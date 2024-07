KFC a deschis primul său restaurant dintr-o stațiune de pe Valea Prahovei, la Sinaia, unde a investit aproximativ un milion de euro. Aflat chiar pe DN1 (E60), restaurantul dispune și de o linie de drive thru deschisă non-stop, încercând astfel să atragă o parte din fluxul uriaș de șoferi care călătoresc dinspre București/Ploiești, spre Brașov.

KFC, Taco Bell și Pizza Hut România fac parte din Sphera Franchise Group, cel mai mare grup din industria de food service din țară.

Adresa oficială a noului restaurant KFC este Calea Brașovului, nr. 50-52, care se află chiar la ieșirea din nord a orașului Sinaia, la marginea DN1, în Sinaia Plaza, un centru comercial inaugurat cu doar câteva luni în urmă.

”În mod clar ne bazăm și pe clienții care vin la munte și călătoresc pe această rută spre Brașov. Este principalul motiv pentru care avem și o linie drive thru care va funcționa inclusiv noaptea”, a declarat Mihai Costache, Director de Operațiuni, KFC România.

Câteva sute de șoferi și locuitori ai orașului Sinaia au trecut pragul noului restaurant KFC în primele ore, primii 100 dintre aceștia primind un sandwich dublu booster gratuit.

Poziționarea într-una dintre cele mai vizitate destinații turistice, unde fluxul de vizitatori depășește anual pragul de 200.000, are ca scop consolidarea prezenței KFC în regiuni cheie ale țării.

“Alegerea orașului Sinaia pentru cea de-a cincea unitate KFC din județul Prahova se aliniază obiectivelor noastre de expansiune din acest an, prin valorificarea fluxului turistic constant, precum și a potențialului economic ridicat al regiunii. Dincolo de consolidarea rețelei locale de restaurante, ne bucurăm de fiecare dată când reușim să ajungem mai aproape de clienți, fie în proximitatea locuinței, fie pe traseul călătoriilor lor”, a declarat Marian Gogu, Director General, KFC România.

Program KFC Sinaia

Cu o suprafață de 320 mp, unitatea oferă 54 de locuri în interior și 44 de locuri pe terasă și are un design interior optimizat pentru eficientizarea fluxurilor operaționale, prin amplasarea meniurilor digitale în proximitatea kioskurilor de comandă. Programul de funcționare este 08:00-23:45 pentru servirea în restaurant, în timp ce linia de drive thru și serviciul de take-away sunt disponibile 24/7.

”Restaurantul va fi deschis și în timpul sărbătorilor naționale, când mulți români își leagă cele câteva zile libere cu weekendul pentru un mini-concediu la munte. Având în vedere fluxul important de trafic din zonă, ne așteptăm ca în timp vânzările să ajungă la un nivel similar celor din mall-urile bucureștene, de exemplu”, afirmă Mihai Costache.

Clienții restaurantului KFC din Sinaia vor putea comanda atât cu ajutorul a cinci ecrane digitale, cât și în mod clasic, direct la casă. De cealaltă parte, șoferii pot folosi linia Drive Thru pentru a comanda direct din mașină. Restaurantul beneficiază de sistemul free refill pentru băuturi răcoritoare.

KFC a adus la Sinaia angajați din toate orașele și stațiunile apropiate

Noul restaurant KFC are 40 de angajați, un număr mai mare decât în mod normal, motivat însă de programul extins al unității și de potențialul de trafic.

Aproape toți sunt angajați KFC relocați din alte orașe sau stațiuni din apropiere, transportul acestora fiind decontat de companie.

”Avem angajați din toată zona: din Comarnic, Azuga, Breaza sau din Ploiești. Toți au beneficiat mai întâi de un training teoretic apoi au lucrat efectiv în alte restaurante KFC pentru a se obișnui cu fluxul de lucru, pentru ca în final să fie relocați la această nouă unitate. Noaptea, când doar serviciile de Drive Thru și Take Away sunt disponibile, vom avea cel puțin 4 angajați în unitate, iar în restul zilelor numărul acestora fluctuează în funcție de volumul estimat de clienți”, explică Mihai Costache.

Angajații beneficiază de un salariu net de peste 3.100 de lei începând cu a treia lună de colaborare, care include salariul de bază, tichete de masă și diverse bonusuri și prime, conform politicii de remunerare a KFC.

