Posta Romana a anuntat astazi, 10 noiembrie, o initiativa cu adevarat revolutionara, dar nu pentru mileniul acesta, ci pentru cel trecut. Initiativa consta intr-o invitatie adresata bancilor, prin care le propune sa instaleze ATM-uri in oficiile postale din zona urbana, dar nu oricum, ci dupa "o negociere a conditiilor de colaborare".

"Compania a trimis invitatii catre societatile bancare care activeaza pe toata piata din Romania, iar conditiile de colaborare urmeaza sa fie stabilite in baza unor negocieri ulterioare", se arata intr-un comunciat de presa emis de catre compania statului in care mai declara ca "vine in sprijinul clientilor prin diversificarea activitatii si a serviciilor oferite". Totusi, de masura revolutionara nu ar urma sa beneficieze toti romanii din mediul urban, deoarece...