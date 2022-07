Skillab, academia de cursuri online pornită din Ucraina. ”Nu vindem diplome, chiar o să pleci cu ceva de aici”

Dacă intri pe rețelele sociale – fie că e vorba de Facebook ori de LinkedIn – sigur ți-a sărit în ochi în ultimele luni numele Skillab. O companie nouă – cel puțin la noi - care se prezintă ca ”academie online”. Am vrut să aflăm, ce aduce diferit, chiar de la CEO-ul Skillab România, Raluca Neagu.

Skillab este de fapt o companie care a pornit din Ucraina, cu aproape 7 ani de zile în urmă, și care deja s-a extins în multe țări, inclusiv în Statele Unite. În 2021, au decis să intre și în România, fiindcă piața de cursuri online de business la noi nu era foarte ofertantă, spune Raluca Neagu. ”E o diferență foarte mare între ceea ce oferim noi și ce oferă Udemy, de exemplu. La nivel local există cursuri, traininguri, multe dintre ele foarte bune, dar piața nu e saturată. Am făcut anumite teste, am văzut că există cerere, iar rezultatele au fost mai bune decât am anticipat.”

Fără traininguri făcute ”din cărți”

Ce diferențiază cursurile Skillab de alte cursuri online, precum cele de la Udemy? Faptul că nu încearcă să transmită informație ”din cărți”, ci cunoaștere practică, iar lectorii nu sunt profesori sau persoane care cunosc doar teoretic domeniul, ci practicanți – de pildă, directori de HR care, la sfârșitul programului, țin și un curs de HR pentru Skillab.

”Ca om care a trecut prin corporații, mi-am dat seama că deseori informația livrată în traininguri de specialitate e incompletă dacă nu vine dintr-o experiență proprie. Este «din cărți». Nu vreau să spun că trainerii care sunt acum pe piață nu sunt foarte bine pregătiți; dar există o diferență majoră între un trainer care ia informația, o studiază, apoi o transmite mai departe, și un om care se lovește zi de zi de problemele care apar în domeniul respectiv”, explică Raluca Neagu. Aceasta, în opinia ei, estre principala diferență pe care Skillab o aduce pe piața din România pe zona de cursuri.

Nu vindem o diplomă sau o hârtie de acreditare. Ceea ce vrem să aducem este ”Vino la noi, fiindcă chiar o să pleci cu ceva de aici”.

Raluca Neagu, CEO Skillab România

Lectorii Skillab sunt oameni care predau lucruri pe care le-au făcut și pe care le fac în continuare zi de zi, spune CEO-ul companiei”. Nu sunt oameni care au făcut asta acum 10 ani, s-au oprit și apoi s-au specializat pe training. Nu, ei astăzi, la birou, s-au lovit de asta, și vin seara la 6, la curs, și le spun cursanților «uite de ce m-am lovit eu astăzi, voi ați întâmpinat situația asta? Uite cum am rezolvat-o». Este mai mult decât o transmitere de informație dintr-o singură direcție, se crează și niște comunități foarte faine de cursanți și lectori.”

Citeste si: Sorin Cîmpeanu: Cursurile nu se vor mai suspenda din cauza...



Find more statistics at Statista

Networking după cursuri

Pe lângă cursul propriu-zis apar și oportunități de networking între oameni din domeniu, se crează mici comunități, sunt grupuri în care se discută și după finalul unui curs. De pildă, un proaspăt absolvent de facultate poate să ia contact cu un director din zona sa de interes și să învețe de la el.

Raluca Neagu spune că propria ei experiență în zona corporate a ajutat-o să dezvolte acest concept în România. ”Au fost foarte multe momente în care m-am lovit de situația în care am informație, dar nu știu ce să fac cu ea, nu știu cum să o aplic, nu știu cui să îi adresez întrebări. Skillab oferă un cadru de acest tip. Poți să întrebi lectorul - și avem o deschidere foarte mare din partea lectorilor.”

Citește și: Noile generații de traineri nu se vor mai întoarce în sala de curs. De ce nu mai preferă modelul tradițional

Citeste si: Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj, proiect de digitalizare de 13...

De exemplu, dacă un cursant vrea să știe cum poate fi aplicată o informație specifică domeniului său, lectorul îi va răspunde la telefon sau la mail.

