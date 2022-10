Valoarea adăugată ridicată, primul pas pentru (re)evoluția industriei serviciilor de afaceri

Industria serviciilor pentru afaceri a cunoscut o dezvoltare continuă. Dacă în 2008 a contribuit cu 1,8% la realizarea PIB-ului, ultimele date arată o contribuție de 5,4%, situându-se în primele 4 ramuri economice ale tarii noastre. Contribuția la realizarea PIB-ului este printre cele mai mari, comparativ cu alte țări din UE în care industria este dezvoltată.

Dacă privim industria serviciilor de afaceri în alte destinații relevante in contextul Romaniei, precum Cehia sau Polonia, observăm că, dupa o perioada lungă de creștere, se află acum într-o perioadă de stagnare sau chiar regres.

Acest sector trebuie reinventat pe plan local, pentru a putea rămâne relevant în următorii ani la nivel regional si a asigura o creștere anuală medie de minim 3-5% pe termen mediu si lung.

Există o percepție generală conform căreia calitatea serviciilor din Europa este superioară altor regiuni, aspect care justifică într-o oarecare măsura costurile mai mari plătite pentru serviciile livrate din CEE. Însă pentru a continua să generam o creștere sustenabilă în această zonă, este nevoie de o migrare masivă către servicii cu valoare adăugată mare, susținute de automatizare la scară largă. Sunt astfel compensate o parte din costurile mai ridicate, crescând productivitatea.

De asemenea, pe termen lung este important să glisăm tendința clientului final de la a compara costul unui angajat în industria serviciilor de afaceri din Romania cu costul echivalent în țara care achiziționează servicii, către o comparație a prețului pe unitate livrată (e.g. costul complet al procesării unei facturi aici vs. țara clientului final).

Abilitatea de a vorbi multe limbi străine a fost întotdeauna un avantaj pentru România. Însă software-ul de traducere instantanee va reduce semnificativ, mai devreme sau mai târziu, acest avantaj. Pentru a ne menține relevanți în această sferă, va trebui sa îmbinăm abilitățile lingvistice cu cele tehnice în sfera serviciilor cu valoare mare adăugată. Este ușoară traducerea noțiunilor de pe o factură, în așa fel încât aceasta să fie procesată corect folosind un software, însă nu este deloc facilă traducerea noțiunilor complexe legate de cercetarea dezvoltării unui produs nou în sfera ingineriei, de exemplu. Acesta este arealul in care trebuie sa alegem sa concuram.

În trecut industria serviciilor partajate necesita, în general, un grad scăzut de competențe (e.g. activitati de call center in industria hoteliera), iar acum solicită din ce in ce mai mult competențe avansate . Aproape toate companiile, si mai nou instituții ale statului, au digitalizat multe procese în ultimii ani, iar acest lucru a adâncit mai mult importanța și nevoia de specialiști cu competențe ridicate în IT.

Ultimul raport ABSL a arătat cum, din ce in ce mai mult, tranzacțiile repetitive migrează către automatizare, nemaifiind nevoie aproape deloc în unele cazuri de intervenția umană. Daca dorim sustinerea acestei nevoi de specialisti pe termen lung, sistemul educațional trebuie să producă absolvenți care stăpânesc deja destul de bine conceptele digitale de bază și chiar să fie certificați pe anumite tehnologii încă de pe băncile facultății. Astfel, ei vor putea să intre mult mai ușor în scena revoluției digitale și să avanseze încă din primii ani de experiență către serviciile cu valoare mare adaugată, acelea care automatizeaza procese sau nu vor putea fi automatizate. Noțiunile de bază despre programare ar trebui predate în fiecare facultate si in majoritatea liceelor de profil real. Digitalizarea ne poate ajuta să regândim modul în care putem obține mai mult de la absolvenți, rezultând astfel un produs pe cap de locuitor mai mare și mai multă bunăstare pentru societate.

De asemenea, încă din primii ani de școală ar trebui formată gândirea orientată către eficiență, astfel încât elevii să învețe să economisească timp și resurse. Pe o gândire de acest tip, specifică Japoniei de exemplu, se poate construi mai eficient, elevii reușind în timp să facă mai multe consumând mai puține resurse, ceea ce pe termen lung determină un comportament sustenabil din punct de vedere al resurselor limitate la nivel planetar si foarte competitiv.

