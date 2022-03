Beneficiile unui model de business sustenabil, circular, nu doar că vor ajuta companiile să aibă o imagine mai bună față de clienți și parteneri, dar în final poate aduce pentru acestea și beneficii reale din punct de vedere financiar, a declarat Luminița Roșca, Director General Eco Synergy, în cadrul conferinței SUSTENABIL ZI DE ZI – de la NICE TO BE la MUST BE, organizată de Eco Synergy și Asociația Environ.