Toate cursurile durează între 10 și 14 lecții. Sunt, în general, 2 lecții pe săptămână, astfel încât o sesiune completă de curs să nu se întindă pe mai mult de o lună și jumătate. Ideea este ca informația să română proaspătă, iar abilitățile căpătate să poată fi folosite rapid.

Cursuri ținute de experți din top management-ul unor companii globale

Dintre experții care predau, mulți vin din companii mari, ca Netflix sau Spotify - și li se vor alătura lectori din top management-ul IBM, Lego sau Dropbox. ”Sunt o achiziție nouă, ne-am dorit să avem un produs premium, pentru cei care au deja un nivel de expertiză și vor să meargă mai departe. Mai ales că este o zonă în care se globalizează forța de muncă și este altceva să înveți de la un expert la nivel global. În plus, poate ai ajuns deja la nivelul la care știi cam tot ce poți să știi de «best practice» local, și atunci te duci un pic și în afară și mai vezi ce este de făcut”, spune Raluca Neagu

Citeste si: Recunoașterea reciprocă a diplomelor între România și Republica...

Companiile în care lucrează acești experți au fost foarte deschise, povestește ea. Au privit acest lucru drept o expunere foarte bună, s-au mândrit cu angajații lor, au vrut să arate că aceștia au și pasiunea de a preda mai departe ce au învățat în companie.

Cum au fost aleși lectorii? Raluca Neagu explică: ”Găsim oameni de business care sunt doritori să facă asta, care au același mindset și aceleași valori cu noi și apoi stăm de vorbă. «Ce crezi tu că ar fi nevoie, de ce lipsuri te-ai lovit tu pe zona de activitate?” Și atunci ei concep un curs exact pe lipsurile pe care le-au văzut, de-a lungul timpului, în sfera lor. Apoi ne transmit nouă informația și echipa din România o împachetează frumos» Echipa este grozavă și rezultatele sunt meritul lor 100%”, își laudă CEO-ul Skillab colegii.

Citeste si: Top 5 tendințe pe piața de executive training în 2022

Impactul pandemiei

În 6 luni, Skillab a ajuns, în România, la 1.000 de cursanți și are 20 de cursuri, iar până la finalul anului își propune să lanseze 100 de cursuri. La nivel internațional, compania este în proces de a deschide în Marea Britanie, Germania și Franța. Pandemia pare să fi fost un accelerator în acest sens, la fel ca și în alte business-uri.

”Contextul muncii remote ne-a învățat cumva că, dacă putem munci de oriunde, putem și învăța de oriunde, putem face de toate de oriunde. Și atunci a apărut o deschidere mai mare pentru cursuri online. Pe lângă asta, a existat și obișnuința că intri într-un call și afli ceva din el”, spune Raluca Neagu.



Find more statistics at Statista

Care sunt cele mai căutate cursuri

În acest moment, cea mai mare cerere este pe zona de cursuri dedicate programelor ca Excel sau Power BI – chiar dacă primul curs a fost de Digital Marketing. Skillab se pregătește să se dezvolte și pe partea de cursuri de IT. În general, spune CEO-ul companiei, cererea este mai mare în sectoarele unde există oferte de muncă la nivel global, pentru oameni care vor și pot să muncească de oriunde.

Citeste si: Mașinile electrice, cerute la școlile de șoferi în 2021

De altfel, în proporție de 85-90% cursanții Skillab din țara noastră sunt persoane fizice. Nu sunt angajați trimiși de companii ca să obțină o diplomă sau o atestare profesională, ci sunt oameni care își plătesc singuri cursurile pentru dezvoltare proprie și care sunt interesați și de componenta de networking cu alți profesioniști din domeniu.

”Pe mine, personal, mă bucură deschiderea oamenilor de business către perfecționare. Oamenii înțeleg că atunci când plătești un astfel de curs, plătești pentru a lua informație, pentru a înțelege, a avea informație relevantă, pe care o poți aplica din secunda doi, și cred că asta e mai relevant decât să primești o diplomă”, conchide Raluca Neagu.

Sursa foto: Unsplash

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Radu Pircă a lucrat în presa scrisă, online, TV și radio la ProTV, Cotidianul, stirileprotv.ro, ProFM, Jurnalul și Cultura, printre altele. A ținut seminarii de istoria gândirii politice și istorie politică și a publicat articole de istorie în România și Franța. Este absolvent de Științe Politice, în cadrul SNSPA. Mai multe articole scrise de Radu Pircă »

Te-ar putea interesa și: