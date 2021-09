Pe 27 și 28 octombrie vom vorbi despre retail, eCommerce, FMCG, dezvoltări de centre comerciale și marketing - cele mai captivante subiecte din industrie și vom afla cele mai noi informații și planurile de viitor ale marilor companii.

Știrile noi, sfaturile bazate pe experiență și trendurile viitorului vor fi prezentate de Petru Andronic, country manager România al Sportisimo, Horia Cardoș, CEO Agroland, Robert Berza, general manager al Fashion Days, Alex Bratu, country manager România și Bulgaria al Jysk, Roxana Puia, marketing director în cadrul Environ și Ion Sturza, președintele fondului de investiții Fribourg Capital.

Cornel Morcov, Chief Commercial Officer al FAN Courier și Andrei Fusea, partener al BeeFast ne vor povesti despre piața de curierat din România și planurile de expansiune.

Sînziana Pardhan, managing director al P3 în România și Roxana Stănciulescu, head of retail division AFI Europe Romania, vor vorbi despre dezvoltarea spațiilor comerciale și a celor logistice pe plan local.

Adrian Cocan, general manager al Lăptăriei cu Caimac, Alina Donici, co-managing partner Artesana, Raul Buzgar, production country leader Decathlon, Cristina Bâtlan, fondatoare și directoare de creație a Musette și Adina Crăciunescu, managing partner Grupul Diana se vor alătura discuției despre producția locală și exportul cu eticheta „Fabricat în România”.

Cristi Movilă, Eastern Europe General Manager & EMEA SVP în cadrul VTEX, Elena Cobianu, business development manager al Glami, Mihai Vînătoru, head of SEO & managing partner DWF, Sorin Drăghici, managing partner & new business development DWF, Robert Trandafir, cofondator Gun Media și Marian Sîmpetru, managing partner eSolutions și Anca Toma, Head of Digital Strategy MTH Digital vor aduce în discuție perspectiva digitalizării businessurilor.

Dezvoltare, sustenabilitate și online: subiectele ediției din 2021

În prima zi a evenimentului tragem linie după un an și jumătate de pandemie și vedem cum s-a schimbat industria. Aflăm care sunt investițiile de viitor pe care le vor face unele dintre cele mai mari companii de pe piață și cum s-a schimbat planul lor local. În plus, dezbatem cel mai popular trend al industriei: sustenabilitatea.

Ziua a doua începe cu o dezbatere despre schimbările pe care retailerii din offline au fost obligați să le facă. Vorbim despre digitalizarea și automatizarea proceselor, iar specialiștii ne explică cum se poate eficientiza munca, pentru a crește vânzările și a supraveghea competiția.

Trecem în revistă și cele mai noi insight-uri de la curieri, iar dezvoltatorii de spații logistice și industriale ne dezvăluie care sunt polii de construcție în viitor și cum arată tabla cu piesele de joc.

Organizăm patru workshop-uri cu cei mai pregătiți specialiști din industria de marketing și online, de la care veți învăța strategii pentru a scoate afacerea la lumină și a o duce la alt nivel. Reprezentanții companiilor VTEX, Ioana Grigore, Cătălin Stoicescu și Cătălin Vlădescu, Mihai Bonca, Senior Consultant al Brand Architects și echipele Gun Media și DWF vor veni cu cele mai bune sfaturi pentru participanți. Workshop-urile sunt disponibile exclusiv în format fizic.

Eveniment hibrid, în platforma IC Events

retailArena este un eveniment hibrid care se desfășoară anul acesta atât online, în cadrul platformei IC Events, cât și offline, la hotel Sheraton, unde participanții și speakerii sunt așteptați în sală, într-un număr limitat de locuri.

Participarea online la conferință este gratuită în platforma IC Events, iar biletele cu prezență fizică au un cost early bird până la data de 15 septembrie, în limita locurilor disponibile, participanții având la dispoziție mai multe oportunități de networking, dar și un cocktail în a doua parte a zilei.

