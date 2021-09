Amazon.com a mărit salariul mediu și intenționează să atragă 125.000 de noi angajați

Amazon.com Inc a majorat nivelul mediu al salariul iniţial în Statele Unite la 18 dolari pe oră şi intenţionează să angajeze încă 125.000 de persoane la depozite şi transport, a afirmat pentru Reuters Dave Bozeman, vicepreşedintele departamentului de servicii de livrări.

Cel mai mare retailer online din lume a majorat salariile iniţiale de la aproximativ 17 dolari în mai. În unele locaţii, compania americană acordă la angajare bonusuri de 3.000 de dolari, triplu faţă de ce oferea Amazon în urmă cu patru luni, a informat Dave Bozeman, potrivit Agerpres.

Aceste compensaţii ridicate vin pe fondul concurenţei acerbe pe piaţa forţei de muncă, a explicat oficialul Amazon. Compania este al doilea mare angajator privat în Statele Unite, iar în 2018 a stabilit un salariu minim de 15 dolari pe oră.

"Înăsprirea de pe piaţa forţei de muncă, care afectează întreaga industrie, a dus la creşterea salariilor", susţine Bozeman, adăugând că Amazon va menţine salariul de bază la 15 dolari pe oră, dar vor fi acordate şi alte beneficii.

Amazon are nevoie de angajaţi pentru cele 100 de centre logistice lansate luna aceasta în SUA, pe lângă cele 250 inaugurate în 2021.

Luna aceasta, directorul general Andy Jassy anunţa că Amazon intenţionează să angajeze 55.000 de persoane la nivel mondial în lunile următoare, peste 40.000 în SUA şi restul în ţări precum India, Germania şi Japonia.

Cele 55.000 de persoane, care ar urma să fie angajate de Amazon în domeniile corporate şi tehnologie, reprezintă mai mult de o treime din efectivele de angajaţi ale Google şi aproape întreaga forţă de muncă a Facebook.

În primul său interviu de la numirea la conducerea Amazon, în luna iulie a acestui an, Andy Jassy a spus că grupul are nevoie de un personal mai numeros pentru a ţine pasul cu creşterea cererii în domeniile retail, cloud şi publicitate, printre alte afaceri. În plus, noul proiect al Amazon vizând lansarea de sateliţi în orbită pentru a extinde accesul la Internet în bandă largă, denumit Project Kuiper, va avea nevoie şi el de foarte mulţi noi angajaţi, a mai spus Jassy.

Cele 55.000 de persoane, care ar urma să fie angajate de Amazon în domeniile corporate şi tehnologie, reprezintă o majorare cu 20% a personalului Amazon în domeniile corporate şi tehnologie, care în prezent numără 275.000 de angajaţi la nivel global.

Amazon este una dintre puţinele companii care nu au fost afectate de criza provocată de pandemie. Oamenii au apelat la serviciile Amazon pentru diverse cumpărături, ceea ce a ajutat compania să înregistreze profituri şi venituri record.

Amazon a angajat peste 500.000 de persoane în 2020, în principal în cadrul depozitelor şi operaţiunilor de livrări. Compania investeşte semnificativ pentru a construi mai multe depozite şi a creşte salariile pentru a atrage noi angajaţi, în ideea de a putea răspunde la cererea solidă a cumpărătorilor care caută produse care să le fie livrate acasă.

