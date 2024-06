Holdingul internaţional Very Nice Retail, originar din Ucraina, a anunţat intrarea pe piaţa românească prin deschiderea a cinci magazine "Brooklyn" în capitală.

Aceasta reprezintă prima expansiune a companiei în România şi un pas important în extinderea sa europeană, notează Agerpres. Magazinele vor fi amplasate în zone strategice ale Bucureştiului, asigurând acces facil pentru consumatori.



Potrivit comunicatului, magazinele de proximitate "Brooklyn" sunt cunoscute pentru gama lor largă de produse alimentare şi băuturi alcoolice. Fiecare magazin va oferi peste 1.500 de produse atent selecţionate pentru a satisface diversele gusturi ale clienţilor. Gama de produse include vinuri rafinate, băuturi alcoolice de înaltă calitate, gustări şi diverse delicatese.



Preşedintele Consiliului de Supraveghere al Very Nice Retail, Ivan Chernyak, a declarat că România reprezintă o piaţă promiţătoare cu un potenţial semnificativ de creştere.



"Ne dorim să aducem pe piaţa românească produse de calitate şi o experienţă de cumpărături excelentă. Suntem siguri că românii vor aprecia diversitatea şi calitatea produselor noastre", a spus Ivan Chernyak.



Magazinele vor oferi, de asemenea, produse locale, sprijinind astfel producătorii români şi contribuind la dezvoltarea economiei locale. În plus, Very Nice Retail va implementa în România standardele sale înalte de servicii pentru clienţi, asigurând un proces de cumpărături plăcut şi eficient.



Pe lângă gama diversificată de produse, magazinele vor oferi promoţii speciale şi reduceri regulate, menite să atragă şi să fidelizeze clienţii. Deschiderea magazinelor este planificată pentru luna viitoare, iar cumpărătorii sunt invitaţi să descopere noile locaţii şi produsele oferite.



În plus, în următorii ani, Very Nice Retail intenţionează să deschidă alte magazine în România ca parte a strategiei sale de extindere, minimum 50 în perioada 2024-2025. Compania este dedicată inovaţiei şi îmbunătăţirii continue, pentru a rămâne lider pe piaţa de retail.

Sursa foto: Shutterstock

