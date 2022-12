Top 10 previziuni scandaloase pentru 2023: UE își face armată. O țară interzice producția de carne

Pentru a atinge ținta de emisii nete zero până în 2050, un raport estimează că consumul de carne trebuie redus la 24 kg de persoană pe an, în comparație cu media actuală a OCDE de aproximativ 70 kg. Țările cel mai probabil să ia în considerare abordarea alimentară asupra schimbărilor climatice vor fi cele care au obiective obligatorii de emisii nete zero. Suedia s-a angajat să atingă neutralitatea carbonului până în 2045, în timp ce alții, precum Regatul Unit, Franța și Danemarca vizează 2050. Dar o asemenea abordare rareori, iar în 2023, cel puțin o țară caută să devină lider în cursa pentru cea mai agresivă politică climatică și va trece la impozitarea puternică pe carne, începând cu 2025. În plus, intenționează să interzică în întregime toată carnea de origine animală vie produsă pe plan intern până în 2030, calculând că a îmbunătățit produsele artificiale derivate din plante, carnea și tehnologiile de carne cultivată în laborator cu emisii mai puțin nocive.