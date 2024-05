A fost inaugurat cel mai mare rezervor de stocare a țițeiului din România: Investiție de 23 de milioane de euro

Cel mai mare rezervor de stocare a ţiţeiului din România a fost pus în funcţiune de OMV Petrom la rafinăria Petrobrazi, după o investiţie de peste 23 de milioane de euro.

"Construcţia noului rezervor de ţiţei reprezintă un nou proiect important finalizat pe platforma Petrobrazi, alături de instalarea noilor camere de cocsare şi de alte proiecte de modernizare. Toate aceste investiţii întăresc capacitatea noastră de a asigura o bună funcţionare a rafinăriei în condiţii de siguranţă şi de a asigura stocurile de carburanţi necesare pentru aprovizionarea pieţei din România şi din regiune. Proiectul are o componentă importantă de mediu prin reducerea aproape de zero a emisiilor de vapori", a afirmat Radu Căprău, membru al directoratului OMV Petrom, responsabil pentru activitatea de Rafinare şi Marketing.

Rezervor de stocare a țițeiului la Petrobrazi: Construcția a durat 2 ani

Noul rezervor a fost proiectat şi construit conform celor mai recente standarde în domeniu, pentru o siguranţă sporită în utilizare.



"Rezervorul are pereţi dubli şi fund dublu, capac tip dom din aluminiu şi capac plutitor interior pentru reţinerea emisiilor de vapori. Construcţia acestuia a durat circa 2 ani, iar investiţiile în proiect au depăşit 23 de milioane de euro. Rezervorul, mai înalt decât o clădire cu 10 etaje, are o capacitate totală de 60.000 de metri cubi şi poate stoca materia primă pentru echivalentul a 1,2 milioane de plinuri de carburant. Domul de aluminiu, cea mai mare structură de acest tip din România, este o construcţie cu o greutate de 53 de tone şi o înălţime de 15 metri. Ridicarea domului pe poziţie s-a făcut utilizând, în premieră în România, un sistem pneumatic format din 28 dispozitive de ridicare, acţionate centralizat", se precizează în comunicatul citat.



Construcţia rezervorului a fost finalizată la sfârşitul anului trecut, iar testarea acestuia a avut loc la începutul acestui an.



OMV Petrom este cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est, cu o producţie anuală de ţiţei şi gaze la nivel de grup de aproximativ 41 milioane bep, în 2023.



Grupul este prezent în România şi în ţările învecinate prin intermediul a circa 780 de benzinării, sub două branduri - OMV şi Petrom. În România, compania avea, la sfârşitul anului 2023, acţionari români (cu peste 43% dintre acţiuni - din care statul român, prin Ministerul Energiei, cu 20,7%, iar 22,5% deţinute de fondurile de pensii din România, la care se adaugă aproape 500.000 de investitori individuali şi alte entităţi româneşti).



Din anul 2005 şi până în prezent, OMV Petrom a investit peste două miliarde de euro în rafinăria Petrobrazi, o treime din această investiţie contribuind la reducerea impactului asupra mediului.

