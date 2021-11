Încrederea managerilor în economia românească a scăzut până la nivelul de la debutul pandemiei, iar perspectivele economice pentru următoarele luni s-au înrăutățit: 41% dintre manageri consideră că PIB-ul va scădea (în comparație cu 17% în Q1 2021).

Principalele îngrijorări pentru perioada următoare sunt definite de lipsa forței de muncă, de creșterea prețului materiilor prime și de creșterea inflației, conform rezultatelor Confidex S2 2021 publicate de Impetum Group.

,,Scăderea indicelui Confidex la un nivel similar cu cel de la începutul pandemiei vine pe fondul accentuării unor efecte pe termen lung ale crizei Covid-19, precum perturbările din lanțurile de aprovizionare ce afectează în mod direct producția industrială. De asemenea, sunt și câteva efecte pe termen scurt, generate de criza politică și de valul IV care destabilizează perspectivele forței de muncă. Confidex S2 2021 ne arată nu doar că managerii și-au pierdut o bună parte din încredea în economie, ci și o posibilă reintrare în recesiune, indicată de un procent foarte mare, 41% dintre manageri.

Practic înțelegem că se suprapun două crize – cea sanitară și perspectiva unei eventuale noi crize economice, în care economia este lovită de scumpirea energiei, creștera prețurilor și alte efectele directe ale crizei sanitare. Iar revenirea din aceste crize este estimată într-un orizont de minimum doi ani, dar chiar trei ani și jumătate pentru economia românească pe ansamblu.” a declarat Andrei Cionca, CEO & Co-founder Impetum Group.

Față de Studiul Confidex desfășurat la începutul lui 2021, observăm o involuției a stării de spirit a managerilor și o întărire a percepțiilor negative: s-a dublat ponderea celor care cred că PIB va scădea (41% vs 17% în Q1 2021), a crescut ponderea celor care cred că puterea leului va scădea (86% vs 77% în Q1 2021) și a crescut ponderea celor care cred că inflația va crește (92% vs 74% în Q1 2021). Managerii din HORECA și Transporturi sau cei din companii cu o cifră de afaceri mică sunt cei mai pesimiști. Pe de altă parte, managerii din Servicii sau cei ai companiilor mari sunt cei mai optimiști. Nivelul de optimism este redus și în predicțiile pentru următoarele 12 luni. Doar un manager din 8 consideră că economia națională se va îmbunătăți. În schimb, unul din 5 manageri apreciază că economiile globală și europeană vor avea un trend pozitiv în următorul an.

„Principalele trei îngrijorări ale antreprenorilor și managerilor, arată studiul Confidex, sunt lipsa forței de muncă, creșterea prețului materiei prime și rata inflației. Acestea au fost, de asemenea, principalele problemele expuse și de către președintele Băncii Centrale Europene - Christine Lagarde, în cadrul unui discurs susținut la Parlamentul European, care vede cele 3 aspecte drept cauza pentru încetinirea economiilor și înrăutățirea perspectivelor în viitorul apropiat. De asemenea, îngrijorările vin și în contextul în care rata inflației în zona euro este la cel mai ridicat nivel din ultimii 13 ani. Revenind la țara noastră, managerii notează pentru prima dată după debutul pandemiei, moment în care mulți români s-au întors acasă, o criză a forței de muncă. Apare în premieră în lista îngrijorărilor și contextul politic.” a mai menționat Andrei Cionca, CEO & Co-founder Impetum Group.

Indicatorul stării de spirit cu privire la evoluția economiei naționale, a pornit de la 4.4 în Q2 2020, a stagnat în Q3 2020, urmând de atunci o creștere până la 5 în Q1 2021, pentru ca acum să revină din nou la valoarea de 4.4. Față de edițiile anterioare ale studiilor Confidex, se înrăutățește starea de spirit a managerilor din majoritatea domeniilor. Managerii din Agricultură au revenit pe primul loc ca optimism, urmați de Servicii, Industrie și Construcții, iar cei din HORECA și transporturi sunt în continuare la cea mai redusă medie de la debutul pandemiei și al studiului CONFIDEX.

„Încrederea managerilor și antreprenorilor în economie a înregistrat într-adevăr o scădere considerabilă. Reversul medaliei este oferit însă de oportunitățile care pot apărea într-o criză economică dată de disfuncționalitățile actuale ale pieței, oportunități care pot fi despre consolidarea pieței, dezvoltarea de parteneriate noi prin care companiile pot sa reducă pe cât posibil riscurile și să completeze resursele de personal cu management eficient, capabil să gestioneze situații de criză.” a concluzionat Andrei Cionca.

Managerii au creat și o ierarhie a oportunităților identificate si pe care vor miza in următoarea perioada: domeniile în care activează anumite companii au cunoscut creșteri importante datorită faptului că a crescut cererea pentru produsele pe care le aveau; alte companii au profitat de această perioadă pentru a-și diversifica gama de produse sau a se extinde pe alte piețe; PNRR și celelalte fonduri europene reprezintă de asemenea o oportunitate importantă pentru companii în perioada următoare.

Percepția redresării economiei rămâne într‑un orizont de 2 ani pentru economia europeană și pentru sectorul de activitate sau propria companie.

Inițiat la scurt timp după debutul pandemiei, Confidex măsoară încrederea managerilor români în economia actuală și are scopul de a crea repere concrete și de a sprijini managerii în luarea unor decizii adaptate realității.

Confidex este singurul studiu care a surprins T zero al companiilor și a monitorizat pulsul economiei pe tot parcursul pandemiei. In cele cinci etape ale cercetării de până acum au răspuns peste 2.000 de manageri din România. Companiile respondente însumează peste 150.000 de angajați.

Studiul CONFIDEX S2 2021 acoperă un eșantion de 503 de companii din top 7 categorii de sectoare economice contribuitoare la PIB: agricultură; industrie și energie electrică; construcții; comerț; HORECA; transport, distribuție, depozitare; servicii. La studiu au răspuns doar CEOs și manageri C-level, iar dintre companiile vizate, 75% au peste 1 milion de euro cifră de afaceri și 31% peste 5 milioane euro cifră de afaceri.

