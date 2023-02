România, al doilea cel mai important motor de creștere pentru Carrefour în 2022

Grupul Carrefour a înregistrat în 2022 o creștere a vânzărilor de 8,5% (LFL) și a atins nivelul de 90 miliarde de euro. De asemenea, profitul companiei a crescut cu 14%, până la 1,63 euro per acțiune (EPS).România ocupă a doua poziție ca evoluție a cifrei de afaceri pe plan european, în vreme ce grupul raportează o creștere de 26% a sectorului de e-commerce.

Carrefour subliniază de asemenea prioritatea acordată de către Grup produselor marcă proprie, în condițiile în care acestea reprezintă în prezent mai mult de o treime din vânzări.

De asemenea, Carrefour a lansat inițiative prin care a reușit să-și sprijine clienții în fața creșterilor de prețuri, un exemplu elocvent în acest sens fiind campania Top 100 produse HIT în România.

„Pilonii planului Carrefour 2022 ne-au permis să le oferim soluții clienților pentru a face față presiunii asupra puterii de cumpărare, menținând în același timp cursul în ceea ce privește tranziția alimentară pentru toți și o disciplină financiară strictă. (...) Cu planul Carrefour 2026, ne lansăm într-o nouă etapă, cu ambiții pe mai multe direcții: digital, discount și noi angajamente sociale și de mediu.” a declarat Alexandre Bompard, Chairman și CEO Grup Carrefour.

Planul strategic Carrefour 2026 include inițiative precum: accesibilitatea produselor, creșterea gamei de mărci proprii, un obiectiv de 8 miliarde de euro în vânzări de produse sustenabile certificate și creșterea GMV-ului în comerțul electronic de până la 10 miliarde de euro în 2026.

În ce privește performanța grupului în țara noastră, pentru ultimul trimestru din 2022 s-a înregistrat o creștere de 17,8% LFL. Aceasta a accelerat puternic pe parcursul trimestrului în comparație cu Q4 2021 (după +8,8% LFL în Q3), în special datorită bunei performanțe a hipermarketurilor, într-un context normalizat pentru cele situate în centre comerciale, unde accesul a fost limitat în Q4 2021.

În conformitate cu strategia globală și cu viziunea sa omnichannel, Carrefour România încheie anul financiar cu 402 magazine în toate formatele la sfârșitul lunii decembrie 2022 - hipermarket, market, express și discount, precum și o prezență online cu livrare pentru întregul portofoliu de produse.

Astfel, în 2022, Carrefour și-a continuat expansiunea și a deschis 46 de magazine, dintre care patru magazine Supeco (discounter), trei Carrefour Market și 29 Carrefour Express și 10 magazine în regim de franciză; alături de o extindere a amprentei digitale prin intermediul partenerilor, Bringo și Glovo România.

„România a avut o evoluție excelentă în 2022 în cadrul Grupului, confirmând că Europa Centrală și de Est este regiunea cu cea mai rapidă creștere din Uniunea Europeană. A fost primul an post-pandemic, dar și un an plin de provocări pentru industria de retail și, în pofida inflației, am reușit să absorbim perturbarea din piață, să ne asumăm o parte din costuri și să protejăm puterea de cumpărare a clienților noștri din România, printr-o varietate de măsuri, precum promoții, produse marcă proprie, activări comerciale”, a declarat Régis Moratin, Chief Financial Officer Carrefour România.

Sursa foto: Facebook / Carrefour

