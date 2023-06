Depozitele de înmagazinare a gazelor naturale sunt în prezent pline în proporţie de peste 60%, iar în septembrie ar putea ajunge la 100%, a declarat, ministrul Energiei, Virgil Popescu, scrie Agerpres.

"Noi trebuie să ne obişnuim cu ideea că România va deveni exportator net de gaze la sfârşitul lui 2026. Să nu uităm că vom fi exportatori de gaze, iar gazele intră şi ies din România. Depozitele noastre în momentul de faţă sunt peste 60%. Sunt peste 1,9 miliarde metri cubi. Estimez că în septembrie stăm la 100%", a spus Popescu.

Întrebat dacă România mai importă gaze din Azerbaidjan, el a precizat că doar în situaţia în care va creşte consumul.

"Dacă creşte consumul. Din Azerbaidjan, mai avem un contract de un miliard metri cubi pentru iarna asta, de plasă de siguranţă. De cât avem nevoie din el....", a punctat Popescu.

Ministrul Energiei s-a declarat foarte optimist în ceea ce priveşte decizia de investiţie în Neptun Deep, reamintind că aceasta va fi luată în cursul lunii iunie.

"Am spus că-s foarte optimist că decizia de investiţie va fi anunţată..Această decizie va fi comunicată bursei, bănuiesc, prima dată, de către ambele companii, pentru că nu numai Petrom trebuie să ia, trebuie să ia şi Romgaz. Eu am fost dimineaţă la Romgaz, am discutat cu conducerea Romgaz. Ei sunt pregătit şi astăzi să ia această decizie", a afirmat Virgil Popescu.

El a participat, la Mediaş, la lansarea oficială a testelor privind funcţionarea aparatelor de utilizare a gazelor naturale şi a reţelei de distribuţie cu amestec de 80% gaze naturale şi 20% hidrogen, aceasta fiind prima etapă a proiectului pilot 20HyGrid.

Sursa foto: shutterstock

