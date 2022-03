România ar putea înregistra o creştere economică puternică în acest an, de aproximativ 4%, dar impactul războiului din Ucraina va afecta această creştere, a declarat comisarul european responsabil pentru Economie, Paolo Gentiloni, la finalul unei întrevederi cu ministrul Finanţelor, Adrian Câciu.

"Cu ministrul Finanţelor am discutat despre impactul războiului asupra economiei noastre. Economia noastră este puternic redeschisă la începutul acestui an după criza de pandemie şi aşteptăm o creştere economică puternică atât în Europa cât şi în România, aproximativ 4% creştere. Desigur, impactul războiului va afecta această creştere. Noi am văzut deja un impact asupra inflaţiei. A urcat la 6,2% în Uniunea Europeană şi la 7,9% în România, în februarie, şi ne putem aştepta ca aceste cifre să crească mai departe", a spus Paolo Gentiloni, scrie Agerpres.ro.

El a spus că se observă o criză în domeniul energiei şi al mărfurilor alimentare. De asemenea, există perturbări ale lanţurilor de aprovizionare şi un anumit nivel de incertitudine care reduce încrederea printre consumatori şi investitori.

"Cred că dacă acţionăm împreună, coordonând acţiunile noastre la nivel european, putem lucra să limităm impactul acestei crize aspra încrederii cetăţenilor şi investitorilor. Putem lucra împreună, de asemenea, în domeniul stocării energiei, al procurării de energie şi, de asemenea, ar trebui să insistăm asupra tranziţiei energetice în strategia pentru Pactul Verde şi transformare energetică. Esenţial în acest moment în care războiul riscă să afecteze creşterea economică este să păstrăm reluarea creşterii economice prin Planul de Redresare şi Rezilienţă. Desigur, aceste planuri au fost realizate înainte de război, dar ele sunt extraordinar importante acum, pentru că sunt motoare ale creşterii într-o situaţie dificilă", a declarat Paolo Gentiloni.

Acesta a subliniat că apreciază efortul poporului român şi că mai mult de 500.000 de refugiaţi au intrat în România şi unii au rămas. În a doua parte a zile comisarul urmează să viziteze un centru de asistenţă umanitară de la Gara de Nord.

Întrebat care sunt aşteptările sale privind preţurile la mărfurile alimentare şi dacă am putea vedea o criză alimentară în Europa, el a spus că impactul se va resimţi în ţări din Africa, precum Egipt sau Nigeria, dar în Europa nu avem un risc de aprovizionare cu materii alimentare, dar avem inflaţie şi va trebui să fie rezolvat acest risc.

Comisarul european responsabil pentru Economie, Paolo Gentiloni, efectuează o vizită la Bucureşti în perioada 28 - 29 martie 2022.

Agenda vizitei cuprinde întâlniri cu preşedintele României, Klaus Iohannis, cu premierul Nicolae Ciucă, cu preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, cu ministrul Finanţelor, Adrian Câciu, secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne şi şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, ministrul Fondurilor Europene, Dan Vîlceanu, şi cu guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu.

