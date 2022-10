Restaurantele de fast food simt din plin valul de scumpirii, furnizorii majorând în anumite cazuri prețurile și cu 40% anul acesta. Costică Mișaca, Directorul General Taco Bell România, spune că pentru a face față inflației restaurantele au trecut la optimizări, dar exclude soluția ”clasică” a multor jucători din HoReCa de a reduce porțiile pentru a menține prețurile neschimbate sau pentru a nu scumpi foarte mult menu-urile.

”În niciun caz nu micșorăm porțiile. Sub nicio formă… nici nu mă gândesc la așa ceva. Ce înseamnă atunci această «optimizare» ? Înseamnă revizuirea procedurilor operaționale. Ne-am uitat în primul rând la procesele de producție astfel încât să diminuăm eventualele pierderi. Am schimbat apoi procedurile pentru a diminua consumul de energie din restaurante, care are o pondere importantă în prețul pe care clientul îl plătește pentru produse”, spune Costică Mișaca.

Taco Bell a efectuat anul acesta două majorări de prețuri la anumite produse, asta după ce scumpirile materiei prime de la furnizori au atins +45% (y/y) în cazul uleiului și aproximativ 35% în cazul cărnii și a lipiilor pentru tortilla (n.red. din cauza scumpirilor la grău).

Citiți și Cât de mult s-au scumpit cumpărăturile românilor după pandemie: Prețurile la ulei și pâine au explodat

Vor exista noi scumpiri la Taco Bell anul acesta în condițiile unei inflații în creștere?

”Este prea devreme să pot spune dacă vom avea noi scumpiri până la finalul anului 2022. Spun asta pentru că avem o predictibilitate foarte redusă în privința viitoarelor prețuri la furnizor și nici nu știm ce se va întâmpla în privința costului cu energia”, răspunde șeful lanțului de restaurante.

Sursa foto: Sphera Group

Taco Bell tocmai a împlinit 5 ani de la momentul lansării oficiale în România, timp în care a vândut 3,1 milioane de tacos și 45 tone de sos nacho cheese, de departe cele mai populare produse din menu-urile sale.

Primul restaurant Taco Bell a fost lansat în București, România, de Sphera Franchise Group în octombrie 2017.

KFC, Pizza Hut, Pizza Hut Delivery și Taco Bell sunt toate operate într-un sistem master de franciză, de companii deținute de Sphera Franchise Group, cel mai mare grup de restaurante din sectorul restaurantelor cu servicii complete din România. O franciză principală este un contract de franciză în care francizorul principal predă controlul activităților de franciză pe un teritoriu specificat unei persoane sau entități, numit „francizat principal”. Yum! este francizorul principal al Sphera Franchise Group.

Citeste si: Gândaci și produse expirate găsite de ANPC într-un fast-food din...

Schimbarea furnizorilor nu este o soluție pentru Taco Bell în lupta împotriva scumpirilor. Având în vedere relația cu francizorul, Taco Bell România trebuie să îndeplinească anumite standarde impuse de acesta, astfel că majoritatea produselor de bază provin din lanțul internațional de aprovizionare al Taco Bell, adică sunt importate. Firma are contracte și cu furnizorii locali, însă acestea vizează doar produsele proaspete (legume, lactate, băuturi, etc).

Extinderea Taco Bell în România. Un restaurant ”ieftin” poate costa jumătate de milion de euro

Taco Bell s-a extins constant în cei 5 ani de activitate în România, continuând să deschidă noi restaurante inclusiv în perioada pandemiei. Astfel, în 2020 și 2021, au fost inaugurate 3 locații: Taco Bell AFI Palace Brașov, Taco Bell Palas Mall Iași și Taco Bell Arena Mall Bacău.

Citeste si: Primul restaurant Pizza Hut Express din România a fost inaugurat

În prezent, Taco Bell deține 14 restaurante administrate în sistem de franciză, în 9 orașe din țară: 4 în București, 2 în Brașov, 2 în Constanța și câte unul în Cluj-Napoca, Sibiu, Timișoara, Ploiești, Bacău și Iași.

Până la final de an, compania va deschide un nou restaurant în Craiova.

”Costul unui nou restaurant Taco Bell variază destul de mult, în funcție de oraș, locație, mărime. Un restaurant mic Taco Bell, adică într-un centru comercial și care să nu aibă mese proprii, poate costa 450.000 de euro. Un singur chioșc digital, de pe care clienții pot face comenzi, poate depăși 10.000 de euro. În plus, aparatura de pe linia de producție are costuri ridicate pentru că totul trebuie să urmeze standardele internaționale impuse la nivel de grup”, explică directorul companiei.

