CEO's Gala 2024: Cine sunt liderii premiați pentru că au intrat cu dreptul în era AI-ului

Pe data de 13 iunie, wall-street.ro i-a adunat laolaltă și i-a premiat pe acei lideri din România care au înțeles cât de importantă este tranziția către o lume în care inteligența artificială îți va fi partener și va colabora cu tine la succesul afacerii tale. În cadrul evenimentului „CEO's Gala - Leadership in the Age of AI”, s-a discutat și despre oportunitățile și provocările pe care această schimbare susținută de noile tehnologii le aduce în fața antreprenorilor.