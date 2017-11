Piata romaneasca de peste si fructe de mare este asteptata sa creasca cu 100 milioane de euro in 2017, conform estimarilor Alfredo Seafood. Producatorul este de parere ca interesul mediului de afaceri pentru nisa de peste si fructe de mare a crescut in mod simtitor fata de anii trecuti.

Piata de peste si fructe de mare isi continua cresterea inceputa inca din 2013, urmand sa ajunga la o valoare de aproximativ 450 milioane de euro la finele lui 2017, conform estimarilor Alfredo Seafood. Daca prognoza se dovedeste corecta, ar insemna o crestere de 100 milioane euro fata de cifra inregistrata in 2016.

De asemenea, interesul mediului de afaceri pentru nisa de peste si fructe de mare a crescut in mod simtitor fata de anii trecuti, mai spun reprezentantii Alfredo Seafood, in urma participarii la editia din 2017 a Indagra Food & Carnexpo. Evenimentul s-a incheiat pe data de 29 octombrie si este cea mai mare expozitie dedicata industriei carnii si alimentare, precum si producatorilor de echipamente utilizate in agricultura, viticultura si zootehnie

Peste 530 de companii din 24 de tari au participat la editia din acest an a Indagra Food & Carnexpo, iar in ceea ce priveste producatorii si distribuitorii de carne si produse din carne, cei mai multi jucatori au venit din zona produselor din porc si pui, fapt oglindit si de consumul autohton care se situeaza, la nivel anual, la circa 60 kg/cap de locuitor pe segmentul carnii de porc, 30 kg/capita pentru carnea de pui si abia 6 kg/capita pentru peste.

Asadar, chiar daca piata de peste si fructe este intr-un proces ascendent, pe fondul cresterii puterii de cumparare si al interesului din ce in ce mai ridicat pentru alimentatia sanatoasa, consumul se situeaza inca la un nivel modest fata de media europeana care este de 15 kg/capita pe an.

Alfredo Seafood a expus in cadrul Indagra Food & Carnexpo 2017 o selectie de produse proaspete din recent lansata gama “Gata de Gatit”, ambalate in vacuum, prin tehnologia skin, care prelungeste valabilitatea produsului la raft cu 50%. Alfredo Seafood va continua, in viitorul apropiat, atat procesul de consolidare pe piata locala, concentrandu-se pe gama “Gata de Gatit”, cat si intrarea pe pietele din Europa de Est, in special in zona Balcanilor.

Alfredo Seafood este una dintre cele mai importante marci din Romania, sub a carei denumire sunt importate si distribuite produse din peste si fructe de mare. Brandul a fost creat de Mihai Cristian Darmanescu si lansat in anul 2013. Datorita experientei si relatiilor internationale cu marii producatori de peste din lume, dar si a celor trei linii de procesare si ambalare automatizate si de inalta productivitate din cele doua fabrici din Constanta si Bucuresti, produsele cu marca Alfredo Seafood sunt distribuite atat in cele mai importate lanturi de hypermarketuri si supermaketuri din tara, precum Kaufland, Carrefour, Mega Image, Metro, Cora, Profi, Penny Market etc., cat si in peste 3.000 de magazine de comert traditional.