Citeste si: Soluții de criză: Profi instalează panouri fotovoltaice

În iulie anul acesta, Sphera Group a semnat cu francizorul YUM! un nou plan de dezvoltare pentru 2022 pentru rețeaua Taco Bell. În urma negocierilor cu reprezentantul YUM! și Taco Bell Europe, părțile au convenit că în 2022, CFF (California Fresh Flavors - subsidiara care operează restaurantele Taco Bell în România) va beneficia de stimulente financiare progresive, în funcție de numărul de restaurante nou deschise. Pentru orice depășire a numărului minim de 2 restaurante noi nete (din care un restaurant a fost deja deschis în 2022), CFF va beneficia de stimulente financiare suplimentare. Șeful Taco Bell România nu a putut da detalii despre stimulentele financiare primite pentru deschiderea de noi restaurante, din cauza unor clauze de confidențialitate.

Cifrele Taco Bell în 2022: Revenire după pandemie, dar costurile noilor restaurante se amortizează greu

Taco Bell România a avut vânzări de 31,5 mil. lei în primul semestru din 2022, cu 43% mai mult comparativ cu anul trecut (n.red. excluzând impactul IFRS 16). Compania a avut un profit din exploatare în restaurante de 449.000 lei, dar o pierdere netă de 2 mil. lei la nivel semestrial, cifră trasă în jos de costurile administrative și cu deschiderea noilor locații. Din activitatea curentă, cele mai mari cheltuieli ale Taco Bell România în S1 2022 au fost cele cu materia primă (10,6 mil. lei) și salariile (7,6 mil. lei). Totalul cheltuielilor în restaurantele Taco Bell România au fost de 31 mil. lei.

Citeste si: Infineon Technologies are un nou centru de cercetare și dezvoltare...

Compania are aproximativ 300 de angajați, dintre care 25 din Sri Lanka.

”Este greu să mergi pe profit net cu un business care se concentrează atât de mult pe dezvoltare și deschideri de noi locații. Rezultatele financiare au evoluat bine în primul semestru, dar este prea devreme să vorbim despre închiderea lui 2022 cu un profit net”, comentează Costică Mișaca.

În al doilea trimestru din 2022, Sphera Franchise Group a realizat cel mai bun trimestru de vânzări din istorie, înregistrând venituri de 327,4 milioane de lei, în creștere cu 40% față de T2 2021. Toate cele trei branduri – KFC, Pizza Hut și Taco Bell au înregistrat vânzări record, pe toate piețele în care activează, într-un ritm accelerat, ca urmare a ridicării restricțiilor pentru COVID-19.

Citiți și Vânzări record pentru KFC, Pizza Hut și Taco Bell în România, dar pierdere netă în S1

Citeste si: Ajutor de stat pentru marii consumatori de energie

Creșterea semnificativă față de trimestrul precedent a fost efectul combinat al:

ridicării restricțiilor privind accesul în restaurante și a cerințelor de intrare cu certificatul verde în România, Italia și Republica Moldova (ceea ce a dus la creșterea tranzacțiilor în general),

contribuției restaurantelor deschise în ultimele 12 luni

creșterii prețurilor, determinată de scumpiri în toate categoriile de produse. În plus, în T2 2022, Grupul Sphera a înregistrat alte venituri din restaurante în valoare de 1,2 milioane de lei, reprezentând stimulente în numerar primite de la francizor.

Per ansamblu, Grupul a încheiat T2 2022 cu un rezultat pozitiv, înregistrând o EBITDA de 17,5 milioane de lei (creștere de 1% față de T2 2021) și un profit net de 2,2 milioane de lei (o scădere de 54% față de T2 2021). Scăderea profitului net în T2 2022 s-a datorat presiunii inflaționiste pe partea de costuri, creșterii prețurilor la energie ca urmare a războiului din Ucraina, precum și lipsei de facilități guvernamentale disponibile, cum ar fi șomajul tehnic sau oportunitățile de renegociere a costurilor de închiriere, care au contribuit la majorarea profitului net în T2 2021. Totuși, profitul net aferent T2 2022 a înregistrat o creștere substanțiala de 13,1 milioane de lei față de T1 2022.

Sursa foto: Shutterstock / Kitzzeh

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Ionuț Șișu scrie pentru Wall-Street.ro din anul 2011, iar în prezent ocupă funcția de redactor-șef adjunct . El și-a început activitatea în presă în 2007, în departamentul de limbă engleză al Mediafax monitorizare. În perioada 2008-2009, Ionuț a acoperit domeniile piețe de capital și finanțe personale în cadrul Business Standard, publicația de afaceri a trustului Realitatea-Cațavencu. După o scurtă perioada de timp în cadrul Corect... Mai multe articole scrise de Ionut Sisu »

Te-ar putea interesa și: