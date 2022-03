PNRR: A fost lansată platforma pentru depunerea proiectelor de investiții

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat platforma pentru depunerea proiectelor de investiții finanțate în cadrul Planului Național de Redresare și Rezilență. Platforma poate fi accesată AICI.

Pentru depunerea proiectelor în cadrul apelurilor deschise, aplicanții își vor crea cont în platformă și, ulterior, vor putea completa toate informațiile necesare în vederea depunerii de proiectelor.

Independent de platforma dezvoltată de MIPE, instituțiile care coordonează implementarea investițiilor finanțate în cadrul PNRR pot folosi platforme proprii pentru preluarea cererilor de finanțare. În cazul fiecărui apel de proiecte finanțat în cadrul PNRR, instituțiile responsabile de gestionarea fiecărui apel în parte vor anunța atât momentul deschiderii apelului, cât și platforma prin intermediul căreia vor fi depuse proiectelor pentru contractarea de finanțări.

Aplicația a fost dezvoltată în colaborare cu Serviciul de Telecomunicații Speciale.

Planul Național de Redresare și Reziliență are un buget total de 29,2 miliarde euro, din care 14,2 miliarde euro sub formă de granturi și 14,9 miliarde euro sub formă de împrumuturi. Pentru implementarea Planului, România a încasat două tranșe de prefinanțare în valoare de 3,79 miliarde euro: o transă în valoare de 1,85 miliarde euro aferentă componentei de granturi, respectiv 1,94 miliarde euro din componenta de împrumut.

PNRR se bazează pe șase piloni, astfel încât să acopere nevoile României și să urmărească concomitent prioritățile Uniunii Europene, respectiv:

tranziția verde,

transformare digitală,

creștere inteligentă,

coeziune socială și teritorială,

sănătate și reziliența,

politici pentru generația următoare.

Planul include măsuri privind transportul durabil, educația, sănătatea, renovarea clădirilor și digitalizarea administrației publice.

