Schimbarile aduse in acest an Codului Fiscal si cea recent anuntata de a introduce impozitul pe cifra de afaceri in locul celui de profit pentru companii cu venituri sub 1 milon de euro anual reduc dramatic numarul de firme care puteau folosi facilitatea acordata de stat de a directiona o parte din impozitul pe profit catre cauze sociale, prin sponsorizari, si care puteau astfel sa actioneze imediat si direct pentru schimbari in bine in comunitatile in care isi desfasoara activitatea.

In Romania functioneaza din 1994 Legea Sponsorizarii, un mecanism a carui filozofie este ca statul intelege ca exista nevoi la nivelul comunitatilor pe care nu poate ajunge sa le rezolve suficient de bine sau de rapid. De aceea a permis firmelor care au profit sa poata directiona o parte din impozitul pe profit datorat statului catre proiecte cu impact in societate. Astfel, companile pot directiona 20% din impozitul pe profit datorat Statului catre diverse cauze sociale, prin sponsorizari. Daca valoarea sponsorizarii nu depaseste 0,5% din cifra de afaceri intreaga suma a sponsorizarii se deduce din impozitul pe profit. Este modalitatea prin care firmele din Romania pot sprijini fara niciun cost sectorul neguvernamental. Microintreprinderile, care nu platesc impozit pe profit, ci pe cifra de afaceri, nu pot beneficia de aceasta facilitate.

Conform datelor de la ANAF, in 2016 din cele 119.594 de companii platitoare de impozit pe profit, o treime au folosit facilitatea fiscala, directionand peste 270 de milioane de Euro catre organizatiile eligibile.

Din pacate, insa, la inceputul anului 2017, Ordonanta 3/2017 pentru modificarea Codului Fiscal, prin care limita maxima a cifrei de afaceri care defineste microintreprinderile a fost crescuta de la 100.000 Euro la 500.000 Euro, a redus dramatic numarul de societati comerciale care beneficiaza de aceasta facilitate fiscala. Au fost afectate aproape 50.000 din firmele care anterior erau eligibile, conform unei estimari facute de Asociatia pentru Relatii Comunitare pe baza datelor disponibile pentru anul fiscal 2016, pentru peste 108.000 de companii privind cifra de afaceri, profitul, numarul de angajati, domeniul de activitate si capitalul social.

Aceste firme, care avusesera un potential total de sponsorizare de aproximativ 40 de milioane de euro, au devenit supuse impozitului pe venit, si nu pe profit, implicit pierzandu-si posibilitatea de a directiona un procent din impozitul pe profit catre cauze sociale.

Avand in vedere si anuntul Ministerului Finantelor Publice din 26.10.2017 despre schimbarea termenilor de impozitare pentru companii cu cifra de afaceri pana la un milion de Euro, scenariile legate de finantarea proiectelor cu mii de beneficiari copii, batrani, persoane cu dizabilitati si alte grupuri vulnerabile capata proportii dramatice. Aceste schimbari reduc dramatic numarul de firme care puteau folosi facilitatea acordata de stat de a directiona o parte din impozitul pe profit catre cauze sociale, prin sponsorizari, si care puteau astfel sa actioneze imediat si direct pentru schimbari in bine in comunitatile in care isi desfasoara activitatea.

In urma modificarilor aduse Codului Fiscal, scade cu peste 40% numarul de companii care pot utiliza facilitatea fiscala si scade cu aproximativ 8% suma de bani care se poate directiona catre cauze sociale, prin sponsorizari. Chiar daca potentialul valoric al facilitatii nu se reduce dramatic, impactul negativ asupra sectorului neguvernamental este semnificativ.

Aceste schimbari vor afecta cel mai mult organizatiile de dimensiuni mai mici, din localitati mai mici, care nu pot accesa finantarile marilor corporatii sau fondurile publice si care depind tocmai de sponsorizarile pe care le pot obtine de la agentii economici locali, in marea lor majoritate microintreprinderi. Se genereaza astfel un mediu neechitabil pentru micii intreprinzatori care pentru un comportament identic nu beneficiaza de aceeasi facilitati fiscale ca societatile comerciale impozitate pe baza profitului. In plus credem ca micii intreprinzatori sunt cei care au nevoie si mai mult ca aceste comportamente de solidaritate si implicare sociala sa fie incurajate.

"Asociatiile care au participat azi la conferinta de presa au ilustrat cu exemple concrete finantarile pe care au reusit sa le atraga prin facilitatea de 20% din impozitul pe profit, pana in prezent. Schimbari de mare impact in viata semenilor nostri au fost pana acum posibile, in foarte multe cazuri, tocmai datorita finantarilor oferite de acest segment, de companii mici si mijlocii, care ofera sponsorizari cu o medie de aproximativ 1000 de euro. In unele cazuri, proiecte de anvergura deja initiate de ONG-uri sunt intr-un real pericol de a fi stopate", a declarat Madalina Marcu, director dezvoltare de resurse ARC Romania.

Impreuna, ARC Romania si asociatiile partenere au propus Ministerului Finantelor Publice un mecanism alternativ prin care microintreprinderile cu cifra de afaceri intre 100.000 Euro si 500.000 Euro pot face sponsorizari catre ONG-uri: directionarea a pana la 20% din impozitul pe venit. Pe data de 11 octombrie am trimis catre Ministerul Finantelor Publice o petitie pe aceasta tema, insotita de cateva intrebari. Termenul pentru a primi un raspuns este 1 noiembrie.