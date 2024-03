Dezvoltarea economică a României s-a bazat în ultimii ani pe banii proveniți din fondurile europene, fie că vorbim de infrastructură sau parcuri fotovoltaice. Cu toate că beneficiile pe care ni le-a adus aderarea la UE sunt incontestabile, este important să nu picăm în frenezia banilor de la Bruxelles, un rezervor de resurse care, cel mai probabil, se va închide parțial pentru România începând din 2027. Aceasta este părerea lui Ionuț Dumitru, economistul șef Raiffeisen Bank, care menționează că din banii proprii a României nu am fi în stare să facem nici măcar un proiect mai mare de infrastructură, precum o autostradă.

„Noi avem o dependență foarte mare de investiții. Depindem de niște fonduri europene, dar nu știu dacă vom mai putea conta pe viitor de ele. România nu are bani proprii nici măcar pentru o lucrare mare de infrastructură. Ionuț Dumitru, economist șef Raiffeisen Bank

În cei 16 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană, suma totală netă primită de România, din momentul aderării (1 ianuarie 2007) şi până la jumătatea lui 2023, se ridica la 56 de miliarde euro, conform Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene. De asemenea, prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, România a primit până acum 6,35 miliarde de euro prin cele două componente de asistenţă financiară rambursabilă şi nerambursabilă.

Aceste fonduri europene le vedem în proiectele de infrastructură, în dezvoltarea agriculturii și în aproape orice panou fotovoltaic din România. Totuși, aceste fonduri nu vor mai fi atât de abundente pentru țara noastră. Motivul? România nu mai e o țară săracă.

„Avem încă fonduri europene, să ne bucurăm de ele și să le luăm pe toate. După 2027 vom mai avea atât de multe? Puțin probabil. România, în momentul de față, nu mai este o țară atât de săracă: avem undeva la 76% din media Uniunii Europene la PIB per capita, nu mai suntem la 20% ca la începutul anilor 2000. Mai mult de atât, mai există țări care sunt semnificativ sub noi, în plus, ar putea adera la Uniunea Europeană și Moldova sau Ucraina. Nu o să mai fim pe lista de priorități”, a declarat Ionuț Dumitru în cadrul unei conferințe organizate de News.ro.

Cercul vicios al bugetului: românul nu vrea să plătească taxe mai mari fiindcă nu are încredere în stat - statul nu are bani fiindcă contribuabilii caută portițe în legislație

Plecând de la ipoteza că rezervorul cu bani europeni se va opri la un moment dat, țara noastră trebuie să își umple visteria prin forțe proprii. Aici apare o problemă: românii nu vor să plătească taxe mai mari, care ar trebui să intre în buget, din cauza neîncrederii generalizate în mecanismele statului. Ionuț Dumitru spune că efectul se va vedea în calitatea serviciilor din România.

„Miza uriașă anii viitori va fi cum reușim să facem un buget mai mare pentru a asigura servicii publice de mai bună calitate. Aici există un cerc vicios: din motive raționale, contribuabilul nu vrea să plătească taxe și impozite mai mari și nici măcar pe cele pe care le avem astăzi. Pe de altă parte, statul nu are resursele și nici putința să asigure servicii publice de calitate așa cum dorește cetățean. Există un deficit mare de încredere pe care statul îl are în ochii contribuabililor. Statul poate la nesfârșit să vină cu e-factura sau cu alte sisteme: dacă cetățeanul și companiile nu vor să plătească, vor găsi întotdeauna portițe să nu plătească, care, slavă domnului, sunt lăsate extrem de multe în legislație. Trebuie să refacem această încredere de stat și contribuabil, pentru că altfel nu vom rezista, mai ales în contextul ăsta internațional foarte complicat”, este de părere reprezentantul Raiffeisen Bank.

O altă problemă este că rezervoarele încep să se golească. Țările donatoare precum Germania au probleme economice, ceea ce duce la un efect difuz în toată Europa. Economia germană a intrat în recesiune în primele trei luni ale anului trecut, în condiţiile în care Produsul Intern Brut a înregistrat o contracţie de 0,3% comparativ cu trimestrul precedent, arată datele revizuite de Oficiul federal de statistică (Destatis).

