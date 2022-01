Firma de consultanță TPA România anunță o creștere de 10% a cifrei de afaceri și extinderea echipei de Parteneri

Firma de consultanță fiscală, contabilitate, audit și consiliere juridică TPA România anunță o creștere de 10% pentru anul 2021, an pe care l-a încheiat cu o cifră de afaceri totală de peste 6,5 milioane de euro.

Partea a grupului TPA, prezent în 12 țări din Europa Centrală și de EST, TPA România a încheiat anul 2021 cu peste 160 de angajați în birourile din București și Cluj-Napoca.

”Digitalizarea și trecerea accentuată la consultanța de nivel înalt vor rămâne printre prioritățile noastre și în 2022”, a spus Jan Glas, Managing Partner TPA România.

TPA România își extinde echipa de Parteneri prin promovarea Claudiei Bratu



TPA România se consolidează și la capitolul Parteneri și anunță promovarea Claudiei Bratu ca Partener Audit&Advisory al biroului din București începând cu 1 ianuarie 2022.





Claudia Bratu s-a alăturat firmei în 2006, în timp dezvoltând un portofoliu de clienți din numeroase domenii (construcții, agricultură, logistică, externalizarea proceselor de afaceri, distribuție, producție, industria farmaceutică, etc.). Claudia Bratu este membră a Association of Chartered Certified Accountants din Marea Britanie (ACCA) și membră a Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR).



„Împreună cu Claudia Bratu, TPA România are acum 11 Parteneri în birourile de la București și Cluj-Napoca”, a adăugat Jan Glas.

TPA este una dintre cele mai importante companii de consultanţă fiscală, audit, consultanţă juridică, contabilitate şi fuziuni şi achiziţii din România. TPA România are în prezent 11 parteneri şi peste 160 de angajați în birourile sale din București și Cluj-Napoca. Grupul TPA, din care TPA România face parte, este membru independent al Baker Tilly Europe Alliance şi este prezent în 12 țări din Europa Centrală și de Est. Peste 1.700 de profesioniști în taxe şi audit activează in 30 de birouri în Albania, Austria, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Ungaria, Polonia, România, Serbia, Muntenegru, Slovacia şi Slovenia Sursa foto: Shutterstock.com

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: