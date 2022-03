Virgil Popescu, ministrul Energiei a transmis pe pagina sa de Facebook un mesaj cu scopul de a liniști românii care au luat cu asalt benzinăriile din țară, în special cele din Vestul țării.

„România nu are nicio problemă cu aprovizionarea cu carburanți în benzinării. Am avut astăzi întâlniri de lucru cu reprezentanții Rompetrol și ai OMV Petrom și am primit asigurări că există stocuri suficiente de produse petroliere și vor asigura livrările către clienți. Totodată, vreau să le transmit românilor că nu trebuie să intre în panică și să stea la cozi. AVEM SUFICIENTE STOCURI!”, a scris pe Facebook Virgil Popescu, ministrul Energiei, într-un mesaj prin care vrea să liniștească populația.

Pe paginile mai multor publicații locale au circulat în această seară mai multe mesaje prin care se anunță, în mod eronat, că prețul la benzină și la motorină ar ajunge mâine la 11 lei. Informația a fost dezmințită de Ministrul Energiei care îndeamnă la calm.

-știre în curs de actualizare-

Sursa foto: Agerpres

