Qualysoft România: După un plus 60% în 2020, mizăm pe o creștere și mai susținută în 2021

2020 a fost unul provocator pentru multe companii. Totuși, pentru Qualysoft România lucrurile au stat puțin altfel. Compania ce activează în domeniul dezvoltării de software, parte a grupului omonim cu sediul la Viena, a reușit să își mărească veniturile cu 60% anul trecut și are perspective de creștere susținută și în 2021

Interviu cu Radu Postolache, General Manager al Qualysoft România

1. Cum a fost anul 2020 pentru companie? Cum se anunță 2021

Radu Postolache: Anul 2020 a fost un an dificil pentru toată lumea. Contabilizând, pot spune că au existat atât provocări și incertitudini, cât și reușite. Avantajul nostru a constat în faptul că, nefiind o companie focusată pe un singur domeniu, nu am fost afectați negativ, chiar din contră. Din punct de vedere financiar, am realizat o majorare a cifrei de afaceri cu 60%, comparativ cu 2019, până la valoarea de 7.650.000 de lei. Anul acesta, chiar dacă suntem rezervați cu privire la evoluțiile macroeconomice, vedem că poziționarea și politica noastră de investiții dă roade, ritmul de creștere se menține și sunt destul de optimist cu privire la evoluția noastră.

2. Care au fost cele mai mari provocări în 2020? Dar reușite?

Radu Postolache: La capitolul provocări, aș menționa climatul general de nesiguranță, care a determinat blocarea unor proiecte sau amânarea altora.

La capitolul reușite, faptul că am atras și păstrat în companie oameni cu înaltă expertiză. Acest lucru ne-a ajutat să creștem zona de proiecte interne, dar și să dezvoltăm noi parteneriate locale și internaționale.

Echipa a crescut în 2020, în ciuda perioadei mai dificile, cu 63% față de 2019, astfel încât suntem peste 50 de colegi în Qualysoft România, cel puțin 10 oameni în proces final de angajare și încă avem 30 de poziții deschise.

3. Care sunt planurile companiei pentru 2021?

Radu Postolache: În 2021 ne dorim să ne dezvoltăm în continuare și credem că avem premisele să reușim, prin mix-ul nostru de parteneri, soluții și oameni. Vrem să solidificăm relațiile cu partenerii noștri, care ne asigură predictibilitate. Financiar vorbind, ne dorim o creștere cu cel puțin 60% a cifrei de afaceri și creșterea proporțională a echipei. Având în vedere multitudinea de proiecte la care lucrăm, deja am reușit și o colaborare mai strânsă la nivel de grup. Pe de o parte, încercăm să folosim expertiza noastră, pentru proiecte în zona DACH (Elveția/Germania/Austria) unde suntem prezenți direct, dar și prin implicarea colegilor noștri din alte sucursale, cum ar fi Serbia, care să ne ajute să scalăm pentru proiectele locale.

Ca soluții și servicii oferite, avem în plan să investim mai mult în zona de Quality Assurance, pentru că avem în portofoliu și liderul din rapoartele Gartner pe zona de Automation.

La nivel general, având în vedere competențele tehnice, ne așteptăm la creșterea ponderii proiectelor interne, un aspect important și pentru consolidarea echipei, dar și demararea și participarea alături de grup în proiecte internaționale. Spre exemplu, vom participa la un proiect în Indonezia, unde vom deschide și o nouă sucursală Qualysoft, iar echipa din România va fi activ implicată acolo. Avem și clienți noi, unii foarte mari, de pe tot mapamondul, împreună cu care, începem acum în România un centru de dezvoltare, implementare și suport pentru piețele din Europa și SUA.

4. Cine sunt oamenii Qualysoft?

Radu Postolache: În compania noastră este o atmosferă deschisă și prietenoasă, avem activități comune și în afară serviciului, mergem împreună la fotbal, la tenis sau golf.

