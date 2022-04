Carrefour România a lansat Express BOX, un produs împotriva risipei alimentare

Carrefour a lansat Express Box, un nou concept de produs prin care compania își continuă angajamentul pentru acțiuni concrete împotriva risipei alimentare.

Cutia conține fie o selecție de fructe, fie de legume coapte și este disponibilă la vânzare accelerată, pentru un preț fix, redus cu până la 50% față de valoarea inițială a produselor din ofertă.

Cel mai nou produs Carrefour a fost introdus în două hipermarketuri din București, Carrefour Veranda și Carrefour Unirii, într-un proiect pilot ce se desfășoară pe durata a trei luni.

Inițiativa aduce în ofertă două tipuri de cutii: Express Box legume, disponibilă la prețul de 2.99 lei și Express Box fructe, la 4.99 lei.

„Cutiile Express Box exprimă viziunea Carrefour România privind combaterea risipei alimentare și promovarea unei alimentații sănătoase sub strategia Act for Food, încurajând consumul de fructe și legume. Este vorba de produse sănătoase, care poate și-au pierdut din atractivitatea vizuală, dar care oferă aceleași caracteristici de gust și calitate, precum și toate beneficiile recunoscute ale acestor alimente.” a declarat Alina Gamauf, HR, Corporate Affairs, CSR Director and Executive Committee Board Member, Carrefour România.

Mixul de legume, respectiv fructe se face în fiecare dimineață în cele două magazine, în funcție de produsele disponibile, care se află în punctul lor optim de maturitate. Prin urmare, componența fiecărei cutii poate fi diferită, iar greutatea ajunge la aproximativ 2 kilograme/cutie. Clienții pot afla informații actualizate zilnic despre conținutul cutiilor și proveniența produselor, la raftul special dedicat cutiilor Express Box.

Cutia Express box a fost gândită cu grijă față de mediu. Prin urmare, cutia este confecționată din carton reciclabil, iar produsele din componență nu sunt ambalate individual.

Sursa foto: Carrefour

