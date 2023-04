Un lucru pe care opinia publică din România nu îl știe încă este că nu ChatGPT este coșmarul angajaților din România. Coșmarul lor este un lucru aparent mult mai banal, mai precis un scaun. Dar nu orice scaun, ci scaunul detectorului de minciuni, un trend care prinde tot mai mult contur printre firmele din România.

Ca să pot verifica eu însumi acest procedeu, însă, a fost nevoie să mă duc să testez, la propriu, scaunul pe care îl știam doar din filme.

Parcă și vedeam scenele cunoscute, cu încăperi slab luminate, în care anchetatorii scuturau din palme suspecții după ce un aparat mare și înfricoșător - versiune străveche a actualului poligraf - începea să dea semnale clare că aceștia mint.

Nimic mai departe de adevăr. La fel de îndepărtat de adevăr, de altfel, ca "CV-ul" pe care mi l-am fabricat pentru această întâlnire și conform căruia fusesem fotbalist la Forestierul Stâlpeni, rege al Columbiei și actual colaborator al lui Elon Musk.

Aparatul modern știe însă când minți, tot așa cum știau, probabil, și primele versiuni ale acestuia, din simplul motiv că în momentul când o persoană minte, conflictul mental care se declanșează în aceasta "somatizează", generând efecte incontrolabile în corpul celui testat.

Cu alte cuvinte funcționează, ba chiar funcționează în 96-97% dintre cazuri, în condițiile în care persoana examinată este aptă 100% din punct de vedere psihic și fizic, după cum a explicat pentru wall-street.ro Șerban Octavian, administratorul Best Polygraph, una dintre cele aproximativ patru astfel de firme care activează în București.

Antreprenorul în vârstă de 29 de ani, absolvent de psihologie și administrarea afacerilor, cu un master în psihologie judiciară, spune de altfel că un astfel de aparat costă în jur de 10-12.000 de euro, firma sa deținând două detectoare de minciuni.

De asemenea, acesta mai afirmă faptul că alte vulnerabilități care le pot fi găsite angajaților sau potențialilor angajați sunt consumul de droguri, jocurile de noroc, dar și datoriile la cămătari.

Cât despre raportul între diversele pachete de oferte pe care le propune Best Polygraph, antreprenorul mai spune că aproximativ 60% dintre testele pe care le face firma sunt de angajare, restul fiind teste de fidelitate, teste privind furturile etc.

În ce privește profilul-robot al "suspecților", Șerban Octavian afirmă faptul că, în cazul firmelor și persoanelor care vin din partea unor firme, este vorba în general despre persoane tinere, care vin să se angajeze, iar cu referire la testele de fidelitate, vârsta variază.

În general, însă, nu vin persoane sub 25 de ani, explică antreprenorul, care mai spune de asemenea că multe persoane se sperie, asociind aparatul cu scaunul electric.

Sigur însă că detectarea mincinoșilor are prețul ei, astfel că în cazul firmelor prețurile sunt negociate, Best Polygraph putând face un discount și negociind contractul în funcție de client.

Aparatul are cinci senzori care monitorizează persoana supusă testului, după cum urmează: doi senzori pentru respirație, la nivel abdominal și la nivel toracic, care monitorizează respirația, un senzor pentru puls, un senzor pentru tensiune arterială și unul electrodermal, pentru transpirație. Șerban Octavian, administrator Best Polygraph

De asemenea, acesta spune că aparatul mai are un "as în mânecă", mai precis un un senzor pentru micro-mișcări care este amplasat pe scaun și care arată cele mai mici mișcări pe care le face persoana în timpul testului, cum ar fi mișcarea picioarelor etc.

Șerban Octavian mai spune totodată că, atunci când o persoană minte, în corp se produc anumite modificări care apar pe grafic (afișat pe calculator, n.r.), astfel că examinatorul își poate da seama dacă persoana supusă testului minte sau nu.

În 70% dintre cazuri însă, concluzionează antreprenorul, cea mai mare reacție se produce pe traseul electrodermal, un traseu care nici nu poate fi controlat.

Cu alte cuvinte, adaugă acesta, dacă cerem cuiva să transpire la comandă persoana respectivă nu va putea, iar în momentul când spunem o minciună, mâinile ne transpiră la nivel micro, astfel că acesta este cel mai sigur mod de a prinde pe cineva cu minciuna.

Nu în ultimul rând, Șerban Octavian a oferit și detalii din cazuistica "picantă" a afacerii, povestind despre un domn care a aflat că cei trei copii "ai săi" nu sunt de fapt ai săi, ci ai vecinului, acesta fiind, de altfel, cel mai bun al său prieten al său din copilărie.

La polul opus, mai puțin amuzant, antreprenorul a prezentat și cazul unei firme, căreia nu i-a dat numele din motive de confidențialitate, dar în cadrul căreia unul dintre angajați și-a tăiat, din senin, venele în fața celor aproximativ 50 de colegi, astfel că ulterior compania respectivă a decis să apeleze la detectorul de minciuni pentru fiecare nouă angajare efectuată.

Sursa foto: Wall-street.ro

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Luca Dinulescu este jurnalist, activând anterior pentru publicații precum Digi 24, Adevărul sau Academia Cațavencu. A desfășurat de asemenea o activitate publicistică constând în patru volume publicate, între acestea numărându-se proză, nuvele și benzi desenate. Este absolvent de Regie Film și a fost de asemenea posesor al bursei J.W.Fulbright pe scenaristică și regie de film. Mai multe articole scrise de Luca Dinulescu »

Te-ar putea interesa și: