Comisari ANPC din București-Ilfov au realizat un număr de 134 actiuni de control pentru a verifica respectarea prevederilor legale din domeniul legislatiei protectiei consumatorilor la societățile comerciale aflate în Piața Crangași si Piața Drumul Taberei (Moghioroș).

ANPC a întpcmit 99 procese verbale de constatare a contravenției prin care s-au aplicat amenzi in cuantum de 823.000 lei si 40 avertismente. Totodată, au fost oprite de la comercializare produse in valoare totala de 83.890,89 lei, s-a dispus oprirea temporara a prestarii serviciilor pana la remedierea deficientelor pentru 25 operatori economici. ANPC a propus și o închidere temporară 0- 6 luni pentru un operator economic.

Peste 130 de firme din Piața Crângași Piața Drumul Taberei (Moghioroș), verificate de ANPC. Ce au descoperit inspectorii

1. SC Darius Speed Eutk Trans SRL - Piața Crangași – PVCC

Deficiențe constatate:

- lipsa verificare metrologica, lipsa informații la produs.

- Sancțiuni aplicate: 20.000 lei



2. Producător Tudor Florica - Taraba 75/76 - Piața Crangași – PVCC

Deficiențe constatate:

- lipsa documente marfa.

- Sancțiuni aplicate: 10.000 lei



3. Producător Ilie Cati - Taraba 150 - Piața Crangași – INVITAȚIE

Deficiențe constatate:

- lipsa documente de proveniență marfa.

- produse ambalate fără elemente de identificare, marfa expusa în mod neigienic

- OTC



4. Producător Popa Elena - Piața Crangași – INVITAȚIE pt.13.04.2023

Deficiențe constatate:

-lipsa documente provenienta marfa

-lipsa eticheta tara de origine

-expuse spre comercializare oua fără marcaj

- ODD: 30 lei

- OTPS



5. Monik - Rob Trend Srl - magazin paine - Piața Crangași – PVCC

Deficiențe constatate:

- produse fără elemente de identificare și caracterizare

- aparat de băuturi calde neihienizat cu depuneri de materii și insecte

- lipsa informații paine

- ODD: 750 lei

- Sancțiuni aplicate: 10.000 lei + 2 AVV



6. Emporio ENG SRL - Piața Crangași – PVCC

Deficiențe constatate:

- ambalaj neconform cu scurgeri de sânge

- ODD: 10 KG / 35 lei

- Sancțiuni aplicate: 10.000 lei



7. Orient Bazar - Piața Crangași stand 1,3,et 1 (stand fructe uscate si condimente) – PVCC

Deficiențe constatate:

- produse alimentare expuse spre comercializare (condimente,fructe uscate si cereale) fara etichete cu elemente de identificare si caracterizare, precum si data limita de consum ptr a se putea stabili conformitatea acestora

- produse alimentare ambalate (nuci,smochine,fistic,etc) in spatiul de depozitare improvizat si neigienizat fara etichete cu elemente de identificare

- recipientele in care erau expuse spre comercializare seminte erau neacoperite si depreciate - ODD: 600kg / 18000 lei

- OTPS

- Sancțiuni aplicate: 10.000 lei



8. Producător - Taraba 113 - Piața Crangași – INVITAȚIE

Deficiențe constatate:

-fructe cu modificări organoleptice de aspect și consistentă

-fructe expuse spre comercializare fără a avea documente de proveniență

-sucuri fără elemente de identificare și caracterizare

- ODD: 48 kg / 426 lei



9. Ateșpan SRL - Piața Crangași nr.29 – PVCC

Deficiențe constatate:

-in spațiul de comercializare sunt expuse spre vânzare produse de patiserie, panificației fără a fi acoperite, protejate astfel existând riscul de a se pune praf,impurități, etc direct pe produs

-în spațiul de depozitare se utilizează agregat frigorific destinat răcirii băuturilor răcoritoare pentru păstrare prăjituri .

-lipsa informații alergeni, ingrediente, valori nutriționale la locul de comercializare.

Menționăm ca este primul control din partea unității noastre și ca unitatea este deschisa de 4 luni.

- ODD: 18.92 kg / 1120 lei

- Sancțiuni aplicate: 5.000 lei



10. Producător - Taraba 456 - Piața Crangași – INVITAȚIE

Deficiențe constatate:

-fructe cu modificări organoleptice de aspect și consistentă

-fructe expuse spre comercializare fără a avea documente de proveniență

-sucuri fără elemente de identificare și caracterizare

- ODD: 41 kg / 370 lei



11. PFA RADA A MARIA – Taraba 93 - Piața Crangași – PVCC

Deficiențe constatate:

-fructe și legume fara eticheta cu țara de proveniența, gramajul pentru căpșuni la caserola 500g cât și pentru fasole ambalata in pungi a câte 1 kg

- ODD: 18 kg / 242 lei

- Sancțiuni aplicate: 5.000 lei



12. La Mircea Măcelaru – Taraba 93 - Piața Crangași – INVITAȚIE pt 13.04.2023

Deficiențe constatate:

- la comercializare existau produse produse fără Informații privind etichetarea (denumire producător ,termen de valabilitate )

-spații frigorifice (vitrina carne proaspăta neigenizata corespunzator cu urme de praf și impurități

-pavimentul din camera de tranșare neigenizat corespunzator cu gresie sparta ,deteriorata

-colectarea reziduala se face in recipiente fără capac ;

-utilizare bureți de sarma ;

-ustensile de bucătărie neprofesionale



13. SC AMIRAL GROUP AMA SRL - parter unitatea numărul 16 - Piața Crangași – INVITAȚIE pt. 18.04.2023

Deficiențe constatate:

- vitrine frigorifice cu prezență de praf grăsime și resturi alimentare.

- vitrina din partea de mijloc a fost constatata lipsa unui geam lateral, acesta fiind înlocuit cu o bucată de plexiglas lipită cu bandă adezivă.

- comercializare de mici porc vita, mici vita oaie nu se făcea informarea asupra procentului de specia carne folosit.

În timpul controlului au fost demarate procedurile de igienizare a spațiilor frigorifice cameră frig și a vitrinelor frigorifice din notarea unității.



14. SC MARIBO PRODCARN SRL - Piața Crangași – INVITAȚIE pt. 18.04.2023

Deficiențe constatate:

- comercializare de produse fără afișare vizibile locul de comercializarea asupra prețului sau cu prețul ilizibil

- comercializare de 'crenvurști cu piept de pui extra' denumite la locul de comercializare, pe lista de preț 'Cw piept pui'



15. SC Zenith Business Group &Parteners Srl - Administrația Piaței Crangași – PVCC

Deficiențe constatate:

- condițiile igienico-sanitare, paviment alei circulație în piață de legume fructe cu porțiuni lipsa, neigienizat, tavan cu infiltratii, tomberoane murdare, neigienizate, etc.

- Cantarul pieței nu mai avea atașat eticheta cu nr. buletinului de verificare metrologica. S-a făcut dovada existentei acestuia dar a fost sancționat cu.art.7(1) din Og 2/2001

- OTPS

- Sancțiuni aplicate: 10.000 lei.



16. Casa Caliopy SRL - Piața Drumul Taberei – PVCC

Deficiențe constatate:

-lipsa tara de origine, lipsa etichetare elemente de identificare

- OTC pentru produsele neetichetate

- Sancțiuni aplicate: 10.000 lei + 1 AVV



17. SC Alyera Fruct SRL - Piața Drumul Taberei – INVITAȚIE

Deficiențe constatate:

- lipsa etichetarii conform documentelor de provenienta, produse ambalate (fasole) fără elemente de identificare, produse depreciate(banane, afine)

- OTC

- ODD



18. Roby & Ady - Piața Drumul Taberei nr.44 – PVCC

Deficiențe constatate:

- in spațiul de comercializare sunt expuse spre vânzare preparate din carne pentru care operatorul economic nu deținea autorizație sanitar-veterinara

- în spațiul de depozitare s-au regăsit produse alimentare (carne porc ,pastă mici)fără elemente de identificare și caracterizare cât și data limită de consum pentru a se putea stabili conformitatea acestora

- tocator și ustensile (cutite)neigienizate

Menționăm ca este primul control din partea unității noastre și ca unitatea este deschisa de 8 luni.

- ODD: 55kg / 883lei

- Sancțiuni aplicate: 5000 lei + 1 AVV



19. Yuspan Impex(magazin Cuptor cu lemne)- Piața Drumul Taberei sp 6 – PVCC

Deficiențe constatate:

- comercializare produse alimentare preambalate(cozonac,pasca)fara etichete cu elemente de identificare si caracterizare precum si data limita de consum

-navetele in care erau pastrate franzelele neambalate prezentau uzura,impuritati si praf in strat masiv

-lazi cu franzele neambalate depozitate in apropierea ustensilelor pt curatenie(matura)

-tavan cu prezenta de impuritati,pete si zone depreciate

-lipsa informatii alergeni si ingrediente locul de comercializare.

- ODD: 78 buc / 557lei

- OTPS

- Sancțiuni aplicate: 5000 lei



20. SC MILAN TRADING 2000 IMPEX SRL - Piața Drumul Taberei – PVCC

Deficiențe constatate:

- lipsa informatii producator

- OTC: 40 kg / 1000 lei

- Sancțiuni aplicate: 1 AVV



21. SC NICMILRAD COM SRL - Piața Drumul Taberei – PVCC

Deficiențe constatate:

- lipsa informatii producator

- OTC: 39 buc / 312 lei

- Sancțiuni aplicate: 5.000 lei + 1 AVV



22. Sc Nitsan Prestcom SRL - Taraba 124-127 - Piața Drumul Taberei – PVCC

Deficiențe constatate:

- lipsa eticheta tara de origine

- lipsa elemente identificare și caracterizare

- OTC

- Sancțiuni aplicate: 5.000 lei + 1 AVV



23. Sc Miamy Clean Srl - Piața Drumul Taberei – INVITAȚIE pt 20.04.2023

Deficiențe constatate:

- lipsa pret la comercializare a produsului Crap origine Bulgaria

- lipsa informația cu privire la tara de origine pentru produsul Macrou Norvegia



24. SC Maridanyela Legum Srl - Taraba 86-89 - Piața Drumul Taberei – PVCC

Deficiențe constatate:

- lipsa eticheta tara origine

- neafisare cod unic înregistrare

- Sancțiuni aplicate: 5.000 lei + 1 AVV



25. Nova Fruct Natur - Piața Drumul Taberei – INVITAȚIE pt 13.04.2023

Deficiențe constatate:

- produse alimentare (rahat ,marmeladă ,baklava)fără etichete cu elemente de identificare și caracterizare cât și data limita de consum

- depozitare produse alimentare direct pe paviment

- produse alimentare fără traducere in limba romană

- peste congelat fără etichete cu arsuri de gheata



26. RANGE TEXTIL SRL – PVCC

Deficiențe constatate:

- pe spațiul de vânzare al operatorului economic au fost identificate la comercializare produse textile fără ca acestea sa conțină pe eticheta informații privind compoziția fibroasa.

- comercializare produse textile fără ca acestea sa conțină eticheta cu principalele elemente de identificare și caracterizare.

- Sancțiuni aplicate: 20.000 lei



27. SC DMM CUSTOM SERVICE SRL - PEZZO di PIZZA - Piața Crângași – PVCC

Deficiențe constatate:

- operatorul economic utiliza în procesul tehnologic de preparare a produselor comercializate ingrediente fără date de identificare, cu termen de valabilitate expirat, agregate neigienizate corespunzător.

- spațiul de producție era neigienizat corespunzător, mobilier deteriorat, masă rece cu chedere ale spațiului de depozitare rupte, rafturi exfoliate, coș de gunoi fără capac.

- ODD: 11,25 kg / 205,51 lei

- OTPS

- Sancțiuni aplicate: 30.000 lei



28. GALAU FAMILY ASIA FOOD SRL – PVCC

Deficiențe constatate:

- produse alimentare fără elemente de caracterizare și identificare, schimbare stare termica a produselor din refrigerate în congelate, nerespectare a fluxului tehnologic în blocul alimentar, nerespectare temperatura de păstrare a preparatelor culinare la temperaturi de peste 60 grade Celsius, fără grafice de temperaturi pe agregatele frigorifice

- ODD: 2 kg

- OTPS

- Sancțiuni aplicate: 20.000 lei



29. SC C&C COMPREST - Piața Crângași – PVCC

Deficiențe constatate:

- operatorul economic nu detine autorizatia de functionare emisa Autoritatea publica locala

- Sancțiuni aplicate: 7.000 lei



30. SC TRAJAN REVE SRL - Piața Crângași – PVCC

Deficiențe constatate:

- Preparate culinare finite (ciorbe, piure de cartofi) păstrate la frigider la o temperatura de 3 grade, contrar OMS 976/1998 care prevede ca produsele culinare finite se păstrează la o temperatura de +60

- Produse alimentare folosite ca materie prima în procesul tehnologic de preparare al produselor finite fără elemente de identificare și caracterizare pentru a se stabili trasabilitatea implicit data limita de consum.

- Agregatele folosite pentru gatit(cuptor,aragaz) prezentau urme grosiere de praf,urme de grăsime arsa.

- Ustensile neconforme (tigai, friteuse,oale) ce prezentau exfolieri spărturi.

- Agregatele frigorifice prezentau rafturi ruginite, chedere rupte, urme de rugina.

- ODD: 40 kg / 1230 lei

- OTPS

- Sancțiuni aplicate: 20.000 lei



31. SC COTTON G.M. SRL - Piața Crângași – PVCC

Deficiențe constatate:

- Operatorul economic comercializa produse nealimentare (cârlige de rufe, tocător, cutite) fără eticheta care sa conțină elemente în limba romana.

- Operatorul economic comercializa produse textile fără ca acestea sa conțină eticheta cu compozita fibroasa.

- Au fost identificate ustensile de bucătărie fără elemente de identificare.

- OTC: 20 bucăți

- Sancțiuni aplicate: 7.000 lei + 2 AVV



32. LUCAS&LION PREST SRL - Piața Crângași – PVCC

Deficiențe constatate:

- articole de incaltaminte fara ca acestea sa fie insotite de pictograme sau etichete care sa aiba indicatii scrise in lb. romana.

- produse textile fara ca acestea sa aiba informatii privind compozitia fibroasa si jucarii fara informatii privind siguranta, in lb. romana.

- ODD: 100 buc / 1000 lei

- OTC: 1750 buc / 19850 lei.

- Sancțiuni aplicate: 27.500 lei



33. LA ELENA DIN SIBIU SRL - Piața Drumul Taberei – PVCC

Deficiențe constatate:

- Operatorul economic comercializeaza produse alimentare care nu prezentau elemente de identificare si caracterizare.

- OTC: 20 buc / 800 lei

- Sancțiuni aplicate: 9.000 lei



34. FRIMAR TRADING SRL – PVCC

Deficiențe constatate:

- produse nealimentare pentru uz casnic fără a avea elemente de identificare și caracterizare afișate.

- Sancțiuni aplicate: 5.000 lei



35. TURCU IOAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA – PVCC

Deficiențe constatate:

- produse nealimentare pentru uz casnic fără a avea elemente de identificare și caracterizare afișate.

- Sancțiuni aplicate: 5.000 lei





36. La Stela Good Food SRL - Piața Drumul Taberei – PVCC

Deficiențe constatate:

- lipsa informatii esentiale pentru carnea confimentata si specialitatile din carne tocata.

- proceduri nesigure cos de gunoi fara capac , vitrina frigorifica cu geam spart si acumulare de gheata

- ODD: 6 kg / 250 lei

- OTC: 12 kg

- Sancțiuni aplicate: 10.000 lei + 1 AVV



37. JACOBS PROD IMPEX SRL – PVCC

Deficiențe constatate:

- pe spațiul de vânzare al operatorului economic au fost identificate la comercializare produse textile fără ca acestea sa conțină pe eticheta informații privind compoziția fibroasa.

- produse textile fără ca acestea sa conțină eticheta cu principalele elemente de identificare și caracterizare.

- Sancțiuni aplicate: 20.000 lei



38. Fum de Fag SRL - Piața Drumul Taberei – PVCC

Deficiențe constatate:

- comercializa produse traditionale (drob) si alte produse din carne traditionale fara elemente de identificare (DLC)

- nu afisa cui si constatator, fapta incalca 26(2), remediata in timpul controlului

- ODD: 1,69 kg / 163,13 lei

- Sancțiuni aplicate: 10.000 lei + 1 AVV



39. SC SNAK BAR YOMY SRL – PVCC

Deficiențe constatate:

- Agregatele (frigidere) folosite de operatorul economic pentru comercializarea bauturilor prezentau puncte de rugina, chedere rupte,praf la nivelul ventilatoarelor.

- ODD: 188 buc / 1285 lei

- OTPS

- Sancțiuni aplicate: 20.000 lei



40. ABDULLAH HOME SRL - Piața Drumul Taberei – INVITAȚIE pt 13.04.2023

Deficiențe constatate:

- produse textile (tricouri, sosete) fara ca acestea sa fie insotite de eticheta cu informatii privind compozitia fibroasa.



41. Meridian Agroind SRL - Piața Crângași – PVCC

Deficiențe constatate:

- produse alimentare depozitate in contact direct cu pavimentul si la temperaturi de 22-24 grade celsius, indicatiile producatorului fiind 2-8 grade.

- vitrine frigorifice cu prezenta ruginii la nivelul polițelor de expunere. La ridicarea polițelor au fost constatate acumulări de praf și lichid, culturi de mucegai, prezenta insectelor moarte.

- lipsa informațiilor la locul de comercializare pentru oua proaspete.

- ODD: 10 kg / 360 lei

- OTPS

- Sancțiuni aplicate: 5.000 lei + 1 AVV.



42. Claudia Și Alina SRL - Piața Crângași – INVITAȚIE

Deficiențe constatate:

- produse alimentare fără eticheta cu elemente de identificare și caracterizare precum și data limita de consum (oua, smântână, găini.

- ODD: 3kg / 398 lei.



43. SC Uls Aliment SRL - Piața Crângași – PVCC

Deficiențe constatate:

- vitrinele frigorifice de expunere produse alimentare neigienizate corespunzător, iar la îndepărtarea polițelor de inox s-a constatat prezenta resturilor alimentare, impuritati, praf, cât și prezenta insectelor moarte (gandaci)

- nerespectare temperatura recomandata de producator

(Inimi curcan, pipote curcan, Inimi și pipote de pui).

- OTPS

- Sancțiuni aplicate: 20.000 lei



44. Kef Cafe Ami SRL - Piața Crângași – PVCC

Deficiențe constatate:

lipsa afișării ingredientelor, aditivilor, ingredientelor cu potențial alergen, precum și a valorilor nutriționale la produsele alimentare (jeleuri, bomboane diverse sortimente, napolitane etc).

- Sanctiuni: art.18/OG21- 4(1)/Lg.270/2017.



45. Almateea Fruct S R L. - Piața Drumul Taberei – INVITAȚIE

Deficiențe constatate:

- nerespectare condiții de temperatura date de producător (organe depozitate la 0-4°C, fata de -18°C recomandate de producator)

- camera frigorifică în care sunt depozitate produse din carne, prezintă sistemul de ventilație neigienizat, cu acumulări masive de praf și mizerie îmbacsita, astfel prin recircularea aerului se pot depune impurități direct pe produsele depozitate în aceasta,

- vitrina frigorifica de expunere preparate din carne, neigineizata corespunzător

- OD

- OTPS



46. Meridian Agroind SRL - Piața Drumul Taberi – INVITAȚIE pt. 18.04.2023

Deficiențe constatate:

vitrina frigorifica verticală de refrigerare rugina pe zone extinse, praf, impuritati, lichide scurse, ventilatorul prin care recircula aerul fiind încărcate at de grăsime, iar geamul ușilor având fisuri, rama fiind parțial lipita cu scotch.

- OTPS



47. Andacom Green SRL - Piața Drumul Taberei – PVCC

Deficiențe constatate:

- produse alimentare depozitate in contact direct cu pavimentul.

- camera frigorifică refrigerare cu acumulari de praf in strat gros si rugina la nivelul sistemului de ventilatie.

- vitrine frigorifice cu acumulari de rugina si impuritati.

- produse alimentare fără elemente de identificare și caracterizare.

- ODD: 23 kg/970 lei

- OTPS

- Sancțiuni aplicate: 10.000 lei



48. SC INTER MARKET SRL,/Restaurant LA NASU - Piața Crangasi – PVCC

- OTPS

- Sancțiuni aplicate: 15.000 lei + 1 AVV



49. Andrei c. George-Sorin PF cu punctul de lucru in Piata Crangasi - INVITAȚIE

- ODD: 61 KG/1550 LEI



50. SC VALCOM 50 SRL, - Piața Crangasi – PVCC

- ODD: 278 kg/10.465 lei

- OTPS

- Sancțiuni aplicate: 12.000 lei + 1 AVV



CJPC GIURGIU În data de 11.04.23 au efectuat 9 acțiuni de control



51. DANIFELDROX SRL Piața Drumul Taberei Abateri legume și fructe fără informații tara de proveniență și clasa de calitate Sanctiune 1 amenda 5000 lei OT 2400 lei



52.TEODORA & CLAUDIU SRL magazin nealimentar Abateri produse textile fără etichete pe suport textil, încălțăminte fără pictograme Sancțiuni 2 amenzi în valoare de 12000 lei OD 3800 lei



53.TECUCIANU MARIANA PFA boxă lactate piața Drumul Taberei Abateri denumire produs incomplet și data limita de consum la brânzeturi Sancțiuni 1 amenda de 5000 lei OT 1960 lei



54.FRION HOLDING SRL magazin nealimentar piața Drumul Taberei Abateri coturi, mufe, robineți, țevi cupru etc fără preturi afișate și elemente de identificare și caracterizare Sancțiuni 2 amenzi în valoare 10000 lei OT 5420 lei

Invitații care se vor finaliza de comisarii București

55.FRIGURA MIRON Producător particular invitație Abateri sucuri de fructe fără etichete cu informatii (denumire produs, lista ingredientelor, condiții de păstrare, termen de valabilitate), căpșuni fără documente de proveniență

56.VALCOM 50 SRL invitație magazin alimentar Abateri preparate din carne fără etichete cu informatii, grafice de temperatura necompletate din data de 22.03.23

57.TRANOIU ANDREEA PFA invitație magazin nealimentar Abateri aparate electrice mixer Scarlet, Rose Berg, cana electrica Scarlet fără informații în limba romana, fără certificate de garanție, infuzor ceai,cuțite, perii, spatule din silicon, oale inox fără etichete cu informatii în lb romana

58.NIȚĂ IONEL VIOREL PF invitație Abateri legume cu caracteristici organoleptice neconforme, căpșuni la casoleta fără a fi afișat gramajul, struguri Moldova cu denumire incorecta

59.MARIN DANIEL Producător particular invitație Abateri borș la sticla, ardei iute, hrean în oțet fără etichete cu elemente de identificare și caracterizare



60. Lipsa pictograme încălțăminte și compoziție fibroasa netradusa limba romana la articole de încălțăminte - PVCC

- ODD: 3710 lei

- OTC 3710 lei

- Sancțiuni aplicate: 10.000 lei



61. SC A.P.BROTHERS & FAMILY SRL SHAORMERIE - PVCC

- ODD: 23 kg/286 lei

- Sancțiuni aplicate: 8.000 lei



62. SC PRODENIC SIB SRL - Piața Drumul Taberei - PVCC

- ODD: 600 buc, în valoare de 840 lei

47 kg, în valoare de 1592 lei,

- Sancțiuni aplicate: 15.000 lei



63. SC IL MAESTRO SRL - PVCC

- ODD: 41kg în val.de 800 lei

- Sancțiuni aplicate: 8.000 lei + 1 AVV



64. SC VINURILE MOLDOVEI SRL - Crama, vin comercializat vrac fără elemente de identificare - PVCC

- ODD: 255 lei

- Sancțiuni aplicate: 4.000 lei



65. SC BISTRO SPLENDID SRL - stand 19 Drumul Taberei, -nerespectare condiții de expunere la comercializare, lipsa elemente informare, - PVCC

- ODD: 250 lei

- Sancțiuni aplicate: 5.000 lei



66. SC ASOPUS SWEETS SRL - Calea Crângașu, nr.26-28, - produse de cofetărie (prajituri diverse sortimente) cu dlc depasita - PVCC

- ODD: 805 lei

- OTPS

- Sancțiuni aplicate: 10.000 lei



67. SC Waste Management Srl patiserie, lipsa informare gramaj, lipsa informare declaratie nutriționale la prod de patiserie.spațiu frigorific cu chedere cu depuneri de grăsime, cutie nuci direct pe paviment - PVCC

- ODD: 396 lei

- OTPS

- Plan remediere

- Sancțiuni aplicate: 10.000 lei + 1 AVV



68. NEGOIȚĂ M DĂNUȚ PERSOANA FIZICA AUTORIZATA – PVCC

- ODD: 310 lei

- Sancțiuni aplicate: 12.000 lei



69. Mirdanrest srl pta Crangasi – PVCC

- ODD: 3800 lei

- OTPS

- propunere închidere temporara 0- 6 luni

- Sancțiuni aplicate: 6.000 lei + 1 AVV

70. SC Uls Aliment SRL magazin carne pasare,Piața Drumul Taberei . – PVCC

Deficiențe : pastrare depozitare necorespunzătoare, ficat și pipote congelate păstrate în vitrina frigorifica de refrigerate. Lipsa monitorizare temp lăzi frigorifice.

- ODD: 249 lei

- Sancțiuni aplicate: 5.000 lei



71. Ii metcan Marcel Ghiță pta Drumul Taberei stand fructe legume – PVCC

- ODD: 32 lei

- Sancțiuni aplicate: 5.000 lei



72. ALMADERIN SRL - PVCC

Str. Drumul Taberei, București, Sectorul 6

- Sancțiuni aplicate: 3.000 lei + 1 AVV



73. SC TRADITIONAL SIB SRL Sibiu-Pl.Bucuresti-Piata Crangasi - PVCC

- ODD: 1926 lei

- Sancțiuni aplicate: 10.000 lei



74. SC MARIBO PROD CARN SRL Bucuresti, Pl.Piata Drumul Taberei: agregat frigorific neigienizat, scurgeri de lichid sangvinolent; s-a scos din functiune agregatul frigorific , pana la igienizare, – PVCC

- ODD: 17 kg

- Sancțiuni aplicate: 5.000 lei



75. SC BIS ILUCI SRL- P-ta Drumul Taberei, Sector 6 - PVCC

Deficiente: lipsa informare explicitare in mod precis si complet privind codurile oulalelor.

- Sancțiuni aplicate: 1 AVV



76. SC ALTAMIRA SRL-P-ta Crangasi- magazin mezeluri - PVCC

Deficiente: -agregate frigorifice neigienizate corespunzator-1Av

-resturi alimentare in interiorul agregatelor frigorifice fara elemente de identificare.

- ODD: 86,18 lei

- Sancțiuni aplicate: 5.000 lei + 1 AVV



77. SC CASA DE VINURI BECIU SRL - PVCC

- Sancțiuni aplicate: 20000 lei



78. SC MIRIA CONCEPT SRL – PVCC

- Sancțiuni aplicate: 15000 lei



79. SC Raly Veti SRL – PVCC

- Sancțiuni aplicate: 10000 lei



80. SC ALUZO SHOPING SRL - PVCC

- OTC 11225 lei

- Sancțiuni aplicate: 10000 lei



81. SC CLAU & OVE COMERT SRL - PVCC

- Sancțiuni aplicate: 5000 lei



82. SC PROFI ROM FOOD SRL – PVCC

amendă 5000 lei paine ambalata neetichetara, amendă 5000 banane cu tara de origine indicata incorect

- Sancțiuni aplicate: 10000 lei



83. SC KARINA FRESH SRL - PVCC

amendă 5000 lei neindicat ddm la carne nepreambalata, amendă 5000 lei lipsa denumire producător și adresa la pasta de mici

- Sancțiuni aplicate: 5000 lei



84. USL ALIMENT SRL - PVCC

Bucuresti piata Crangasi pvcc 20000 lei amenda,schimbare termica produs congelat depozitat la refrigerare,vitrina frigorifica neigienizata

- ODD: 1084 lei

- OTPS

- Sancțiuni aplicate: 20000 lei



85. DG HUANITA SRL PIATA DRUMUL TABEREI – PVCC

informare tara de origine masline,data durabilitatii minimale masline,procent grasime telemea,comercializare oua fara doc,vitrina neigienizata branzeturi. Remediat pe durata conyrol

- ODD: 514 lei

- Sancțiuni aplicate: 10000 lei + 1 AVV



86. SC BIOGRILL SRL MOGHIOROS - PVCC

- ODD: 84 lei

- Sancțiuni aplicate: 10000 lei



87. SC ILE BEAUTY SHOP SRL - PVCC

1 amenda -2000 lei și 1 av- produse de marochinarie fara elemente de identificare și produse cosmetice fara preturi afisate

- Sancțiuni aplicate: 2000 lei + 1 AVV



88. SC EXCALIBUR DISTRIBUTION SRL - PVCC 1 amenda -2000 lei și 1 avertisment - lipsa informații privind gramajele , ingredientele , data durabilității minimale , alergeni, lipsa preturi pe unitatea de masura

- Sancțiuni aplicate: 2000 lei + 1 AVV



CJPC DAMBOVITA - Vandici T-

89. SC GAROSI 94 PRODIMPEX SRL - PVCC - 1 amenda și 1 avertisment- spații frigorifice produse congelate și înghețată necurățate corespunzător, legume depreciate și produse fara elemente de.identificare in limba romana

- ODD 27 lei

- Sancțiuni aplicate: 1 AVV



90. SC JAVAHER FASHION SRL - PVCC - 1 amenda și 1 avertisment- produse cu ddm.depasit și produse fara elemente de informare în limba romana

- ODD - 218 lei

- OTC - 200 lei

- Sancțiuni aplicate: 1 AVV



91. Nutimar General Com SRL- produse textile cu informații privind compoziția fibroasa netraduse în limba română – PVCC

- Sancțiuni aplicate: 2000 lei



92. INTERBIROTICA SRL - INVITAȚIE

jucării existente RAPEX și jucarii fără a respecta hg 74/2011





93. PFA IONESCU MARCEL CRISTIAN- Piața Crangasi- INVITAȚIE pt 19.04.2023

- comercializare echipamente electrice de joasa tensiune fără informații în limba română privind avertismentele de siguranță și fără declarație de conformitate



94. Pta Crângași - DM DROGERIE produse cosmetice fără a respecta reg 1223/2009.si produse ce conțin butylphenil metilpropional – INVITAȚIE



95. SC NEGOLDIM SRL- Piața Dr. Taberei- comercializare produse cosmetice care conține substanța interzisă butylphenyl methylpropyonal; comercializare produse cosmetice fără informații în limba română privind avertismentele de siguranță - INVITAȚIE



96. Mani DK SRL-Piața Crângasi – PVCC

- flori și ornamente de flori artificiale-fara informații privind datele de identificare a producătorului, instrucțiuni întreținere, caracteristici

- Sancțiuni aplicate: 2000 lei



97. SC GEORGY TOYS SRL - INVITAȚIE

comercializare produse chimice expirate,comercializare produse joasa tensiune fără a se asigura ca produsele respecta cerințele de siguranță cf prevederilor art 10 al 2 di HG 409/1016;comercializare ustensile de gradina,scule de mana,fitinguri ,accesorii sanitare fără elemente de identificare caracterizare, sau cu informații incomplete unele fără traducerea în lb romana.Produsele expirate și potențial periculoase sigilat pana la finalizarea controlului.



98. Pta moghioros. ROD 94 SERV COM. jucării RAPEX și jucării fără a respecta prevederile hg 74/2011 – INVITAȚIE



99. Pta Drumul Taberei -SC GIMI BUSINESS CONCEPT SRL - PVCC

- comercializare încălțăminte fără

- produse textile - compoziție fibroasa netradusa în lb romana

- Sancțiuni aplicate: 3000 lei + 2 AVV



100. MARIN GH.ILEANA-ADRIANA INTREPRINDERE INDIVIDUALA – PVCC

- lipsa elemente de identificare , caracterizare marochinarie(art 18 din OG 21/92 )

- produse textile fără traducerea în limba romana -compoziție fibroasa

- Sancțiuni aplicate: 3000 lei + 2 AVV



101. Adirom Trading Solutions SRL

-produse textile fără informații privind compoziția fibroasa traduse în limba română și articole de încălțăminte fără pictograme

- Sancțiuni aplicate: 2000 lei + 1 AVV



102. SC PRINCES STAR EVG SRL - Piața Crangasi- INVITAȚIE pt 19.04.2023

- comercializare produse textile fără informații în limba română privind compoziția fibroasa



103. PFA SARBU PETRE , Piața Crangasi, INVITAȚIE pt 19.04.2023

- comercializare echipamente electrice de joasa tensiune fără informații în limba română privind avertismentele de siguranță



104. SC DEEP ROOT SOFRWARE- Piața Crangasi, INVITAȚIE pt 13.04.2023

- comercializare produse cosmetice fără informații în limba română privind avertismentele de siguranță; comercializare produse cosmetice care conțin substanța butylphenyl methylpropyonal



105. MARION & DANA SRL – PVCC

comercializa în punctul de lucru din strada Munții Apuseni, nr. 25 (zona Piața Crângași) produse electrice fără respectarea cerințelor de securitate conform art. 10, alin. (2) din HG 409/2016. Comercializa mușama, lumânări, becuri, sacoșe pânză fără informații privind caracteristicile, întreținerea și utilizarea produselor.

- Sancțiuni aplicate: 2000 lei + 1 AVV



106. RADU GH NICOLAE PFA Piața Crângași - PVCC

flori tăiate și la ghiveci fără elemente identificare,caracterizare ,instrucțiuni întreținere .

- OTC 211buc/1590 lei

- Sancțiuni aplicate: 3000 lei



107. DINAMIC ALEX AURY COM SRL - PVCC

comercializa bluze damă fără informații redactate in limba română privind compoziția fibroasă și pantofi și papuci fără informații privind materialele părților componente ale încălțămintei.

- Sancțiuni aplicate: 2000 lei + 1 AVV



108. C ELGIADRA IMPEX SRL Piața Drumul Taberei - PVCC

comercializare produse textile fără compoziție fibroasa sa fără traducere în lb romana a compoziției fibroase .

- Sancțiuni aplicate: 3000 lei + 1 AVV



109. PFA TRANOIU ANDREEA. - INVITAȚIE

comercializare echipamente de joasa tensiune fără a respecta hg 409/2016. Diverse produse de uz gospodaresc fără informații în limba română



110. Altamira SRL cu punctul de lucru în Drumul Taberei-Piața Moghioroș - INVITAȚIE

- ODD: 179,57 lei.



111. La SC Pan &Brioche ,Patiserie ,cu punctul de lucru în Calea Crangasi ,nr 29,sector 6 s/ai constatat următoarele deficiente - PVCC

Unitatea are ca obiectiv comercializarea produselor de patiserie ,iar la momentul controlului comercializa Hot dog și porumb fiert ,în afara activității autorizate sanitar veterinar

In Lada congelator pereții laterali prezentau strat gros de gheata ,necorespunzător

In spațiu frigorific erau drpizitati in vederea cimercializarii Crenvurști de porc ,aprovizionati în stare refrigerata și depozitați la -18gr C

In unitate se aflau depozitate la temperatura mediului ambiant ,sortimente diferite de produse de patiserie

Unitatea avea expuse spre vânzare patiserie fără respectarea prevederilor Ordinul 201/2022 ,cu informarea corecta și completa asupra ingredientelor ,alergenilor și a declarației nutriționale

- ODD 8,7 KG/ 98 lei

- OTPS

- Sancțiuni aplicate: 10000 lei.



CJPC Ialomița



Stefan Nicoleta

112. SC Ravial International SRL București - Piața Crângași- comercializare obiecte de cult fără a fi însoțite de o eticheta corespunzătoare , elemente de identificare și caracterizare . Avertisment - L 270 . OT 483lei ( operatorul deține Autorizație ptr comercializare emisă de Arhiepiscopia Romano- Catolică București)



113. PFA Bulumac Carmen București - Piata Drumul Taberei - 1/ 2500 lei comercializare produse textile având inscripționată compoziția fibroasă in limba străină. OT 1450 lei



114. PFA Tudose D. Florin București - Piata Drumul Taberei - avertisment comercializare produse textile având inscripționată compoziția fibroasă in limba străină. OT. 910 lei



115.Princes Starewg SRL Pitești - Piața Crângași- comercializare produse textile având inscripționată compoziția fibroasă in limba străină/ oferta produse fără a se menționa perioada sau in limita stocului disponibil - Invitație

Pătrașcu Sorin



116. PFA Sârbu Petre București -punct de lucru Piața Crângași -neafișare preț de vânzare la ceasuri ,lanterne ,aparate de radio /echipamente electrice fără a fi însoțite de declarație de conformitate, instrucțiuni în limba română, certificat de garanție. Invitație 19.04



117.PFA Dinescu Mioara Bragadiru punct de lucru Piața Drumul Taberei-1/2000lei produse textile prosoape pături lipsă eticheta cu compoziția fibroasa în limba română. OT 4000 lei



118. PFA Popa Ion Nicoleta București punct de lucru Piața Drumul Taberei produse textile -lipsă etichetă cu compoziție fibroasă în limba română. Amenda 1/ 2000 lei. OT. 1800 lei

Stroe Daniela

119. Roma Star Srl București, piața Crângași, PVCC ,1/ 5000 lei +Av ,pentru comercializare echipamente electrice de joasa tensiune , fără declarații de conformitate redactate după modelul prevazut în anexa nr 3 la Hg 409/ 2016, fără instrucțiuni de utilizare privind securitatea ,fără denumirea și adresa importatorului.OT 885 lei.



120. Tiaura Market srl București,Piața Drumul Taberei, PVCC ,1/ 3000 lei, comercializare încălțăminte fără pictograme , OT 2280 lei



121.Viki Serv Com București, Piața Drumul Taberei , PVCC , Av , produse textile având atașată compoziția fibroasa în limba străină. OT 890 lei



122. Deep Root Software srl București, piața Crangasi,invitație, apa de parfum , fabricata in U.A.E. conținând ca ingredient -buthilphenil metilpropional/ apa de parfum diverse mărci, fără elemente de caracterizare atașate. produsele periculoase au fost sigilate cu sigiliul ANPC - CPCMB , rămânând în custodia profesionistului



123. La SC Alessio Internațional Total srl /Macelarie ,cu punctul de lucru în dr Taberei nr 44 s/au constatat următoarele deficiente

In camera de frig din dotarea unității se aflau depozitate carcasa de porc și piese tranșate de porc

Agregatele frigorifice din camera ,prezentau zone cu rugina,cu vopsea exfoliata,acumulări masive de praf și grăsime, necorespunzător legislației în vigoare

La comercializare preturile erau greu lizibile

Op ec a fost sancționat contravențional conf art 7bal5 și art 25 di OG21/92 rep ,cu amenda în valoare de 5000 lei /1000 leiși un Avertisment scris

OTPS



124. Mario Aqua Design SRL, piata Dr Taberei, - PVCC

operatorul comercializa produse pt animale (alimentare si nealimentare) fara a afisa traducerile etichetelor in lb romana, incalca 20(5) din OG21/1992,

- OTC 6 buc in valoare de 130 ron.

- Sancțiuni aplicate: 5000 lei



125. Tip Top – Piata Crangasi – INVITAȚIE



126. SC Il Maestro Srl - PVCC

Operatorul comercializa produse de panificatie si patiserie. Operatorul economic utiliza in blocul alimentar de productie cosuri de gunoi fara capac si pedala de actionare.,tavi neigienizate si acoperite de arsura, bureti de sarma in procesul de igienizare a instrumrntarului. Totodata cuptorul pentru produsele de patuserie prezenta urme de arsura ,cheder rupt.In camera de refrigerare ventilatia era neigizenizata cu urme de murdarie,strat grosier de praf. Fapta operatorului incala Og21/1992 rep si se sanctioneaza conform preved art 50(1) lit a din acelasi act normativ.

- OTPS

- Sancțiuni aplicate: 15000 lei



127. SC NOVACON SRL. - PVCC

Operatorul economic utiliza în procesul tehnologic de preparare a produselor comercializate o friteusă ce prezenta strat gros de ulei ars, iar în spațiul de depozitare s-a identificat un recipient conținând muștar, deschis și păstrat la temperatura mediului ambiant. Agregatul frigorific folosit pentru depozitare cartofilor congelați avea chederul deteriorat și prezenta strat de gheață.

- Sancțiuni aplicate: 10000 lei



128. Sc Ricelgo Srl. - PVCC

Operatorul comercializa produse de panificatie si patiserie fara a afisa sau mentiona pe eticheta de produs compozitia , ingrediente , alergeni sau alte informatii caracteristice de baza spre informarea consumatorilor, lucru ce poate pune in pericol siguranta si sanatatea consumatorilor. Operatorul ecobomic utiliza in blocul alimentar de productie cosuri de gunoi fara capac si pedala de actionare.,tavi neigienizate si acoperite de arsura. Totodata utiliza materie prima si anume produse alimentare fara a avea nici un element de identificare si caracterizare. Fapta operatorului incala Og21/1992 rep si se danctioneazq conform preved art 50(1) lit a din acelasi act normativ.

- OD 11,458kg in valoare de 779 lei

- OTPS

- Sancțiuni aplicate: 15000 lei



129. SC LUCKY MODERN SRL. - PVCC

Operatorul economic comercializa produse textile fără eticheta cu compoziția fibroasă. Se încalcă art.4 alin.1 din HG 699, sancționat cu amendă 5000 lei. Se comercializa încălțăminte fără pictograme, se încalcă art.2 alin.2 din HG26, sancționat cu amendă 5000 lei. De asemenea punctul de lucru avea dovada de sediu expirată din 01.11.2020. Se încalcă art.26 alin.1 din OG21, sancționat cu amendă 2000 lei.

- Sancțiuni aplicate total: 12000 lei



130. SC DAVID%RORO SRL (shaormerie) - PVCC

Au fost identificate următoarele deficiente:

- Materie prima folosita în procesul tehnologic de preparare al produselor finite a fost cu DLC depasita.

Fapta încalcă art.5(1) din OG 21/1992.

- Op.ec.folosea proceduri nesigure în blocul alimentar:

Coșuri de gunoi din păcate fără capac și pedala, cuțite cu mânere aplicate cu nituri, rafturile frigiderele prezintă urme de rugina și exfolieri, ventilatoare cu strat grosier de praf, neigienizate.

Fapta încalcă art.7c1 din OG21/1992.

- OD 4,2 kg în valoare de 108,50 lei.

- OTPS

- Sancțiuni aplicate: 20000 lei



131. SC LARIS PAN SRL - PVCC

Op.ec.folosea proceduri si proceduri nesigure, în sensul ca rastelurile de tăvi, tăvile, cuptorul și hota acestuia prezentau urme de arsura, depuneri de grăsime, acumulare masiva de praf.

De asemenea, au fost identificate la vânzare 6 bucăți de pâine cu tarate feluata, ambalata infivudual, precum si materie prima ca branza de vaci, branza dulce cu stafide, branza dulce si mozzarella fară nici un element de identificare și caracterizare.

Fapta încalcă art.7c1 din OG21/1992.

- OD 26,60 kg în valoare de 356 lei.

- OTPS

- Sancțiuni aplicate: 20000 lei



132. SC Triandi Three Com SRL Pta Drumul Taberei - PVCC

- comercializarea produse de menaj și uz gospodaresc fără etichete și informații în limba romana.

- Sancțiuni aplicate: 5000 lei.



133. SC DENY Marservicii SRL piața Crângași - PVCC

- comercializare produse uz gospodăresc fără informații în limba română și comercializare echipamente de joasa tensiune fără a respecta HG 409/2016.

- Sancțiuni aplicate: 5000 lei + 1 AV



134. Întreprindere Individuala Taerel Maria piața Crangasi - PVCC

- comercializare produse textile fără informatii in limba română privind compoziția fibroasa.

- Sancțiuni aplicate: 5000 lei.

Sursa foto: ANPC

