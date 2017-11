Iar acest lucru este cu atat mai important acum, cand clientii au nenumarate optiuni din care pot sa aleaga. O afacere eco poate fi elementul cheie prin care sa iti pastrezi clientela fidela, dar sa atragi si oameni noi, scrie

forbes.com

. Mai ales pe cei care au facut un scop din a duce o viata „verde“, care sa aiba un impact cat mai mic asupra mediului inconjurator. Acestia vor aprecia cel mai mult eforturile tale. Si nu sunt putini.

In plus, astfel de masuri te vor ajuta si pe tine sa economisesti bani. Iata care sunt acestea:

1. Foloseste sisteme de iluminat cu tehnologie LED

Studiile arata ca astfel de sisteme de iluminat au o durata de viata mai lunga si consuma mai putina energie decat becurile clasice. Astfel, factura ta la energie va fi mai mica, iar un consum mai redus de energie este o parte importanta dintr-un stil de viata eco. Mai ales ca modul in care aceasta este obtinuta afecteaza considerabil mediul inconjurator.

2. Redu consumul de hartie

Daca este posibil, redu cu totul consumul de hartie din birou. Daca totusi trebuie sa printezi, foloseste hartie ecologica. Companiile care produc hartie reciclata mentioneaza acest lucru pe baxuri, asa ca acestea vor fi usor de reperat cand faci aprovizionarea. Hartia eco este produsa din cea pe care o aruncam noi la gunoi in fiecare zi. La productia ei se foloseste cu 45% mai putina energie decat in fabricarea celei obisnuite. In plus, deseurile care raman in urma sunt injumatatite. Si nu uita sa reciclezi hartia de la birou. Asta inseamna sortarea deseurilor, o practica obisnuita in tarile civilizate, mai putin folosita insa la noi.

3. Foloseste produse de curatat biodegradabile

In acest fel, substante chimice foarte periculoase care se gasesc in produsele de curatat clasice nu vor mai ajunge in mediul inconjurator. In plus nu iti vei mai supune nici angajatii la pericole. Un spray pentru mobila, de exemplu, poate duce la alergii in cazul persoanelor sensibile. Exista si in Romania deja foarte multe supermarketuri care au variante eco la aproape toate categoriile de produse pentru curatat.

4. Inlocuieste electronicele vechi

Laptopurile vechi consuma mai multa energie. La fel si toate electronicele din biroul tau care nu au fost inlocuite la timp. Variantele de ultima generatie te ajuta sa reduci factura la energie. Uita-te asadar dupa produse din clasa energetica A++.

5. Foloseste energie alternativa

Energia alternativa este generata de surse precum eolienele sau panourile solare. Nici energia geotermala sau energia hidraulica nu sunt de ocolit. In tarile oocidentale, acest tip de energie poate fi cumparat direct de la companiile de curent. Aici, daca esti proprietarul unei afaceri mai mici care functioneaza intr-un sediu propriu, poti monta singur panouri solare, pentru o afacere mai „verde“.

Urmand pasii de mai sus, poti economisi sume importante la facturile de energie electrica si poti face afacerea mai interesanta in ochii clientilor care prefera un stil de viata eco. Poti face din acest aspect chiar centrul unei campanii de marketing si constientizare, castigand considerabil la capitolul imagine.

