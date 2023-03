Un număr de 5.511 de firme au fost radiate la nivel naţional în ianuarie 2023, cu 4,45% mai multe comparativ cu perioada similară a anului trecut, conform statisticilor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), transmite Agerpres.

Cele mai multe radieri au fost înregistrate în municipiul Bucureşti - 856 (plus 17,58% faţă de ianuarie 2022) şi în judeţele Timiş- 260 (plus 8,79%), Constanţa - 257 (plus 1,98%) şi Cluj - 254 (plus 14,93%).

La polul opus, cele mai puţine radieri au fost consemnate în judeţele Ialomiţa - 30 (în scădere cu 3,23% faţă de ianuarie 2022), Giurgiu - 37 (minus 27,45%), Covasna - 43 (plus 2,38%) şi Mehedinţi - 43 (minus 18,87%).

Creşterile cele mai semnificative ale numărului de radieri s-au înregistrat în judeţele Bistriţa-Năsăud (plus 122,22%), Bacău (plus 48,62%) şi Hunedoara (plus 37,21%).

În perioada analizată, cele mai mari scăderi ale numărului de radieri au fost consemnate în judeţele Neamţ (minus 31,03%), Vâlcea (minus 30,84%) şi Giurgiu (minus 27,45%).

Pe domenii de activitate, numărul cel mai mare de radieri a fost înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor - 1.440 (minus 1,3% raportat la ianuarie 2022), construcţii - 501 (plus 5,92%%) şi transport şi depozitare - 455 (plus 21,66%).

Cât privește insolvențele, numărul acestora a crescut anul trecut, iar cel mai afectat sector a fost cel al construcțiilor, în pofida raportărilor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), care indica un volum mai mare al lucrărilor de construcție în 2022, față de anul anterior.

