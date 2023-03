Creatoare lenjerie intimă: Frumusețea nu are vârstă. Nu trebuie să ne ascundem în spatele ridurilor care spun povestea noastră

În luna martie, la wall-street.ro sărbătorim leadershipul feminim și ne-am propus să vă aducem în fiecare zi a acestei luni exemple de femei puternice, modele de determinare și curaj pentru toți cei din jurul lor, inclusiv bărbați; femei care ies în evidență prin succesul și prin implicarea lor, și care pot inspira și alte reprezentante ale sexului frumos nu doar să viseze, ci să și acționeze către a-și îndeplini visurile.

Am purces prin urmare la interviul cu Angela Filimon, fondatoarea brandului românesc de lenjerie intimă Delicate Lace, oarecum neconvins de subiect, pentru că, spre exemplu, eu nu îmi cumpăr lenjerie intimă foarte frecvent, deci poate că nu eram și nu sunt cel mai bun om pentru această temă.

Dar să revin. Am călăuzit la început discuția în zona antreprenoriatului feminin din România, conviins fiind că femeile sunt extrem de slab reprezentate din acest punct de vedere în continuare.

Interlocutoarea mea credea însă altceva, din moment ce mi-a spus că în ultimii ani a fost încurajat antreprenoriatul feminin prin programe europene de finanțare destinate doar femeilor, prin organizații și tot felul de conferințe și întâlniri care oferă suport femeilor în antreprenoriat și nu numai.

În plus, subliniază Angela Filimon, având în vedere domeniul în care lucrează, ea nu a simțit nicio diferențiere sau discriminare, această zonă de activitate fiind, în cuvintele ei, prea feminină să apară astfel de situații.

Mai mult, Angela FIlimon a plusat spunând că femeile sunt din ce în ce mai vizibile în Romania, având din ce în ce mai multe roluri în societate.

Prin urmare, a continuat Angela Filimon, clienta Delicate Lace este o femeie activă care își dorește să se poată mișca în voie, adoră să se simtă confortabil, este o femeie puternică și independentă care preferă simplitatea într-o lume a excesului.

În plus, spune fondatoarea afacerii, ea ține cont de tendințele cu privire la sustenabilitate, de la materialele folosite până la ambalaj, la produse de calitate, cu design atemporal, realizate local și etic.

Antreprenoarea nu uită însă totuși nici bărbații, dar nu în modul în care îmi imaginam eu, adică portretizându-i așa cum îi văd eu pe stradă, ci acordându-le pur și simplu și lor un loc în galeria de creații Delicate Lace.

Astfel, spune ea, dacă până la lansarea ultimei colecții se putea vorbi în general de clienta Delicate Lace la feminin, iar în proporții mai mici despre domnii care cumpărau cadouri, acum se poate vorbi și despre clientul Delicate Lace la masculin, deoarece compania a lansat și o colecție capsulă pentru bărbați.

În acest moment al discuției, însă, de bine ce discutam desre bărbați, mi-au atras atenția fotografiile trimise de Angela Filimon și realizate cu ocazia campaniei Inner self din 2020. O campanie al cărei subiect a fost modelul Ibi (Ibolya) Cristea, supranumită "Doamna baletului sibian", o fostă balerină a Operei din Timișoara, astăzi în vârstă de 66 de ani.

Despre această campanie, Angela Filimon spune de altfel că a fost una dintre campaniile cele mai dragi persoanelor implicate în Delicate Lace, mai precis una care spune foarte multe despre feminitate, frumusețe și eleganță.

Modelul este o doamnă în adevăratul sens al cuvântului, balerină și instructor de balet. Încă nu îmi vine să cred că a acceptat provocarea propusă de mine, de a poza in lenjerie intimă, la cei 63 de ani atunci. (...) Prin această campanie am vrut să aratăm că frumusețea nu are vârstă, că nu trebuie să ne ascundem în spatele ridurilor care spun povestea noastră, ci să ne iubim și să avem încredere în noi.

Angela Filimon, fondatoare Delicate Lace