschiderea spre digitalizare, cât și la nivel global, pe fondul unei nevoi tot mai accentuate de reducere a costurilor. Acești factori au favorizat, printre altele, o evolutie peste estimări a indicatorilor noștri financiari și extinderea echipei. Continuăm să mizăm pe dezvoltarea portofoliului de servicii și proiecte, în paralel cu expansiunea teritorial progresivă la nivel național pentru a fi cât mai aproape de clienții, angajații și candidații nostri”, a declarat Manel Ballesteros, CEO SII România.

Primul semestru al anului fiscal curent, respectiv intervalul aprilie – septembrie 2021, a marcat pentru SII România atât o extindere a portofoliului de proiecte la nivel național și internațional, cât și o evoluție în ceea ce privește nivelul de complexitate și inovație al acestora. Schimbările menționate s-au reflectat într-o creștere a numărului de clienți pe ambele divizii (inginerie și digital). Totodată, 80 de ingineri IT cu un nivel ridicat de senioritate s-au alăturat echipei.

Potrivit reprezentanților companiei, măsurile aplicate încă de la debutul pandemiei sunt principalul factor determinant al creșterii veniturilor, profitabilității și echipei în perioada analizată. Una dintre acestea este suplimentarea pachetul de beneficii pentru angajați, adaptat la specificul fiecărui proiect, astfel încât să includă toate cele trei moduri de lucru - full time birou, full time home și hibrid. De asemenea, creșterea nivelului de complexitate a proiectelor a facut posibilă evoluția profesională și financiară a angajaților.

Din punct de vedere comercial, SII România și-a susținut partenerii, evitând în această perioadă să mărească prețul serviciilor, flexibilizând termenele de plată și crescând nivelul suportului acordat în procesul de digitalizare, ceea ce a influențat pozitiv rata de retenție a clienților. Un alt factor care a susținut creșterea companiei constă în maturizarea modelului de lucru global One Team. Acesta include toate cele 18 filiale ale multinaționalei și presupune alinierea la nivel de grup în ceea ce privește patru aspecte cheie: resurse, metodologii de lucru, aplicații software și infrastructură, ceea ce permite colaborarea cu oricare altă filială sau inginer software din SII Group. Spre exemplu, la nivel de resurse, One Team presupune accesul la peste 12.000 de ingineri IT cu o mare varietate de competențe, ce se pot alătura, la nevoie, echipelor unui proiect.

