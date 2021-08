Cum au ajuns subiectele de la bac online în timpul examenului în sesiunea actuală și ce spune ministrul Educației

Fraude la examenul de Bacalaureat, sesiunea de toamnă, au fost descoperite în cinci școli din cinci județe, fotografii cu subiectele de la examen ajungând în mediul online chiar în timpul probelor, anunță publicația Edupedu.ro, citată de G4Media. Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a anunțat sancțiuni drastice în cazul elevilor responsabili.

În timpul examenului de miercuri, desfășurat în cadrul sesiunii de toamnă a Bacalaureatului 2021, mai mulți tineri au distribuit subiectele pe un grup de Facebook, astfel ele fiind publice chiar înainte de încheierea probei. Liceele în care s-au înregistrat fraudele sunt în județele Brăila, Brașov, Gorj și Dolj.

Este vorba despre Liceul Tehnologic „Panait Istrati” din Brăila, de Liceul Tehnologic „Rucăreanu” din Braşov, de Liceul cu Program Sportiv din Târgu Jiu şi de Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi” din Craiova.

”Este vorba despre o fraudă în mod clar, care va fi sancţionată la cel mai aspru nivel. Cu siguranţă, elevii care nu au înţeles că nu au acces cu mijloace de comunicare în sala de examen vor fi eliminaţi din examen şi două sesiuni nu vor mai avea dreptul să participe la acest examen. Am popularizat cât am putut de mult importanţa respectării regulilor de etică pentru a asigura relevanţa examenului de Bacalaureat. Cei care nu au înţeles vor plăti. Se fac verificări atât cât se pot face verificări într-o şcoală, într-o şcoală în care nu există terminale de verificare, spre exemplu, cum există în aeroport. Profesorii au competenţe limitate pentru a face aceste verificări, în condiţiile în care tehnologia a evoluat foarte mult şi dimensiunile acestor dispozitive electronice sunt extrem de mici, sunt foarte greu de sesizat. Am spus: candidaţii vor fi eliminaţi cu siguranţă, ei sunt deja identificaţi şi vor fi eliminaţi din examen iar personalul de supraveghere vom vedea în ce măsură ar fi putut să prevină apariţia acestor situaţii, dacă ar fi putut să prevină şi nu au făcut-o, atunci cu siguranţă şi aceştia vor fi sancţionaţi”.

Citeste si: Banca Transilvania oferă împrumuturi pentru grădinițe, școli și...

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: