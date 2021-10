Sorin Cîmpeanu: Nu sunt susținător al școlii online. Școala online este un dezastru în România

Școala în pandemie, în România, nu a fost tocmai punctul forte al țării noastre (ca multe altele, de altfel). Dacă pentru primele trei valuri au fost stabilite trei scenarii pentru închiderea școlilor, cel de-al patrulea val a rămas la decizia conducerii unităților de învățământ, chiar dacă infectările cresc de la zi la zi. ”Nu sunt susținător al școlii online. Școala online este un dezastru în România”, a declarat Sorin Cîmpeanu, ministrul demis al Sănătății.

”Nu sunt susținător al școlii online. Școala online este un dezastru în România, atâta vreme cât nu avem conectivitate generalizată, nu există echipamente neccesare pentru toți elevii, nu există platforme de evaluare și nici nu avem profesori care să se poată adapta regimului online. Nu poți trimite teme pe Whats App și să declari că ai predat online”, a precizat Cîmpeanu, într-o intervenție la Digi24.

În plus, potrivit celei mai recente raportări a Ministerului Educației, peste 16.000 de elevi s-au infectat cu COVID de la începutul anului școlar. Cîmpeanu explică faptul că, deși cifrele nu sunt îmbucurătoare, rata de infectare din școli este mult sub media infectărilor la nivel național. În plus, în ultima săptămână creșterea a fost de doar 23%, față de săptămânile anterioare, când infectările s-au dublat.

”Dar 4% din școlile din România au solicitate trecerea în online, mai exact 347 de unități. Alte 85 de școli sunt închise, în urma anchetelor DSP. În total, 459.000 de elevi români învață acum online”, a dezvăluit ministrul.

Dintre cele 347 de școli menționate mai sus, 110 sunt din București, ceea ce confirmă încă o dată situația alarmantă de la nivelul Capitalei.

Citeste si: Sorin Cîmpeanu: În București, 100 de școli au solicitat trecerea în...

În aceste condiții, Cîmpeanu face apel la profesori, elevi și părinți pentru respectarea normelor de protecție, dar și pentru vaccinare, acolo unde este cazul. În plus, îi sfătuiește părinții să reducă pe cât de mult se poate mobilitatea celor mici. ”Dacă copiii învață online, să nu meargă nici în mall-uri”, a mai spus ministrul.

Decizia DSP Ilfov de a închide școlile, anulată de ministrul Educației

Direcția de Sănătate Publică (DSP) a trimis o notificare școlilor din județul Ilfov să facă tranziția la modul de predare online, în contextul în care rata de incidență a ajuns la 15,49 cazuri la mia de locuitori. Astfel, toate școlile din județul Ilfov ar fi trebuit să se închidă de luni la recomandarea DSP, după ce rata de incidentă a ajuns azi la 15,49 la mie.

Ministrul demis al Educației contrazice această notificare, despre care spune că încalcă legea.

”Nu poți să pui egal între incidențele dintre comune (6 la mie cu 20 la mie, spre exemplu). Decizia exprimă iresponsabilitate și încălcarea propunerilor legislative. Dacă doreau închiderea școlilor, trebuiau să elaboreze niște anchete epidemiologice și în urma acestora, să rezulte această decizie”, a explicat Cîmpeanu.

Citeste si: Încă trei școli din București trec în online din cauza infectărilor...

Totodată, acesta a precizat că nu are date exacte despre testele antigen care ar trebui să ajungă în școli.

”Sper să ajungă cât mai curând, probabil, la final de octombrie, ceea ce va fi oricum prea târziu”, a mărturisit Cîmpeanu.

În ultimele 24 de ore, alte trei școli din București au trecut în online din cauza infectărilor cu COVID, potrivit unui anunț făcut de Prefectura Municipiului.

Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) și ale art. 6 alin. (2) și alin. (9) din Ordinul comun – Ministerul Educației (nr. 5338/01.10.2021) și Ministerul Sănătății (nr. 1082/01.10.2021) – pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare, a constatat suspendarea cursurilor cu prezența fizică pentru 3 unități școlare, respectiv:

Citeste si: Medic infecționist: Nu ne așteptam la un asemenea număr de decese

Colegiul Național Aurel Vlaicu, Str. Stefhan Ludwig Roth, nr. 1, sector 1, pentru perioada 08.10-21.10.2021;

Liceul Tehnologic Elie Radu, Bd.Energeticienilor, nr.5, sector 3, pentru perioada 12.10-25.10.2021;

Liceul Tehnologic Mircea Vulcănescu, Str. Izvorul Crișului, nr.4, sector 4, pentru perioada 12.10-25.10.2021.

Directorii unităților de învățământ vor asigura punerea în aplicare a prevederilor hotărârii adoptate.

Sursa foto: Guvernul României/ Facebook

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Cristina Marin s-a alăturat redacției la începutul anului 2020, cu puțin timp înainte de declanșarea pandemiei. Coincidență sau nu, cei peste trei ani petrecuți în cadrul rețelelor private de sănătate din România au ajutat-o să înțeleagă mai bine relația dintre pacient și sistemul de sănătate autohton despre care scrie în prezent la publicația Wall-street.ro. Cristina se află în permanentă legătură cu medicii din spitalele românești și... Mai multe articole scrise de Cristina Marin »

Te-ar putea interesa și: