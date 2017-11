Ca urmare a aprobarii noilor prevederi de modificare a Codului Fiscal, ce vor intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2018, Auchan va mentine salariul net al celor aproximativ 10.000 de angajati ai sai.

Mai mult, incepand cu data de 1 noiembrie 2017, anterior modificarilor legislative, Auchan Retail Romania a lansat o noua grila salariala pentru functia de operator vanzari polivalent oferind, pentru angajatii cu minim 1 an vechime in companie, un salariu brut de 2.300 de lei ceea ce inseamna un salariu net de 1.634 de lei. La acest salariu se adauga tichete de masa in valoare de 300 de lei pe luna, aducand venitul net la aproape 2.000 de lei.

Aceasta reprezinta o crestere de peste 30% comparativ cu salariul unui lucrator comercial al carui salariu brut este de 1.700 de lei, respectiv 1.233 de lei net.

“Suntem convinsi ca succesul comercial al Auchan Romania se datoreaza celor 10.000 de angajati pe care-i avem in toata tara. Pozitia noastra de actor economic important reprezinta doar o parte din rolul pe care ne dorim sa-l avem pe piata din Romania. Responsabilitatea fata de colegii nostri, alaturi de responsabilitatea fata de societate sunt prioritati asumate in strategia de dezvoltare pe termen lung. In acest context, bunastarea angajatilor este foarte importanta pentru noi si credem ca salariul, alaturi de celelalte beneficii financiare, sunt punctul de plecare in acest demers”, se arata intr-un comunicat Auchan.

Programul de polivalenta a fost lansat, pentru inceput, in orasele Bucuresti, Timisoara, Cluj, Sibiu, Galati si Ploiesti, urmand ca in prima parte a anului viitor sa fie implementat in toate magazinele Auchan. De asemenea, pe langa veniturile din salariu, angajatii Auchan beneficiaza de tichete de masa, asigurare de sanatate si de viata, prime, ajutoare pentru evenimente deosebite etc. Astfel, pentru toti angajatii care au cel putin 1 an vechime in companie, valoarea nominala a tichetului de masa este de 15 lei, suma maxima prevazuta de legislatia in vigoare. In plus, in 2018 va fi adaugata in pachetul de beneficii si o asigurare stomatologica.

Auchan Retail Romania are in portofoliu 33 de hipermarketuri si 6 magazine de proximitate MyAuchan. Cu peste 280.000 metri patrati suprafata neta de vanzare, circa 10.000 de angajati, o cifra de afaceri cu taxe de peste 1,2 miliarde de euro in 2016, propune celor circa 5 milioane de locuitori din 18 orase in care sunt prezente magazinele Auchan un comert modern.