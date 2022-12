Profi încheie anul pe extindere. Retailerul își mărește suprafața de depozitare la 67.000 mp

CTP, dezvoltator și administrator de spații logistice și industriale din România, își extinde parteneriatul cu retailerul Profi. Actuala extindere livrată de CTP pentru Profi crește suprafața ocupată de retailer în CTPark Bucharest West la 67.000 mp.

Astfel, CTP a livrat pentru Profi o clădire nouă cu o suprafață de 10.000 mp, noile spații completând suprafețele de depozitare deja existente și răspunzând nevoii de dezvoltare pe termen mediu și lung a Profi.

Spațiile au fost gândite și construite astfel încât să fie potrivite pentru întreaga gamă de produse a retailerului, de la produse neperisabile și care nu necesită condiții speciale de depozitare, până la cele care necesită temperatură controlată, precum lactate, fructe, legume, carne și produse congelate.

„Încă de la începutul relației noastre cu Profi, am gândit parteneriatul nostru pe termen lung și am construit împreună spațiile necesare astfel încât să putem să răspundem agil și rapid nevoilor de dezvoltare ale clientului (...). Am ajuns, astăzi, împreună, la o suprafață ocupată de peste 67.000 mp, care a crescut odată cu rețeaua de magazine deținută de Profi în România și oferă toate dotările necesare pentru gama lor variată de produse”, a declarat Ana Dumitrache, Country Head CTP România.

Depozitul Profi din CTPark Bucharest West va fi dotat cu un parc fotovoltaic cu o putere instalată de 3 MW, care va asigura un flux suplimentar de energie de aproximativ 4100 MWh/an, pentru a eficientiza consumul mai ales în perioadele de vârf.

De asemenea, Profi a anunțat de curând că desfășoară un proiect pilot de implementare a panourilor fotovoltaice pe magazinele sale din Șag, Făget, Timișoara, Giarmata, Sânandrei, Lipova, și din alte localități, ca măsură de economisire a energiei, cu efect atât imediat, cât și pe termen lung.

Tranzacția de închiriere a fost consiliată de compania de consultanță imobiliară Jones Lang LaSalle.

Sursa foto: Shutterstock

