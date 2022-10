Consumatorii vor putea returna ambalejele din PET, sticlă și metal, începând din 30 noiembrie 2023, când în România va începe să funcționeze sistemul de Garanție - Returnare (SGR), conform ultimelor modificări și completari aduse la HG Nr. 1074/2021.

Astfel, în cursul lunii octombrie urmează să fie lansat site-ul RetuRO, compania desemnată să administreze SGR la data de 24 august 2022, site care va include procedura de înregistrare pentru producători și comercianți - pentru care legea prevede participarea obligatorie la SGR – aceștia urmând să se poată înregistra în sistem până la sfârșitul lunii ianuarie 2023.

“Presiunea timpului este mare pentru toate etapele de implementare și pentru toate părțile implicate. Ne propunem să lansăm un sistem perfect funcțional încă din prima zi, ușor de înțeles și accesibil tuturor. După cum am mai amintit, România are particularități de care trebuie să ținem cont (suprafață geografică, caracteristicile demografice etc.) față de alte țări care au reușit să implementeze sistemul”, a explicat Alice Nichita, Președinte al Asociației Producătorilor de Băuturi Răcoritoare pentru Sustenabilitate, asociație acționar al companiei RetuRO.

Totodată, mai arată inițiatorii proiectului, pentru funcționarea eficientă a sistemului este nevoie de construcția a 5 centre la nivel național, unde se vor asigura contabilizarea, sortarea și pregătirea pentru reciclare a ambalajelor.

În paralel, se va dezvolta și implementa infrastructura IT necesară, inclusiv dezvoltarea unui program software complex care să stocheze și să gestioneze bazele de date.

RetuRO arată în același timp că va colabora cu producătorii și comercianții pentru a-i ajuta să își înțeleagă obligațiile, oferindu-le sprijin pentru a se pregăti în vederea lansării SGR.

„În perioada următoare trebuie construită o întreagă infrastructură în spatele sistemului care să permită colectarea ambalajelor returnate de consumator la comercianți, numărarea acestora, compactarea, trimiterea către reciclare, activități care se vor desfășura în centrele de sortare și de numărare pe care urmează să le construim în cadrul RetuRO”, a declarat și Julia Leferman, Director General al Asociației Berarii României pentru Mediu, asociație acționar al companiei RetuRO.

