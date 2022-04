I Franiza o Kher le Artizano Birarengo: sar putres jekh bisniso birasa-te-džas. Pokinimata thaj sfaturja katar e fondatorja

O Kher le Artizano Birarjengo si jekh bisniso kaj kerel buti ande jekh džandžir so si lan opral 20 marketurja o modelo birasa-te-džas, ande maj but thana andar o them. Sar si jekh marketo birasa-te-džas, sar šaj te putres tuke vi tu jekh sar jekh franiza thaj sar sikavel i diz le artizanalo biraki andar i Rumunia.

E marketurja Kher le Artizano Birarjengo si specializisarde ando bikinipe le birako kraft kaj si phangle direkto po than. Maj klaro, si jekh marketo kerdo andar e manuša kaj mangen te zumaven jekh artizanalo bira, andi katar jekh andar e 30 mikro-birake thana savenca kerel buti o Kher le Artizano Birarjengo.

O bisniso sas vazdino katar o Marius Gorgan thaj o Florin Mindru ando 2019, jekhe investiciasa 250.000 evro lile katar e privato investitorja. I ideja avili lenge pal so lile samate ke andi lokalo diz na sas sigo akceso ke jekh ververipe artizanalo birengo rumunikane, butivar arakhenas kodola andar aver thema. O Mindru kerel estimacia pal i diz le biraki andar i Rumunia ke aresel ko 0,5% andar sasti diz le biraki, phenindos ke normalo trebalas te ovel 10%, kadja sar kerel pes ande maj bare thema. „Das duma pal jekh marketo specializisardo andi artizanalo bira kaj šaj te phandes tiri nevi bira direkto ando marketo”, phenel o Florin Mindru ande jekh intervio dino ko wall-street.ro.

O Mindru phenel ke ando kazo le artizanalo birako si but vašno sode nevi si kodoja bira.

„Kana manges te lošaljos vaš jekh laho produkto, trebal te ovel sar maj nevo. Kadalake ande gava le Germaniake, le Austriake vaj le Čehiake si te arakhen maj cira jekh tikni biraki fabrika soske e manuša mangen te pjen neve pimata, na purane. So kerdjam ame sas te anas o produkto andar i fabrika direkto ko manuš”, phenel o reprezentanto katar o Kher le Artizano Birarjengo.

Andi Rumunia, o Mindru godisarel ke si opral 70 mikro-birarie, andar savende 30 arakhen pes ando portofolo le Kheresko le Artizano Birarjengo.

„Ande sako than si amen jekh instalacia phandimaski, sar kodola kaj arakhen pes ande le birake fabrike, ama ke jekh nivelo maj tikno. Sa kadja, ande sako marketo inkeras i bira ande sobe ledome”, phenel o Mindru.

Perdal e thana, e antreprenorja lile samate vi te keren jekh džandžir ledome distribuciaki vaš i artizanalo bira ko nacionalo nivelo, katar o produkatori direkto ando Kher le Artizano Birarjengo thaj pal kodo ko kliento thaj jekh sistemo franizako.

„Mangas te aresas o maj baro bikinitori artizanalo neve birako thaj khetanes kadale bisnisoske modelosa, te aresas vi o maj baro distributoro artizanalo birako”, phenel o Mindru.

O Kher le Artizano Birarjengo mangel te aresel ko agor le beršesko 2022 ande sako baro foro džudecosko

Andar e 21 thana kaj eksistuin ando momento kana dinjas pes avri kado materialo, 2 si dikhle lendar thaj akalaver si pi franiza. Dži ko agor le beršesko, e antreprenorja mangen te aresen ande sako baro foro džudecosko andar i Rumunia. E bimeklimata andar o vaxt le pandemiako kerde len te dikhen maj but e thana kaj te na oven ande komercialo centrurja.

„O plano vaš o 2022 si te buhljaras amari buti pe droma. Andi pandemia 70% andar amare thana arakhenas pes ande komercialo centrurja (...) Savore produkturja si gelde ande jekh džandžir ledome, katar o depozito ando marketo thaj othe si inkerde ande specialo kondicie soske i artizanalo bira, ando normalo modo, trebal inkerdi ke jekh kontrolisardi temperatura”, phenel o Mindru.

Sode kerel te putres jekh marketo artizanalo birako ando sistemo le franizako

Kodola kaj si len intereso te aven ando sistemo le franizako katar o Kher le Artizano Birarjengo trebal te nakhen andar jekh evaluacia pal lengi eksperienca, specialo ando antreprenoriato.

„Si but vašno andar amende te ovas pe sajekh drom thaj te oven amen ae adžukerimata, soske si jekh parteneriato na maj tikno de pandž berša”, phenel o reprezentanto le bisnisosko. Ande kado proceso del pes duma pal e butja sar o tipo le marketosko kaj o šajutno partenero mangel te putrel thaj kaj mangel te thol les.

Deskripcia pal i fotografia: Modularo marketo

E tipurja le marketurjenge kaj šaj te oven putarde si: marketurja dromeske, sar kodola kaj arakhen pes ko telutno nivelo jekhe blokosko, modularo maketurja sar kodola kaj maj arakhen pes ande parkingurja le komercialo thanenge, e marketurja andar e komercialo galerie vaj rulote.

Deskripcia pal i fotografia: Marketo putardo ande jekh komercialo galeria.

O Mindru phenel ke, pal i eksperienca kidini ando berš 2019 dži akana, ljas samate ke e rumunja kamen e klasiko blondo bire, Lager, Pilsner, bire savenca sas sikle ande berša kaj nakhle, ama si vi aver segmenturja kaj astaren te oven prindžarde.

„Andi palutni vrjama si amen produkatorja kaj anen bire maj specialo, sar si Indian Pale Ale(IPA), ande savende thon jekhe thaneste ingredientja maj komplekso, maj but tipurja hamejo, malco thaj specialo drodždia. Praktino, si amen varesave bire kaj si maj sigo arakhle ande USA, ando Khetano Thagaripe le Bare Britaniako vaj andi Vestikani zona. E rumunja pjen i klasino blondo bira, ama i diz le specialo birengi barili but andi palutni vrjama. Jekh la

hi surpriza si e bire kokteilo, jekh hamisaripe birasa thaj siropurja fruktenge cira alkolosa. Po dujto than ando topo le maj kinde produkturjengo andar amare marketurja si jekh kokteilo birako siroposa andar vešutni smeura, kerdo katar jekh produkatori pašal i Miercurea Ciuc“, phenel o kofondatoro le Kheresko le Artizano Birarjengo.

I maj jeftino bira phangli ando marketo kerel 4,49 lei vaš 0,33 l, andi vrjama so i maj ku bira aresel ko 13 lei vaš sajekh kantiteta.

Sursa foto: Franciza Casa Berarilor Artizani

