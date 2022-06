Ștefan Mandachi deschide un nou restaurant Spartan în București

Lanțul de restaurante Spartan își continuă dezvoltarea pe piața din capitală, inaugurând într-un ritm accelerat noi locații. Pe 15 iunie 2022, Spartan a deschis un nou restaurant, în Mall Promenada din București.

Ștefan Mandachi, fondatorul Spartan, a declarat la începutul anului că obiectivul pentru 2022 este să ajungă la 100 de restaurante Spartan pe teritoriul României.

„De la începutul anului, am deschis restaurant după restaurant, am organizat tombole, am venit cu promoții, cu oferte speciale, am crescut și ne-am dezvoltat în aceste șase luni cât în șase ani! Cifrele vorbesc de la sine: anul trecut, am avut încasări totale de peste 200 de milioane de lei. Continuăm în aceeași logică și inaugurăm noi restaurante, atât în capitală, cât și în țară”, a declarat Ștefan Mandachi, fondatorul Spartan.

Noul restaurant Spartan din Promenada are o suprafață de aproximativ 75 de metri pătrați. Deschiderea oficială a avut loc pe data de 15 iunie 2022, începând cu ora 12:00. În prima zi, Spartan a organizat o tombolă cu un premiu în bani în valoare de 500 de euro, la care pot participa toți clienții Spartan care au cumpărat produse din locația nou deschisă de minimum 10 lei.

În zilele de 16 și 17 iunie, este valabilă și promoția Gyros 1 + 1, gyrosul gratuit putând fi revendicat în aceeași zi sau până pe 30 iunie 2022. Restaurantul Spartan din Mall Promenada este deschis în intervalul orar 10:00 – 22:00, de luni până duminică.

Produsele Spartan sunt disponibile și pe platformele de livrare la domiciliu.

Spartan este unul dintre cei mai mari angajatori din zona HoReCa din România, având peste 1.000 de angajați în total, în toate locațiile din țară.

În prezent, Spartan deține 77 de restaurante în toată țara, 32 de locații proprii și 45 de locații în sistem de franciză.

Pentru anul 2021, Spartan a raportat încasări de 80 de milioane de lei în locațiile proprii și de 128 de milioane de lei în locațiile francizate.

Lanțul de restaurante Spartan a fost fondat în 2012 și face parte din grupul Strong MND Corporation SRL, împreună cu Mandachi Hotel & Spa, Mandachi Business Center și francizele: Mefi Café, sala de fitness Bum Bum Box, Concept SPA BioTransylvania, Restaurant Don Stefano, Centru de evenimente Magnificus și restaurantele cu specific grecesc Hercule.