În prezent avem peste 30 de posturi deschise, iar la final de an sperăm să ajungem la peste 80 de oameni în echipă. Numeric vorbind, nu pare mult să aducem alături de noi încă 30 de colegi într-un an, dar realitatea este că procesul de recrutare poate dura chiar și câteva luni pentru fiecare om în parte, iar aici nu ne lovim neapărat de lipsa de talent, care este reală pe piață în acest moment. Recrutarea la noi este însă mai specială, pentru că punem mare accent pe potrivirea pe termen lung, nu pe volum.

În acest moment, cele mai multe joburi deschise sunt pentru profile tehnice, pentru că intenționăm în acest an să investim mai mult în zona de arhitectură, livrare și testare.

6. Sunteți și membru în Boardul ANIS – Asociația patronală a industriei de software și servicii. Cum vedeți câteva dintre subiectele care revin în actualitate la fiecare guvernare? Unul dintre ele este impozitul pe salariile programatorilor? Care este opinia dvs în acest caz?

Radu Postolache: Opinia mea, în termeni foarte simpli, este că nu trebuie să tai găina care face ouă. Industria IT a crescut mult, pe mai multe considerente: istoric educațional (tehnic, limbi străine), al infrastructurii (vezi viteza de internet), dar și fiscal. Fără oricare dintre acești 3 piloni, putem avea un regres. Lucrăm cu clienți foarte mari din piață și știm că si ei sunt într-o competiție acerbă cu sucursalele lor din alte țări, iar oportunitatea pieței locale nu este un dat. Mai mult, vedem în jurul nostru țări care susțin și mai mult IT-ul în această perioadă, tocmai ca o investiție. Ne dorim ca ponderea acestei industrii să crească și, odată cu ea, să crească și contributivitatea ei. Credem că nivelul de 10% din PIB este fezabil, dar pentru a ajunge acolo trebuie să:

a. Creștem nivelul educațional – Schimbarea este structurală în acest moment la nivel de piață. Sunt job-uri care vor dispărea și vor apărea altele noi, care necesită alte competențe. Educația trebuie să țină pasul cu aceste schimbări

b. Menținerea unui nivel înalt al infrastructurii (aici aș menționa discuția despre Cloud-ul guvernamental, temă pe care țări că Polonia sau Grecia au niște reușite foarte mari, recente)

c. Asigurarea suportului fiscal ca această industrie să fie competitivă la nivel regional și european

d. Dezvoltarea pieței locale – digitalizare, începând cu sectorul public, democratizarea accesului la semnătura electronică etc.

Din punctul meu de vedere, statul ar trebui să vadă cum poate ajuta în plus această industrie, nu cum îi poate slăbi competitivitatea.

Cine este Qualysoft? Ce face Qualysoft? Cine sunt clienții companiei?

Radu Postolache: Suntem o companie de software, parte dintr-un grup cu sediul la Viena, și ne place să ne definim ca o „multinațională mică”. Din perspectiva noastră, asta înseamnă că suntem o companie cu expunere pe proiecte internaționale, solidă și stabilă ca o multinațională, dar, în același timp, suntem și o organizație agilă, flexibilă și atentă la nevoile clienților și ale oamenilor, ca o firmă mică.

Ca portofoliu, avem o piramidă de produse și servicii:

1. Zona de soluții este reprezentată de nume mari, lideri globali în zona de Platforme de Testare Automată, Low-Code BPM/ERP/CRM, Document Management, sau întregul portofoliu Microsoft;

2. Zona de Resource Management, în care putem propune echipe dedicate, long-term pentru proiecte mari;

3. Zona de Servicii, în care putem alătura zonele de mai sus, pentru a livra pachete complete, în zonele de arhitectură, dezvoltare, migrare sau re-engineering, prototipare, integrare și optimizare, testare ca serviciu etc.

Ca referințe, lucrăm cu cele mai mari centre de dezvoltare din România, dar și cu clienți finali, jucători mari din Banking, Asigurări, Telecom, Retail, Energie, Securitate — în general, companii din top 3 în fiecare domeniu de activitate. Printre clienții noștri se numără însă și companii mai mici sau chiar start-up-uri inovatoare, din domeniul Block Chain sau Inteligență Artificială, clienți din SUA, Europa, Israel, etc.

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: