MassMutual Romania participă la DevTalks 2023, în calitate de Sponsor Principal

DevTalks România, cea mai amplă conferință dedicată dezvoltatorilor software şi profesioniștilor IT din România, revine în format fizic la Romexpo, Pavilion B1, pe 21-22 Iunie, unde se vor reuni peste 3500 participanți si 110 speakeri internaționali şi locali, în cadrul unei ediții aniversare de excepție.

Organizatorii pregătesc 14 scene de conținut tehnic axate pe Java, Web, Mobile, Women in Tech, Big Data & Cloud, DevLead, Future of Engineering, DevOps, QA & Testing, Security, Product World și Gaming. Peste 50 de companii cu profil tech vor fi prezente în zona expozițională, iar participanții au ocazia de a explora noi arii, cu un impact puternic în comunitate, special construite pentru ediția aniversară, precum Mobility Area, Tech Edu Area, Tech Fashion Area și nu numai.

MassMutual Romania se implică activ în dezvoltarea pieței locale de tehnologie, motiv pentru care susține cea de-a 10-a ediție DevTalks România în calitate de Sponsor Principal, alături de alte 53 de companii partenere.

În urma studiului Cei Mai Doriți Angajatori în România in 2023, derulat între Decembrie 2022 - Aprilie 2023, MassMutual Romania este compania care are cea mai mare evoluție comparativ cu anul 2022, în topul preferințelor candidaților din piața IT din România.

În cadrul evenimentului, MassMutual Romania va fi prezentă în zona expozițională, cu un stand și o zonă de networking. Participanții vor putea interacționa și pune întrebări experților tehnici și specialiștilor companiei, precum și participa la un concurs de tipul treasure hunt și trivia unde vor putea câștiga premii atractive.

Michael Makar, Head of MassMutual Romania, va deschide prima zi a evenimentului, iar Sharmila Ramar, Head of Cloud&DevOps Engineering la MassMutual, va vorbi despre rolul FinOps în Cloud și DevOps. Cea de-a doua zi va începe cu un intro realizat de Georgiana Mitran, Team Lead Data Modeling – Barings, partener al MassMutual Romania, și va continua cu o prezentare tehnică susținută de Răzvan Oancea, Lead Java Developer la MassMutual Romania, care va vorbi despre tranziţia companiei către modelul agile.

„La MassMutual Romania, căutăm mereu modalități de a rămâne inovativi atunci când vine vorba despre noi tehnologii. Și ce modalitate mai bună de a face acest lucru decât prin participarea la DevTalks, o conferință IT de top? Suntem încântați să luăm parte la acest eveniment care ne oferă șansa de a cunoaște profesioniști și pasionați ai domeniului, de a învăța de la experții din industrie, de a ne prezenta propriile inovații, dar și de a susține comunitatea vibrantă de IT din România.” a declarat Mike Makar, Head of MassMutual Romania.

MassMutual Romania este o subsidiară a Massachusetts Mutual Life Insurance (MassMutual), cu focus pe tehnologie și birouri în București și Cluj-Napoca. Compania dezvoltă produse digitale și soluții tehnologice care ajută clienții MassMutual să se protejeze financiar, oferind în același timp o experiență integrată care depășește așteptările. Specialiștii companiei lucrează cu o gamă variată de tehnologii, în timp ce continuă să migreze către platforme digitale end-to-end, simplificând experiența utilizatorului și rămânând inovatori. Misiunea companiei este de a ajuta MassMutual să își accelereze capacitățile digitale și să își consolideze poziția de lider de piață.

Anul acesta, MassMutual Romania a fost desemnată „Angajatorul de Top al Anului” de catre o platforma locala de recenzii ale mediului de lucru al companiilor, pentru categoriile IT&C și General, exclusiv în baza feedback-ului autentic al actualilor și foștilor angajați. Având în vedere faptul că, compania este prezentă pe piața din România de mai puţin de trei ani, această distincție vine ca o recunoaștere a valorilor și culturii solide, dar și a eforturilor constante ale companiei de a își spori prezența pe piața IT și de a atrage cele mai bune talente.

Ediția de anul acesta este susținută de MassMutual Romania, în calitate de Sponsor Principal, alături de companiile partenere:

Stage Partners: _VOIS, Booking Holdings, Google, Happening, Idemia Romania, METRO.digital, Moon Active, Nagarro, Playtika, The Estée Lauder Companies Bucharest Global Technology Center, UniCredit, Vodafone România.

Tech Area Partners: Connections Consult, IDS Consulting, HCL Technologies, LucaNet, Luxoft România, Systematic, S&P Global.

Gold Partners: 1&1 Internet Development, Amazon, Amdaris, DB Global Technology, EPAM România, Every Matrix, IBM România, In The Pocket, LSEG România, Molson Coors GBS, Revolut, R Systems Europe, Societe Generale Global Solution Centre, SoftServe, Stefanini, Thales, Thoughtworks, Tremend Software Consulting, Verifone.

Tech Supporters: Accenture, Arvato Systems România, Ciklum, Finastra, Kontron, Mergify, P&G, Swissquote, Siemens, Quadcode.

Tech Edu Area Partners: Academia Micilor Developeri, Logiscool, Mind Hub, Salvati Copiii România.

Mobility Area Partner: Țiriac Auto cu marca MercedesBenz.

Logistic Partners: Black Cab, Cabina Trăsnită, Donuterie, Heineken, Mobexpert, Mobila Dalin, Riceup, Viva Telecom, Therme București.

Sursa foto: MassMutual Romania

