Metroul bucureștean va ajunge în curând și în județul Ilfov, cu stații care practic vor lega Capitala de mai multe localități din afara acesteia. Anunțul a fost făcut de Hubert Thuma, Președinte Consiliul Județean Ilfov, în cadrul unei dezbateri.

„Regiunea București-Ilfov a fost tot timpul, sau cel puțin în ultimii 20 de ani, subfinanțată în ceea ce privește investițiile în infrastructură. Și o să va dau un exemplu: Centura Clujului are 40 de km, 20 de exituri, iar Centura Bucureștiului are 103 km și 11 exituri. Orice investittie în infrastructura mare aduce cu sine dezvoltare economică, cât și creșterea calității vieților pentru că oamenii pot începe să folosească transportul în comun, cum ar fi metroul, un metrou care va fi extins în Ilfov. Din păcate, încerc să fiu cât mai elegant, dar guvernarea USR a fost nocivă pentru noi, în perioada cât a avut Ministerul Transporturilor pentru că a blocat investițiile în Ilfov, în metroul spre Aeroport (n.red. Aeroportul Internațional Henri Coandă). Dar acum am depășit acest moment și suntem în linie dreaptă”, a declarat Hubert Thuma, Președinte Consiliul Județean Ilfov.

Hubert Thuma nu a înaintat, însă, termene pentru realizarea stațiilor de metrou care vor lega Bucureștiul de Ilfov. În ceea ce privește drumurile județene, acesta a transmis că în Planul Operațional Regional se regăsesc 80 de milioane de euro, destinați realizării de rute care să lege infrastructura rutieră a Capitalei de cea a județului Ilfov, cu scopul de a decongestiona traficul.

Când va fi gata Magistrala 6 Băneasa-Otopeni care leagă Bucureștiul de Aeroportul Henri Coandă

Magistrala 6 Băneasa-Otopeni a primit deja undă verde în martie 2023. Valoarea contractului a fost de 1,27 miliarde de lei, fără TVA, din fonduri externe nerambursabile, iar câștigătorul a fost GÜLERMAK AĞIR SANAYI İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. Acesta are la dispoziție 48 de luni (echivalentul a 4 ani) de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor pentru a duce la bun sfârșit lucrarea.

Secțiunea 2: Tokyo – Aeroport Henri Coandă are un traseu de 7,6 km și cuprinde 6 stații:

Washington

Paris

Bruxelles

Otopeni

Ion I.C. Brătianu

Aeroport Otopeni

M6 este prima linie de transport public de mare capacitate care face legătura între nordul și sudul Bucureștiului și totodată prima magistrală care leagă direct Capitala de localitățile din Ilfov (Otopeni - București - Jilava).

Recent, Consiliul Local al Sectorului 5 a aprobat o hotărâre prin care solicită Consiliului General al Capitalei împuternicirea pentru a se asocia cu Ministerul Transporturilor, cu STB, cu Metrorex şi cu Consiliul Judeţean Ilfov în vederea realizării în comun a Magistralei M7 de metrou Voluntari-Bragadiru, Secţiunea Piaţa Unirii - Bragadiru.

Sursa foto: Shutterstock

