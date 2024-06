O companie complexă, așa cum o descrie inclusiv Ramona Pârvescu, Head of Country, Unilever activează pe piața din România de mai bine de 30 de ani, distribuind circa 20 de branduri de îngrijire personală și a casei sau alimente. De aproximativ zece ani, Unilever România se folosește de tehnologie și de inteligența artificială pentru a optimiza munca și pentru a se adapta nevoilor consumatorilor.

”Suntem o companie complexă, avem trei categorii de produse: îngrijire casa, îngrijire personală și alimente. Fără inteligența artificială nu poți gestiona o bază de date atât de mare astfel încât să poți răspunde rapid nevoilor consumatorilor. Trăim într-o lume care se schimbă rapid, iar nevoile oamenilor se modifică la fel de rapid. Însă e nevoie de puțin discernământ în relaționarea și folosirea mijloacelor AI ”, a declarat Ramona Pârvescu, Head of Country Unilever România, în cadrul evenimentului CEOs Gala, organizat de Wall-Street.ro.

În același sens, Ramona a povestit cât de importantă a fost trecerea de la realizarea comisioanelor pe hârtie la încărcarea acestora automat.

”În 2007, încă nu integrasem SAP și făceam comisioane pe hârtie, iar astăzi sunt făcute automat, iar noi ne putem ocupa de strategie și interconectare”, a mai spus Pârvescu.

Unilever se află, în prezent, în faza finală a investiției în valoare de 48 milioane de euro pentru dezvoltarea fabricii de Produse Alimentare de la Ploiești, care a fost transformată în una dintre cele mai avansate unități de producție ale Grupului Unilever în Europa. Extinderea a avut ca principal obiectiv creșterea capacității de producție pe fondul unei cereri crescute a produselor alimentare, precum și diversificarea portofoliului de produse sub marca Unilever (Knorr, Delikat, Hellmann’s, Domestos, Cif etc).

Fabrica de la Ploiești are acum o capacitate de producție anuală de peste 40.000 de tone și dispune de 30 de linii de producție și ambalare, dotate cu cele mai noi tehnologii.

Unitatea de producție a fost proiectată astfel încât să aibă un consum energetic cât mai redus - printre investițiile în curs pentru fabrica Nutrition de la Ploiești se numără dotarea cu panouri fotovoltaice, care vor furniza o parte din necesarul de energie electrică al fabricii, alături de un sistem central de paletizare și un sistem de silozuri.

Unilever este unul dintre principalii furnizori mondiali de produse de Personal Care, Home Care, Beauty & Wellbeing, Nutrition și Ice Cream, cu vânzări în peste 190 de țări și produse utilizate zilnic de 3,4 miliarde de oameni. În regiunea Sud-Centrală, Grupul Unilever operează pe piețele alimentare, de îngrijire personală și de îngrijire a casei prin intermediul Unilever South Central Europe și Unilever Romania. Unilever South Central Europe, cu sediul în București, coordonează operațiunile de marketing și vânzări din România, Bulgaria, Serbia, Muntenegru și Moldova.

Ediția CEO’s Gala – Leadership in the Age of AI de anul acesta a premiat acei lideri care au arătat că înțeleg importanța celor mai noi inovații digitale în susținerea și creșterea unei afaceri.

