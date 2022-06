Cîțu, îngrijorat cu privire la o posibilă criză economică majoră: acuză lipsa unei strategii

Preşedintele Senatului, Florin Cîţu, şi-a exprimat îngrijorarea faţă de "lipsa unei strategii clare" a Guvernului pentru perioada următoare, pentru a contracara "ceea ce pare" că urmează, "o criză economică majoră", în contextul în care nu se iau decât măsuri care duc la creşteri de cheltuieli, şi a susţinut că introducerea de taxe ar fi singura variantă viabilă, dacă "scenariile negative cu criza" se adeveresc.

"Ce mă îngrijorează puţin este lipsa unei strategii de a contracara ceea ce se pare că urmează - şi ne spun şi cei din Statele Unite şi din Europa: o criză economică majoră. Aici am eu îngrijorări, pentru că nu văd decât măsuri care duc la creşteri de cheltuieli, ceea ce în faţa unei crize destabilizează. Nu văd altă variantă, dacă mergem în această direcţie şi dacă se adeveresc aceste scenarii negative cu criza, decât, la un moment dat, să fie introduse taxe. Pentru că de undeva trebuie să iei bani să susţii bugetul. Mă refer la creşteri de cheltuieli, care nu au fost discutate. Mă îngrijorează că nu este o strategie clară, cum vom ataca noi această criză. Deocamdată, nu văd decât măsuri punctuale care duc doar la creşteri de cheltuieli, dar în momentul unei crize ştim foarte bine că veniturile scad şi varianta singură este de a creşte taxele pentru că, la împrumuturi, deja este un haos total, ne împrumutăm la dobânzi de 8,5, o să ajungem la 10%, nu îţi mai dă nimeni bani. Ieri a încercat Ministerul Finanţelor să ia 800 de milioane de lei din piaţă, a luat aproape 300 de milioane de lei la dobânzi de 8,5%. Este clar că nimeni nu mai are încredere să finanţeze PSD-ul şi atunci e foarte complicat să mergi mai departe", a declarat Cîţu la Senat, conform Agerpres.ro.



Întrebat cum comentează faptul că, în contextul pe care l-a menţionat, Camera Deputaţilor a votat, în calitate de for decizional, un amendament prin care se majorează salariile, Cîţu a spus că este îngrijorat de acest lucru, în condiţiile în care nu s-a luat în calcul un impact al acestor creşteri salariale, subliniind că rolul Guvernului este acela de a prezenta o strategie.



"Eu am spus că mă îngrijorează creşterea cheltuielilor fără să existe un impact. Nu ştiu dacă la aceste măsuri care au fost votate a venit Ministerul Finanţelor şi a spus: da, se poate finanţa. Când iei astfel de măsuri fără să iei în calcul un impact, fără să ştii cum vei acoperi anvelopa bugetară, este clar că nu ai o strategie pentru perioada următoare (...). Aici este rolul Guvernului, să vină cu o strategie care să ne arate cum vom naviga în această perioadă de criză, ceea ce văd acum mă îngrijorează", a punctat Cîţu.



El s-a referit şi la încasările ANAF, despre care liderii coaliţiei de guvernare au spus că vor creşte la aproximativ 2 miliarde de lei pe lună.



"Dacă ele cresc prin conformare voluntară, e bine. Dacă ele cresc prin coerciţie şi apoi pierdem în instanţă şi trebuie să dăm banii înapoi, nu este foarte bine. Depinde cum cresc. Strategia doar pe partea de venituri şi astfel de venituri şi nu e conformare voluntară, nu este una pe termen lung. O strategie ar trebui să implice partea de cheltuieli, partea de venituri. Ar trebui să fie o îngheţare a cheltuielilor şi o creştere a veniturilor, pentru că altfel nu eşti credibil. La dobânzi, deja, cred că am ajuns la cheltuielile cu dobânzi cu aproape 50% la mai mult decât anul trecut şi suntem în luna a patra sau a cincea. Asta înseamnă că mergem spre 11 - 12 miliarde de lei doar dobânzi cheltuieli", a conchis Cîţu, menţionând că există şi riscul de a se majora deficitul bugetar la sfârşitul anului, dacă "nu plăteşti facturile şi tai investiţiile".

Sursa foto: Agerpres Foto

