Florin Cîțu, premierul României, a afirmat că datele Eurostat, potrivit cărora România are cele mai mici prețuri la alimente UE, dezmint „încă un fake news” – acela că prețurile ar fi explodat în România. Totuși, faptul că România are cele mai mici prețuri din Uniune – ceea ce este adevărat – nu înseamnă automat și că prețurile nu ar fi crescut foarte mult în ultima perioadă. În plus, cele mai mici prețuri din UE la alimente nu îi încălzesc prea mult pe români, al căror salariu mediu net este printre ultimele din Uniune, atât nominal cât și la forța de cumpărare.