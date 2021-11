Skillab, academia internațională pentru educație în domeniul afacerilor, intră pe piața românească

Skillab, academia internațională pentru educație în domeniul afacerilor, se lansează în România și își propune să susțină anual peste 100 de cursuri online live. Cursurile Skillab aduc un concept nou pe plan local, fiind susținute de specialiști locali de top cu experiență relevantă în domeniu. Ele vor fi organizate în sistem live online, cursanții având posibilitatea de a interacționa în timp real cu instructorul și colegii. Până la finele acestui an, Skillab va avea deja lansate șase cursuri în domeniul business.

„Skillab este un concept dezvoltat cu succes în mai multe țări din Europa și SUA, iar rezultatele vorbesc de la sine. În cei șase ani de activitate pe piața internațională, peste 60.000 de cursanți au absolvit programele noastre, înregistrând o rată de finalizare a cursurilor foarte bună pentru nivelul industriei. Conceptul de cursuri live, cu focus pe practică și interacțiune, ne-a diferențiat în cele aproape 130 de țări din care am avut cursanți. Pe plan local, Skillab își propune să obțină cel puțin rezultate comparabile cu restul statelor europene în care activează, mizând pe calitatea instructorilor și deschiderea publicului nostru țintă spre dezvoltare profesională”, a declarat Raluca Neagu, CEO Skillab România.

Conceptul care stă la baza Skillab constă în facilitarea accesului la o educație modernă, flexibilă, dedicată tuturor celor care își doresc să se perfecționeze sau care se pregătesc pentru o schimbare în carieră. Spre deosebire de alte cursuri online unde instructorii au un background pur academic sau vin dintr-un mediu strict internațional care poate să nu fie relevant pe plan local, cursurile Skillab vor fi susținute de instructori care activează în cadrul unor companii de top din România, asigurând astfel accesul la un know-how extins si la o experiență profesională relevantă pentru cursanții români.

Pentru că desfășurarea cursurilor are loc live, cursanții au posibilitatea de a interacționa în mod real cu instructorul și colegii, ceea ce determină posibilitatea creării unei comunități profesionale, respectiv a unor relații de networking și mentorat chiar și după încheierea programului.

Componența tipică a unui curs este de 40% teorie, 40% practică și 20% studii de caz. Skillab pune un accent ridicat pe valoarea adusă de instructor, cunoștințele aplicate pe care acesta le poate oferi, precum și schimbul de experiență reală în domeniul de interes, atât cu profesorul, cât și cu alți colegi din industrie. Totodată, trainerii sunt specialiști recunoscuți, cu o vastă experiență în domeniul predat, aceștia activând în poziții cheie în cadrul unor companii de top.

Skillab se adresează unor profesioniști tineri sau de vârstă medie, cu experiență în ecosistemul de business actual, care au în plan o schimbare în carieră sau o aprofundare a cunoștințelor în domeniul în care activează. Majoritatea cursanților înscriși sunt angajați în companii multinaționale.

Șase cursuri Skillab vor fi lansate până la finele anului pe plan local

În ceea ce privește numărul de cursuri organizate pe plan local, compania își propune adăugarea a minimum 100 de noi cursuri pe an, în funcție de impactul subiectelor, și identificarea unor lectori care să se alinieze viziunii Skillab.

Până la finele anului curent, Skillab are în plan lansarea în România a cursurilor de Digital Marketing, HR Manager, Excel for Business, Power BI, Sales Manager, și Financial Analysis/Project Management.

