Cristina Bâtlan, Musette: Nu cred într-o lume împărțită între șefi și angajați sau între oameni cu succes și oameni fără succes

De peste 30 de ani pe piața din România, Musette este unul dintre cele mai cunoscute branduri locale de fashion. De curând, compania a inaugurat cel mai mare magazin din țară, totodată și outlet, care conține colecții de mai bine de 20 de ani. Cel mai nou și cel mai mare magazin Musette este un flagship store, poziționat pe două etaje, și se află pe Calea Victoriei, nr. 1. Zeci de modele pot fi găsite în magazinul de pe Calea Victoriei, acesta fiind, așa cum îl denumește chiar Cristina Bâtlan, fondator Musette, ”magazinul viitorului”. Cât despre oamenii din fabrică, Bâtlan a declarat că are alături angajați cu care lucrează de 25 de ani și pentru care jobul a devenit o a doua familie.

”Nu suport minciuna, nu îmi place să mint și consider că adevărul este cel mai scurt drum către o soluție. De aceea, nu cred într-o lume împărțită între șefi și angajați sau între oameni cu succes și oameni fără succes”, a declarat Cristina Bâtlan, în cadrul evenimentului CEOs Gala, organizat de Wall-Street.ro.

Circa 600 de oameni lucrează în fabricile Musette, câțiva dintre aceștia fiind angajați în companie încă de la început, așa cum am menționat mai sus, martori la întreaga evoluție și tehnologizare Musette.

”Deși pare trecătoare și superficială, moda și produsele de calitate au fost ajutate de roboți performanți, roboți care datează de aproape 100 de ani. Spre exemplu, Musette a reușit să reducă timpul de creare a pantofilor cu vârf ascuțit de la 24 de ore la un minut. Am adus tehnologia necesară pentru a produce în sistem industrial acest model. Prin urmare, chiar dacă valoarea produselor crește odată cu implicarea artizanului, perfecțiunea pe care o solicităm este dată de roboți, nu de mâna omului”, a explicat fondatoarea Musette.

Nu în ultimul rând, o altă mutare pe care Bâtlan a făcut-o a fost relocarea fabricii din centrul Bucureștiului, de lângă Camera de Comerț, în Otopeni, mutare care a dus la pierderea anumitor angajați.

„Am riscat și am pierdut câțiva oameni pentru o perioadă de două luni. S-au întors la Musette și se trezesc la 4.00 doar ca să ajungă la job”, a conchis Bâtlan.

Fabrica din Otopeni a fost inițial condusă de un antreprenor italian. Musette a preluat în 2021 întreaga fabrică, inclusiv echipa și utilajele.Musette este un brand românesc de modă care vinde pantofi și genți de piele, înființat în 1992 de către antreprenoarea Cristina Bâtlan, atunci în vârsta de 19 ani.

Povestea Cristinei Bâtlan, doamna Musette

Pe când era studentă la Facultatea de Drept, Cristina Bâtlan, care avea 18 ani, și-a dat seama că își dorea ceva mai mult de la viață decât să ajungă un simplu bun produs de export, așa că a decis să deschidă încă din studenție prima sa afacere.

Deoarece Facultatea de Drept nu a fost pe placul Cristinei, antreprenoarea a ales să renunțe în anul doi de facultate și să se concentreze pe consolidarea business-ului său.

„Dacă la 18 ani aș fi continuat facultatea, cu siguranță că aș fi ajuns într-o zonă gri, în care nu aș fi știut ce să fac pentru că este greu să mai spui că nu îți place ceea ce ai învățat să faci după ce ai petrecut ani întregi într-o facultate. De aici apare frustrarea celor care se pregătesc pentru o meserie pe care nu o înțeleg”, spune Cristina Bâtlan, fondatoarea Musette.

Cu doar 700 dolari și vise mari, așa a început Cristina Bâtlan, în urmă cu 28 de ani, povestea unuia dintre cele mai apreciate branduri din domeniul modei.

„La 19 ani am făcut primele importuri de țesături. Am avut avantajul competitiv în acea vreme deoarece cunoștințele în acest domeniu le-am primit din familie, de la mama și bunica mea. Întâi am importat pantofi pentru că acest lucru știam să îl fac cel mai bine. Am deschis câteva magazine și apoi am încercat să importăm și genți”.

După ce a înființat brandul Musette, Cristina Bâtlan a investit în deschiderea unei mici fabrici de marochinărie pentru producția genților deoarece cele din import erau foarte scumpe, iar ulterior a înființat și o fabrică de pantofi.

Dar după trei ani părinții Cristinei și-au dat seama că lucrurile nu se mai pot schimba.

"Doar încercând ai șansa să vezi cum este pentru că succesul nu este neaparat la capătul drumului. Succesul este drumul în sine. Nu trebuie să ajungi la un final, ci doar să îți setezi așteptări corecte și să te bucuri de fiecare rezultat pe acest drum”, povestește antreprenoarea.

Ediția CEO’s Gala – Leadership in the Age of AI de anul acesta a premiat acei lideri care au arătat că înțeleg importanța celor mai noi inovații digitale în susținerea și creșterea unei afaceri.

