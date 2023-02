Fondatoarea „Lemn în Dar” a pornit pe cont propriu acum zece ani, când a învățat să confecționeze bijuterii din argint cu pietre Swarovski din tutorialele de pe Youtube.

Ulterior s-a orientat spre artizanat și, în urmă cu șase ani, s-a mutat din București la Sibiu, unde își poate vinde produsele pe tot parcursul anului la diverse standuri din centrul orașului. De aici, turiștii pot achiziționa suveniruri „Lemn în Dar”.

Fondatoarea „Lemn în Dar” povestește că ideea businessului a pornit dintr-o vacanță în Islanda, când a vizitat mai multe magazine de accesorii și bijuterii. Odată întoarsă în țară, aceasta a început să urmărească videoclipuri pe Youtube, pentru a învăța cum se pot confecționa brățările sau colierele.

Eu fac business de la 23 de ani, am început cu bijuterii din argint cu elemente Swarovski. Am pornit pe handmade, iar în timp am ajuns la obiecte făcute din lemn, lucrate sau pictate manual. Din experiența mea, la scară mare, handmade-ul e greu.

Mădălina Olteanu, fondator „Lemn în Dar”